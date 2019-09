Lien entre le 1000 de la Gauchetière et la station Bonaventure - Amélioration de l'accessibilité grâce à la mise en service de trois ascenseurs au terminus Centre-ville

MONTRÉAL, le 27 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), exo et la Société de transport de Montréal (STM) annoncent aujourd'hui la mise en service de trois ascenseurs liant la station Bonaventure, le terminus Centre-ville et la rue de la Gauchetière. Dorénavant, les utilisateurs qui ont des limitations fonctionnelles pourront se déplacer de façon autonome de la station de métro, jusqu'à la rue de la Gauchetière :

Un ascenseur relie le rez-de-chaussée du 1000, De La Gauchetière au quai Nord du terminus Centre-ville ;

Un ascenseur relie le rez-de-chaussée du 1000, De La Gauchetière aux quais Centre et Sud du terminus Centre-ville ;

Un dernier ascenseur relie les quais Centre et Sud du terminus à la mezzanine de la station de métro Bonaventure.

Par ailleurs, rappelons que deux ascenseurs, déjà existants, permettent de relier la mezzanine de la station Bonaventure aux quais du métro.

Ces travaux, exécutés dans un espace très fréquenté, représentaient de nombreux défis techniques liés à la complexité de l'édifice. Les équipes d'exo, responsable de coordonner les travaux pour l'ARTM ont travaillé en étroite collaboration avec Ivanhoé Cambridge, propriétaire du 1000, De La Gauchetière, pour mener à bien le projet.

Avec la mise en service de ces ascenseurs, la station Bonaventure devient la 15e station accessible du réseau du métro. De plus, neuf chantiers visant à rendre des stations accessibles sont présentement en cours et deux autres chantiers doivent débuter en octobre.

Ce projet d'accessibilité représente un investissement de 9,3 M$. Il a été financé à 75 % par le ministère des Transports du Québec (MTQ) dans le cadre du Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes.

À propos de l'ARTM

L'Autorité régionale de transport métropolitain a le mandat de planifier, financer, organiser et faire la promotion des services de transport collectif et de transport adapté sur le territoire de la grande région de Montréal. Elle élabore à cette fin un plan stratégique de développement, une politique de financement, un cadre tarifaire et des ententes de services qui encadrent le développement, l'organisation et le financement des transports collectifs sur le territoire.

Afin de remplir son mandat, l'Autorité s'inspire des meilleures pratiques en vigueur dans les organisations, ici et ailleurs dans le monde. Elle veut faciliter la mobilité des 500 millions d'usagers annuels et l'accès aux services par l'offre d'une expérience de transport collectif simple, intégrée et efficace. Pour ce faire, l'Autorité souhaite regrouper les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

