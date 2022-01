Lien fluvial entre le Bas-Saint-Laurent et Charlevoix - Les intervenants locaux rencontrés à l'hiver 2022 sur le projet

QUÉBEC, le 11 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le président-directeur général de la Société des traversiers du Québec (STQ), M. Stéphane Lafaut, rencontrait aujourd'hui le nouveau maire de Rivière-du-Loup et la nouvelle mairesse de Cacouna afin d'établir un premier contact officiel avec eux. Ces rencontres avaient également comme objectif de leur faire part des prochaines étapes concernant le projet de lien fluvial entre le Bas-Saint-Laurent et Charlevoix. La Société québécoise des infrastructures (SQI) agira à titre de gestionnaire de projet.

Lors de ces rencontres, la STQ a pu réitérer les différentes étapes du processus en cours en plus de rappeler que comme le projet était évalué à plus de 50 M$, il est assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure publique, un processus neutre et rigoureux. La STQ a également assuré les nouveaux élus à l'effet que les intervenants locaux seront rencontrés à l'hiver 2022 dans le cadre de l'élaboration du dossier d'opportunité. L'objectif de ces rencontres sera de documenter les besoins des acteurs locaux dans le cadre du projet en plus d'évaluer l'ensemble des informations pertinentes pour ainsi retenir la meilleure option qui permettra d'assurer la pérennité du service dans la région.

À la suite du début des travaux, l'échéancier final du dépôt du dossier d'opportunité a été fixé au printemps 2023. Rappelons que le délai moyen pour l'élaboration complète d'un dossier d'opportunité varie entre un et deux ans.

SOURCE Société des traversiers du Québec

