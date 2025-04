SINGAPOUR, le 9 avril 2025 /CNW/ -- Niché au cœur du quartier des affaires et de Marina Bay à Singapour, l'emblématique Pan Pacific Singapore est un symbole d'élégance et d'accueil chaleureux. Choix prestigieux pour les réunions, le tourisme incitatif, les conférences, et les expositions, l'hôtel offre une gamme d'installations et de services adaptés aux besoins des voyageurs d'affaires avertis.

Melvin Lim, directeur général de Pan Pacific Singapore, a déclaré : « Depuis notre ouverture en 1986, notre hôtel a bâti un héritage légendaire en tant qu'un des hôtels de luxe pionniers de la région de Marina Bay. Avec 790 chambres élégamment conçues, nous sommes devenus un lieu privilégié pour les dirigeants mondiaux et les événements prestigieux. L'engagement de notre hôtel envers l'excellence se reflète dans nos vastes espaces de réunion de 2 329 m2 répartis sur trois étages, tous équipés de technologies audiovisuelles de pointe et d'expériences culinaires novatrices. »

Vous pouvez vous détendre au spa primé St. Gregory ou vous détendre près de la piscine extérieure. Le gymnase accessible 24 h sur 24 offre aux invités la souplesse nécessaire pour maintenir leur routine de conditionnement physique. Les amateurs de cuisine découvriront une gamme variée d'options culinaires, y compris des cocktails et des canapés distinctifs au PLUME, des plats cantonais authentiques au Hai Tien Lo, une cuisine japonaise traditionnelle au Keyaki et des mets internationaux au Edge et au Pacific Emporium.

Pour célébrer la 60e fête nationale de Singapour (SG60) cette année, l'hôtel offre des forfaits personnalisés « SG60 MICE » imprégnés du style de Singapour, disponibles jusqu'au 31 mars 2026. Chaque pause-collation est un festin pour les sens, avec une sélection vibrante de délices singapouriens. Profitez des produits locaux favoris, préparés à la minute à la station en direct du chef, comme le Kaya Toast (un produit de base local apprécié et emblématique originaire de Singapour, le Kaya Toast comprend deux fines tranches de pain grillé tartiné de confiture de noix de coco riche et de beurre), des Popiah fraîchement préparés (faisant partie de la culture alimentaire de rue de Singapour et bien enracinés en Chine, ces petits pains printaniers sont remplis d'un mélange savoureux d'ingrédients frais, y compris des crevettes, des œufs et des légumes croquants), Nyonya Kueh (des gâteries traditionnelles colorées qui reflètent l'héritage Peranakan unique de Singapour, souvent faites de farine de riz et remplies de garnitures sucrées ou salées), Kopi Tarik (originaire de Malaisie, Kopi Tarik ou « Pull Coffee » en Malaisie, est une boisson populaire faite de café et de lait condensé utilisant une technique de « tirage » unique pour créer une texture mousseuse et laiteuse), et plus encore. Ces offres culinaires locales rehaussent non seulement l'expérience des délégués à la réunion, mais soulignent également l'engagement du Pan Pacific Singapore à célébrer la 60e fête nationale de Singapour.

Un forfait de réunion d'une journée complète, offert à partir de 155 $ de Singapour par invité, comprend un repas et deux pauses-collation. Pour ceux dont l'ordre du jour est plus court, un forfait de réunion d'une demi-journée est offert à partir de 140 dollars de Singapour par invité et comprend un repas et une pause-collation. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Appuyé par un héritage d'excellence en matière d'accueil, Pan Pacific Singapore est la destination de choix pour ceux qui cherchent à exploiter le pouvoir des interactions en personne. Ici, des événements distingués combinent élégance et innovation pour créer des expériences mémorables.

De plus, l'hôtel s'engage à favoriser le développement durable; il détient la certification GSTC, la certification ISO 14001 des systèmes de gestion de l'environnement (ISO 14001 Environmental Management Systems), la certification ISO 45001 en matière de santé et de sécurité au travail (ISO 45001 Occupational Health and Safety) et a obtenu le prix BCA Green Mark Gold (BCA Green Mark Gold award). Cela garantit que les réunions et les événements organisés à l'hôtel respectent non seulement les normes les plus élevées, mais qu'ils favorisent également des pratiques sécuritaires et respectueuses de l'environnement.

Pour en savoir plus, visitez www.panpacific.com/en/hotels-and-resorts/pp-marina/meetings.html ou envoyez un courriel à [email protected] (devis SG60).

Pan Pacific Singapore - où sophistication et élégance convergent pour redéfinir l'art des réunions.

Consultez nos images MICE ici. Pour en savoir plus sur Pan Pacific Singapore, cliquez ici.

