LIFE FITNESS ANNONCE SYMBIO, LA PREMIÈRE GAMME DE CARDIO PREMIUM EN SON GENRE, RÉINVENTANT L'EXPÉRIENCE DU CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

ROSEMONT Illinois, 13 novembre 2023 /CNW/ - Life Fitness, le chef de file mondial de l'équipement de conditionnement physique commercial, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa gamme cardio, Symbio™, une collection immersive de quatre machines.

Symbio™ se démarque en tant qu'équipement cardio novateur sur le marché et premier en son genre en brouillant les lignes entre appareil d'exercice et équipement. Alliant biomécanique de pointe, conception luxueuse mais intentionnelle et expériences personnalisées multisensorielles, la gamme comprend un tapis roulant, un exerciseur elliptique, un vélo d'exercice vertical et un vélo d'exercice couché.

Chaque machine a été méticuleusement conçue avec notre équipe d'ingénierie biomécanique pour fournir une nouvelle touche à chaque catégorie. Misant sur l'héritage de l'entreprise d'étudiants du corps et de création d'équipement naturel pour tous les corps et tous les niveaux d'exercice, Symbio offre de nouvelles technologies de pointe qui personnalisent le confort, améliorent la performance de l'entraînement et ajoutent de la polyvalence. Ces fonctions sont intégrées à du contenu attrayant et à des analyses pour créer une expérience riche et multisensorielle.

« Symbio réinvente le conditionnement physique pour une raison profonde : cela permet aux utilisateurs de travailler en harmonie avec les machines d'une façon jamais vue auparavant », a expliqué Dan Wille, chef de produit, Life Fitness. « Cette gamme crée un lien unique entre l'appareil et l'équipement grâce à une conception ergonomique, une rétroaction réactive sophistiquée, des biomécaniques de nouvelle génération et des expériences d'entraînement immersives. C'est un vrai représentant du corps et de la machine, ensemble en mouvement. Et cela va révolutionner l'expérience cardio. »

La conception magnifique et ciblée de Symbio™ répond aux besoins du marché de la forme physique et du cardio, en pleine croissance et en évolution rapide, un marché de plus en plus caractérisé par des expériences exceptionnelles. Le marché des équipements de conditionnement physique était estimé à 16,04 milliards dollars américains en 2022 et devrait connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 % de 2023 à 20301.

« Lorsque je parle à nos clients, ils se rendent compte que leurs exerciseurs recherchent des expériences cardio-sensorielles stimulantes, qui transcendent les entraînements traditionnels », a expliqué Jim Pisani, directeur général, Life Fitness. « Symbio s'appuie sur les 55 années d'expérience de Life Fitness, qui a fait progresser la condition physique grâce à la technologie et à des recherches approfondies, et renforce l'engagement de l'entreprise à façonner le visage de la condition physique pour une nouvelle ère. »

SymbioMC sera en vente en 2024. Pour en savoir plus sur Symbio™, visitez https://go.lifefitness.com/symbio .

À propos de Life Fitness

Life Fitness est le partenaire stratégique de confiance de nos clients, faisant progresser leurs entreprises partout dans le monde et apportant sans heurt l'équipement et la technologie les plus reconnus, performants et novateurs aux passionnés de conditionnement physique, où et quand ils sont motivés à s'entraîner. L'entreprise fabrique et vend de l'équipement de force et cardio grâce à ses marques emblématiques Life Fitness, Hammer Strength et ICG. Cet équipement est distribué à plus de 250 000 installations de conditionnement physique dans plus de 160 pays. Life Fitness a son siège social à l'extérieur de Chicago, à Rosemont, en Illinois. Pour en savoir plus sur les produits et services de Life Fitness, visitez www.lifefitness.com .

1 https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/fitness-equipment-market#:~:text=The%20global%20fitness%20equipment%20market,5.3%25%20from%202023%20to%202030.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2273910/Life_Fitness_Logo_v1.jpg

SOURCE Life Fitness

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Rekha Rao, [email protected]