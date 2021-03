Lien routier Alma-La Baie - Nouvelle étape pour le projet de la route 170 à Saint-Bruno et de la route 169 vers Alma

SAGUENAY, QC, le 30 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le projet de la route 170 à Saint-Bruno et de la route 169 vers Alma franchit une nouvelle étape avec le dépôt, au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), de l'avis de projet qui s'inscrit dans le cadre de l'étude d'impact sur l'environnement. La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, et le député de Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cet important projet de plus de 100 M$ permettra d'améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation et de régler le phénomène de poudrerie qui occasionne plusieurs fermetures de routes dans le secteur de Saint-Bruno en période hivernale.

Citations

« Le dépôt de l'avis de projet offre une belle occasion aux citoyennes et aux citoyens de s'exprimer sur la suite de cette importante infrastructure à venir. À terme, le projet de la route 170 à Saint-Bruno et de la route 169 vers Alma viendra compléter le lien routier Alma-La Baie, permettant ainsi de renforcer le développement économique de notre région. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« Le gouvernement est bien au fait que la région favorise actuellement le tronçon sud, et il souhaite appuyer la volonté régionale dans le cadre de ce projet. Toutefois, l'étude d'impact environnemental est une étape obligatoire dans ce type de projet, et elle nous fournira toute l'information additionnelle nous permettant de nous assurer que nous prenons une décision éclairée concernant le tracé final. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean

Faits saillants

Le projet de la route 170 à Saint-Bruno et de la route 169 vers Alma est la cinquième et dernière étape du grand projet de lien routier entre Alma et La Baie , qui a commencé dans les années 1980.

et de la route 169 vers Alma est la cinquième et dernière étape du grand projet de lien routier entre Alma et , qui a commencé dans les années 1980. Le projet vise le réaménagement de la route 170, ce qui permettra de compléter l'extrémité ouest de ce lien rapide.

Ce projet est inscrit à la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure. De ce fait, le projet bénéficiera, notamment, de certains assouplissements en matière d'évaluations environnementales.

Le dépôt de l'avis de projet constitue la première étape de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Les scénarios analysés dans le cadre de l'étude d'impact sur l'environnement sont les suivants :

l'amélioration de l'actuelle route 170;



le corridor nord;



le corridor sud;



la combinaison des corridors nord et sud.

L'avis de projet est disponible pour consultation pendant 30 jours sur le site Web du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Les citoyens et les organismes pourront transmettre jusqu'au 29 avril leurs préoccupations concernant les enjeux que l'étude d'impact du projet devrait aborder, le tout par l'entremise du Registre des évaluations environnementales du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Consultez l'avis de projet.

Consultez la carte des zones à l'étude pour la bonification de la route 170 à Saint-Bruno et de la route 169 vers Alma.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Sources : Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 643-6980 ; Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Tél. : 514 686-7100 ; Michel Néron, Attaché politique Bureau de circonscription du député du Lac-Saint-Jean, et adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 418 668-6149 ; Pour information : Relations avec les médias : Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724