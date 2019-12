LifeLabs communique une lettre ouverte aux clients suite à violation de cybersécurité

TORONTO, le 17 déc. 2019 /CNW/ - LifeLabs communique la lettre ouverte ci-bas à ses clients au Canada, suite à une récente violation de cybersécurité.

À nos clients :

Dans un contexte de surveillance proactive, LifeLabs a récemment identifié une cyberattaque impliquant l'accès non-autorisé à nos systèmes informatiques conservant des renseignements clients pouvant inclure le nom, la date de naissance, le numéro de carte de santé et des résultats de laboratoire.

Je veux personnellement vous dire que je suis désolé que cet incident ait eu lieu.

Alors que nous travaillons à résoudre cette situation, mon équipe et moi-même nous concentrons sur les meilleurs intérêts de nos clients. Vous nous confiez d'importants renseignements de santé, et nous prenons cette responsabilité très au sérieux.

Nous avons mis en place plusieurs mesures pour protéger les données de nos clients :

Nous avons immédiatement embauché des firmes de cybersécurité renommées pour isoler et sécuriser le système et déterminer l'étendue de l'intrusion;

Nous avons renforcé nos systèmes pour dissuader de futurs incidents;

Nous avons récupéré les données en effectuant un paiement, ceci en collaboration avec des experts familiers avec les cyberattaques et la négociation avec des cybercriminels;

Nous avons fait appel aux autorités policières, qui font présentement enquête;

Nous offrons des services de protection de cybersécurité à nos clients, comme l'assurance contre le vol d'identité et la protection contre fraude.

Je veux souligner que nos experts évaluent que le risque encouru par nos clients en lien avec cette cyberattaque demeure faible et qu'ils n'ont constaté aucune preuve à date d'une divulgation publique des données lors de leur investigation, incluant la surveillance du web clandestin (dark web) et autres emplacements en ligne.

Nous avons corrigé les problèmes de systèmes liés à cette activité criminelle et travaillé nuit et jour pour mettre en place des mesures de protection supplémentaires pour protéger vos renseignements. Par souci de transparence et comme l'exige la réglementation concernant la protection de la vie privée, nous faisons cette annonce pour informer tous nos clients. Les systèmes informatiques qui pourraient avoir été accédés lors de cette faille contenaient des renseignements concernant approximativement 15 millions de clients. La grande majorité de ces clients sont situés en Colombie-Britannique et en Ontario, et quelques clients dans d'autres emplacements. Au sujet des résultats de laboratoires, nos enquêtes jusqu'à maintenant indiquent qu'il y a 85 000 clients affectés de 2016 et antérieurement situés en Ontario. Nous aviserons ces clients directement. Notre enquête à ce jour indique que les données de carte de santé dans le système remontaient à 2016 ou plus tôt.

Vous avez le droit de porter plainte aux commissaires à la vie privée, mais nous les avons déjà avisés de cette brèche et ils enquêtent présentement à ce sujet. Nous avons également avisé nos partenaires gouvernementaux.

Si nous avons pris des mesures au cours des dernières années pour renforcer nos défenses informatiques, ceci nous rappelle que nous devons toujours avoir une longueur d'avance sur le cybercrime qui est devenu un enjeu omniprésent mondialement et ce dans tous les secteurs.

Tout client inquiet de cette situation peut recevoir une protection gratuite d'un an qui comprend la surveillance du web clandestin et l'assurance contre le vol d'identité. Pour plus de renseignements au sujet de cet incident et pour en apprendre davantage sur les façons de vous prévaloir des services de protection de cybersécurité, veuillez visiter customernotice.lifelabs.com/fr/.

Cordialement,

Charles Brown

Président et chef de la direction, LifeLabs

À propos de LifeLabs

LifeLabs est le fournisseur chef de file en information de diagnostic de laboratoire et en systèmes de connectivité de santé numérique au Canada, aidant patients et professionnels de santé à diagnostiquer, traiter, surveiller et prévenir la maladie. Nous facilitons 20 millions de visites de patients annuellement et réalisons plus de 100 millions de tests de laboratoire grâce à de la technologie de pointe et nos 5 700 employés talentueux et dévoués. Nous sommes un innovateur engagé à soutenir les Canadiens à vivre une vie plus en santé, exploitant le premier laboratoire générique commercial canadien et le portail patient en ligne le plus important au pays où plus de 2,3 million de Canadiens reçoivent leurs résultats. LifeLabs est une propriété 100 canadienne de OMERS Infrastructure, le gestionnaire d'infrastructure d'investissement d'un des plus importants régimes de retraite à prestations déterminées au pays. Pour en savoir plus, visitez www.lifelabs.com.

