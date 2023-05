* Cette approbation marque la deuxième indication en première intention pour le CPNPC et la cinquième indication de LibtayoMC au Canada.

TORONTO, le 1er mai 2023 /CNW/ - sanofi-aventis Canada Inc. (Sanofi Canada) est heureuse d'annoncer que Santé Canada a émis un avis de conformité (AC) concernant LibtayoMC (cémiplimab) en association avec une chimiothérapie à base de platine pour le traitement de première intention des adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé, y compris les patients qui ne présentent pas d'aberrations aux gènes EGFR, ALK ou ROS1, dont les tumeurs sont métastatiques ou localement avancées et qui ne sont pas candidats à une chimioradiothérapie définitive1.

Stéphanie Veyrun-Manetti

Chef nationale, Canada et directrice générale, Soins spécialisés chez Sanofi Canada

« L'approbation de LibtayoMC témoigne de l'engagement de Sanofi Canada envers les patients atteints du CPNPC qui doivent porter le fardeau associé à cette maladie. Cette annonce marque la cinquième approbation de LibtayoMC au Canada, et nous sommes fiers que LibtayoMC continue de se distinguer parmi les bloqueurs de la voie PD-1. »

Barb Melosky

Professeure clinicienne de médecine, Université de la Colombie-Britannique

« L'approbation de cette nouvelle indication de LibtayoMC vient souligner les progrès réalisés dans l'offre d'options de traitement de première intention pour les personnes atteintes d'un cancer du poumon avancé au Canada. L'essai de phase 3 EMPOWER-Lung 3 a montré des améliorations significatives pour les paramètres principaux et pour certains paramètres secondaires importants, dont la survie globale, dans le groupe recevant le cémiplimab et une chimiothérapie. »

Le cancer du poumon est la principale cause de décès par cancer dans le monde2 et est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué au Canada (après les cancers de la peau non mélaniques)3. Il s'agit de la principale cause de décès par cancer chez les hommes et chez les femmes au pays3. De 80 à 85 % de tous les cancers du poumon sont des CPNPC, et 75 % de ces cas sont diagnostiqués à un stade avancé.

Avec l'annonce d'aujourd'hui, LibtayoMC est maintenant une option d'immunothérapie approuvée pour cinq cancers avancés :

En avril 2019, Libtayo MC est devenu la première option d'immunothérapie au Canada pour les adultes atteints d'un carcinome épidermoïde cutané (CEC) qui ne sont pas admissibles à une intervention chirurgicale ou à une radiothérapie curatives.

est devenu la première option d'immunothérapie au pour les adultes atteints d'un carcinome épidermoïde cutané (CEC) qui ne sont pas admissibles à une intervention chirurgicale ou à une radiothérapie curatives. En octobre 2021, Libtayo MC a été rendu disponible pour les adultes atteints du cancer du poumon non à petites cellules avancé exprimant ≥ 50 % de cellules tumorales PD-L1 positives (score de proportion tumorale [TPS] ≥ 50 %), tel que déterminé par un test validé, mais négatif pour les aberrations génomiques EGFR , ALK ou ROS1 , qui sont atteints d'un CPNPC localement avancé et qui ne sont pas admissibles à la résection chirurgicale ou à la chimioradiothérapie définitive, ou qui sont atteints d'un CPNPC métastatique.

a été rendu disponible pour les adultes atteints du cancer du poumon non à petites cellules avancé exprimant ≥ 50 % de cellules tumorales PD-L1 positives (score de proportion tumorale [TPS] ≥ 50 %), tel que déterminé par un test validé, mais négatif pour les aberrations génomiques , ou , qui sont atteints d'un CPNPC localement avancé et qui ne sont pas admissibles à la résection chirurgicale ou à la chimioradiothérapie définitive, ou qui sont atteints d'un CPNPC métastatique. Toujours en octobre 2021, Libtayo MC a été approuvé pour le traitement des adultes atteints d'un carcinome basocellulaire (CBC) localement avancé précédemment traités par un inhibiteur de la voie Hedgehog (IHH).

a été approuvé pour le traitement des adultes atteints d'un carcinome basocellulaire (CBC) localement avancé précédemment traités par un inhibiteur de la voie Hedgehog (IHH). En mars 2022, la disponibilité de LibtayoMC a été élargie au traitement des patientes adultes atteintes d'un cancer du col de l'utérus ayant progressé pendant ou après une chimiothérapie à base de sels de platine et qui ont besoin d'un traitement à action générale supplémentaire pour la prise en charge de leur maladie récidivante ou métastatique.

À propos de LibtayoMC

LibtayoMC est un anticorps monoclonal complètement humain ciblant le récepteur du point de contrôle immunitaire PD-1 sur les lymphocytes T. En se liant à PD-1, LibtayoMC bloque l'utilisation de la voie PD-1 par les cellules cancéreuses, ce qui permet de supprimer l'activation des lymphocytes T.

Le programme clinique complet de LibtayoMC est axé sur les cancers difficiles à traiter. Les programmes de développement clinique actuels incluent LibtayoMC en association avec la chimiothérapie dans les cas de CPNPC avancé, quelle que soit l'expression de PD-L1, et LibtayoMC en association avec une approche thérapeutique traditionnelle ou novatrice pour les autres tumeurs solides et les cancers du sang. Ces utilisations potentielles font actuellement l'objet d'études; leur innocuité et leur efficacité n'ont pas encore été évaluées par une autorité réglementaire.

LibtayoMC a été mis au point conjointement par Sanofi et Regeneron dans le cadre d'une entente de collaboration mondiale.

Pour en savoir davantage sur LibtayoMC, veuillez consulter la version canadienne de la monographie du produit.

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise mondiale de santé innovante, animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Notre équipe, répartie dans environ 100 pays, est engagée à modifier la pratique de la médecine en travaillant de sorte que ce qui semble impossible devienne réalisable. Nous offrons des options thérapeutiques qui ont la possibilité de changer la vie des gens ainsi qu'une protection vaccinale qui peut sauver la vie à des millions de personnes partout dans le monde, tout en plaçant la durabilité et à la responsabilité sociale au centre de nos ambitions.

Au Canada, Sanofi compte environ 2000 employés. En 2020, l'entreprise a investi plus de 145 millions de dollars dans le secteur de la recherche et du développement au Canada, ce qui a permis de créer des emplois et des occasions d'affaires partout au pays.

LibtayoMC est une marque déposée de Sanofi Biotechnology, utilisée sous licence.

