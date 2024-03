ROSEMONT, Illinois, le 4 mars 2024 /CNW/ - Life Fitness, le chef de file mondial des équipements commerciaux de conditionnement physique, est heureuse d'annoncer la promotion d'Andrew Mahadevan, actuellement vice-président et directeur général, au poste de directeur commercial, à compter du 1er avril. « L'annonce concernant M. Mahadevan fait suite au départ à la retraite de Frank van de Ven, actuel directeur commercial.

Depuis qu'il a rejoint les rangs de Life Fitness en 2015, M. Mahadevan a occupé divers postes de direction dans les régions des Amériques et d'Asie-Pacifique, où il a supervisé des comptes principaux et les activités de distribution. Il était à la tête de la région Asie-Pacifique de Life Fitness en tant que vice-président et directeur général depuis 2019.

Jim Pisani, chef de la direction de Life Fitness, a confié : « Andrew a prouvé qu'il était capable d'offrir une valeur exceptionnelle à nos clients. Il possède une vaste expérience dans la création d'équipes très performantes, le renforcement de partenariats clés avec les clients dans divers marchés finaux, et l'expansion de la présence de Life Fitness dans les marchés émergents à forte croissance. Andrew continuera de renforcer notre réputation de chef de file de l'industrie pour offrir à nos clients des produits de qualité et d'excellents niveaux de service. »

Après avoir rejoint Life Fitness en 1996, Frank van de Ven a joué un rôle capital dans l'expansion des activités mondiales de l'entreprise dans la région EMOA et en Asie-Pacifique en tant que vice-président des ventes internationales. En 2022, il a été nommé directeur commercial et ses responsabilités ont été étendues aux ventes et au marketing à l'échelle mondiale.

M. Pisani a ajouté : « Au sein de Life Fitness et dans toute l'industrie du conditionnement physique, Frank est bien connu comme un leader et un entraîneur. Nous exprimons notre gratitude à Frank pour ses qualités de direction, son énergie et sa passion, ainsi que pour sa contribution inestimable à Life Fitness. »

Life Fitness rendra hommage à M. van de Ven pour ses qualités de direction et son service au niveau du stand de l'entreprise à salon IHRSA 2024 le 7 mars prochain.

Life Fitness est le partenaire stratégique de confiance de ses clients, faisant progresser leurs entreprises partout dans le monde et apportant sans heurts l'équipement et la technologie les plus reconnus, performants et novateurs aux passionnés de conditionnement physique, où qu'ils soient et quand ils sont motivés à s'entraîner. L'entreprise fabrique et vend des équipements de musculation et des appareils d'entraînement cardiovasculaire par le biais de ses marques emblématiques Life Fitness, Hammer Strength et ICG. Ces équipements sont distribués à plus de 250 000 installations de conditionnement physique dans plus de 160 pays. Life Fitness a son siège social à l'extérieur de Chicago, à Rosemont, en Illinois. Pour en savoir plus sur les produits et services de Life Fitness, visitez www.lifefitness.com .

