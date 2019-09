Licaplast Industries, une société en portefeuille de Charter Oak Equity et du Fonds de solidarité FTQ, acquiert M'Plast Inc.

MONTRÉAL, le 16 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Licaplast Industries - Emballages Inc. (« Licaplast »), une société en portefeuille de Charter Oak Equity, LP (« Charter Oak ») et du Fonds de solidarité FTQ, est heureuse d'annoncer l'acquisition de M'Plast Inc. (« M'Plast »). M'Plast, établie à Montréal et fondée par Roger A. Damdjee en 1988, se spécialise dans la fabrication, l'impression et la transformation de pellicule de polyéthylène en sacs de formats standards ou personnalisés pour divers marchés finaux, notamment pour des utilisations horticoles, agricoles et industrielles. Les capacités de M'Plast comprennent la production de solutions de plastiques recyclables et biodégradables.

« Licaplast et M'Plast partagent les mêmes valeurs et une culture commune qui favorise les solutions fondées sur la technologie, l'innovation et la satisfaction de la clientèle, et j'en suis très heureux, a dit Roger A. Damdjee, anciennement le président de M'Plast. Cette transaction combinera les forces des deux entreprises, permettant ainsi à M'Plast de poursuivre l'histoire à succès qu'elle est devenue. »

Pour Licaplast, un fabricant verticalement intégré d'emballages flexibles en plastique, y compris des films rétractables, des rouleaux laminés et des sachets, les installations de M'Plast à Lachine permettront d'augmenter ses capacités et de mieux répondre aux besoins de sa clientèle grandissante. La société regroupée sera une entreprise entièrement intégrée d'extrusion, d'impression et de transformation servant une vaste gamme de clients situés aux États-Unis et au Canada.

« Nous sommes enthousiasmés d'accueillir les employés et les clients de M'Plast au sein de Licaplast. Les deux entreprises présentent une bonne compatibilité leur permettant de miser sur les forces de chacune afin de mieux servir la clientèle regroupée », a déclaré Paul Roughan, associé directeur de Charter Oak. « L'acquisition de M'Plast accroît la plateforme de Licaplast et élargit les marchés finaux qui sont servis. Grâce à l'ajout de M'Plast ainsi que d'une nouvelle extrudeuse et imprimante présentement en commande, nous allons plus que doubler notre capacité, ce qui nous permettra de mieux servir notre clientèle », a ajouté Zubin Avari, associé directeur de Charter Oak.

« L'acquisition de M'Plast permettra de développer davantage la proposition de valeur unique en tant que partenaire entièrement intégré que Licaplast fait à ses clients. La culture de service et l'engagement à l'égard de la qualité de M'Plast font en sorte que cette entreprise cadre parfaitement avec Licaplast », a expliqué Joseph Nawar, chef de la direction de Licaplast.

« Les capacités de M'Plast en matière de réutilisation des rebuts de production viennent rehausser les efforts déployés par Licaplast pour développer et fabriquer des produits d'emballage ayant un impact environnemental réduit. L'adoption d'une telle approche est essentielle pour répondre aux besoins des clients dans tous les secteurs », a indiqué Jean Wilhelmy, vice-président principal aux investissements, Capital de développement, du Fonds de solidarité FTQ.

À PROPOS DE LICAPLAST

Licaplast, dont le siège social est situé à Montréal, est un fabricant verticalement intégré d'emballages flexibles en plastique, y compris des films rétractables, des rouleaux laminés et des sachets, destinés à des clients américains et canadiens du secteur de l'alimentation et des boissons. Fondée en 1988, la société sert une clientèle diversifiée en mettant à contribution ses capacités de premier ordre en matière d'exploitation, de développement de produits et de service à la clientèle.

À PROPOS DE M'PLAST

M'Plast, qui est située à Lachine, au Québec, à l'extérieur de Montréal, est une société de fabrication et de transformation de produits de polyéthylène destinés à des clients de divers secteurs dans l'ensemble de l'Amérique du Nord. Ses capacités spécialisées comprennent les sacs haute résistance et les rouleaux de grande dimension.

À PROPOS DE CHARTER OAK

Charter Oak Equity et ses fonds prédécesseurs sont actifs dans le domaine du capital-investissement depuis 1992. Charter Oak se concentre sur des sociétés exploitant un créneau particulier dans les secteurs de la fabrication, de l'emballage, des produits et services médicaux, des produits chimiques spécialisés, des produits de consommation et des services financiers dont la valeur d'entreprise peut atteindre jusqu'à 150 millions de dollars. À ce jour, Charter Oak a investi plus de 500 millions de dollars en capital axé sur le contrôle dans 30 sociétés en portefeuille par l'intermédiaire de plus de 50 acquisitions.

À PROPOS DU FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécoises et des Québécois. Avec un actif net de 15,6 milliards de dollars au 31 mai 2019, le Fonds contribue à la création et au maintien de 215 104 emplois. Le Fonds est partenaire de 3 126 entreprises et compte 694 357 actionnaires-épargnants.

