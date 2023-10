NORWALK, Connecticut, 16 octobre 2023 /CNW/ - LifeSpan Vision Ventures, une société de capital-risque qui se consacre à faire avancer la biotechnologie dans le secteur de la longévité, est fière d'annoncer la clôture de son septième investissement qui marque une autre étape importante vers sa mission de prolonger l'espérance de vie en santé.

LifeSpan Vision Ventures effectue un septième investissement dans sa mission de longévité (PRNewsfoto/LifeSpan Vision Ventures)

Rejuvenation Technologies, le plus récent ajout au portefeuille de LifeSpan, utilise des nanoparticules lipidiques pour administrer des télomérases d'ARNm afin de rétablir la longueur des télomérases et la capacité de régénération des tissus. Ce dernier partenariat souligne l'engagement de LifeSpan à repérer et à soutenir les entreprises qui sont à l'avant-garde du développement de solutions de pointe pour relever les défis de la biologie du vieillissement et des maladies liées à l'âge.

« Nous sommes heureux de dévoiler notre septième investissement alors que nous continuons d'aller de l'avant dans le domaine de la longévité, a déclaré Harry Robb, analyste chez LifeSpan Vision Ventures. Notre détermination à prolonger l'espérance de vie et à permettre à tous de vivre plus longtemps, en meilleure santé et de façon plus satisfaisante demeure au cœur de notre mission. Nous croyons que les entreprises dans lesquelles nous investissons joueront un rôle central pour faire avancer la prochaine vague de solutions biotechnologiques qui promettent un avenir meilleur. »

Le récent investissement de LifeSpan Vision Ventures dans Rejuvenation Technologies est le dernier ajout à une série d'investissements stratégiques, suivant de près les rondes de financement pour des entreprises pionnières comme LIfT Biosciences, Deciduous Therapeutics, et Fauna Bio, qui préfigurent d'autres investissements devraient être annoncés au cours des prochaines semaines.

Pour en savoir plus sur LifeSpan Vision Ventures, visitez https://www.lifespanvisionventures.com/.

À propos de LifeSpan Vision Ventures

LifeSpan Vision Ventures est une société de capital de risque avant-gardiste qui se spécialise dans les investissements dans le domaine du vieillissement et de la longévité. Notre mission est d'appuyer et d'accélérer la mise au point de thérapies novatrices qui prolongent l'espérance de vie en santé, améliorent la qualité de vie des personnes lorsqu'elles vieillissent et s'attaquent aux défis liés à l'âge. Grâce à des partenariats et à des investissements stratégiques, nous voulons façonner un avenir où le vieillissement sera synonyme de vitalité, de résilience et de possibilités infinies.

