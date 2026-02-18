MONTRÉAL, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Liberté célèbre cette année 90 ans d'histoire, de savoir-faire et de passion. Pour marquer ce jalon historique, la marque lance une offensive publicitaire majeure intitulée « Le goût, toujours le goût ». Véritable ode aux petits et grands instants guidés par le goût, cette campagne réaffirme l'identité pionnière de Liberté et sa place de choix dans le quotidien culinaire des Canadiens.

Le goût, toujours le goût (Groupe CNW/Liberté)

Fondée en 1936 par la famille Kaporovsky sur la rue Saint-Urbain, là où se trouve aujourd'hui le café Santropol - l'entreprise, alors nommée Liberty Cheese Company, est née d'une ambition simple et exigeante : offrir des produits laitiers d'exception, faits d'ingrédients frais, naturels et soigneusement sélectionnés pour la communauté juive montréalaise.

Fidèle à son nom, Liberté s'est toujours permis d'oser, refusant de simplement suivre les modes pour privilégier l'intégrité du goût. Au fil des décennies, cette entreprise québécoise s'est distinguée par son esprit pionnier et par des lancements marquants, dont le premier kéfir au Québec (1981), la gamme Méditerranée indulgente (1984), et la gamme Grec (2009) qui ont chacun connu un grand succès au Québec et partout au Canada.

Depuis, Liberté s'est imposée comme un pilier du paysage alimentaire québécois, transformant une petite production artisanale de la rue Saint-Urbain en une référence incontournable d'un océan à l'autre.

De la télévision aux réseaux sociaux : une campagne qui met le goût à l'écran

Liberté s'allie avec l'agence Cossette pour le lancement de sa campagne publicitaire qui mise sur l'émotion et la célébration des moments de vie marqués par la saveur. L'objectif de cette campagne : célébrer les 90 ans de Liberté et rappeler que le yogourt n'est pas seulement un choix santé ou un simple ingrédient, mais bien un moment de plaisir. En effet, dans un marché où le yogourt est de plus en plus positionné comme un aliment fonctionnel, Liberté propose un contrepoint assumé, soit de ramener la discussion sur le goût, le plaisir et la décadence et ce, sans compromis. Elle ose montrer le fond de l'assiette léchée plutôt que le produit intouché. Elle veut relancer une conversation plus large sur notre façon de choisir nos aliments.

«Passer d'une petite entreprise de quartier à l'un des producteurs laitiers les plus reconnus au Canada est une immense fierté », déclare Simon Brisebois, Directeur marketing pour Liberté Canada. « Pour nos 90 ans, nous lançons la campagne Le goût toujours le goût pour réaffirmer ce qui nous anime depuis le premier jour : le plaisir pur de produits travaillés avec soin, sans compromis. »

Liberté poursuit maintenant l'amplification de cette campagne sur le digital et les réseaux sociaux. En plus de la télévision traditionnelle, diffusée en heures de grande écoute, elle se déploie aussi en télé connectée (Tou.TV, TVA+, Netflix, Prime Video et Fire TV). La campagne est également portée sur Meta, TikTok et Pinterest. Pour terminer, du contenu partenaire sera diffusé dans La Presse, The Globe and Mail et URBANIA, en plus d'un volet d'affichage, incluant les abribus.

Cette offensive n'est pas une célébration nostalgique, mais une déclaration d'avenir : elle réaffirme que même après 90 ans, l'obsession du goût est une quête intemporelle.

À propos de Liberté

Liberté Canada est un acteur de premier plan de l'industrie laitière canadienne, fier de ses racines locales qui remontent à 1936. L'entreprise produit et distribue des yogourts et des produits laitiers de grande qualité, fabriqués avec du lait 100 % canadien, provenant de fermes locales. Avec ses produits emblématiques comme le kéfir et Liberté Méditerranée, Liberté a été acquise par Yoplait Canada en 2010. L'entreprise emploie désormais plus de 350 personnes à l'échelle du pays et place l'innovation, la durabilité ainsi qu'un engagement fort envers les consommateurs et les producteurs laitiers au cœur de ses priorités. En janvier 2025, la coopérative Sodiaal a finalisé l'acquisition des activités de Yoplait et Liberté au Canada et en a pris le contrôle exclusif, désormais regroupées sous l'entité Yoplait Liberté Canada.

