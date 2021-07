Liberté académique : la FQPPU dépose son mémoire à la Commission Cloutier

MONTRÉAL, le 7 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU) dévoile aujourd'hui son mémoire préparé à l'occasion des consultations menées par le Comité d'experts sur la reconnaissance de la liberté académique mis sur pied par la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann et dirigé par M. Alexandre Cloutier. Depuis sa création, ce comité s'est rebaptisé Commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire.

Le mémoire de la FQPPU revient sur les principaux arguments en faveur de l'adoption d'une loi par le Gouvernement du Québec pour affirmer la liberté académique et fournir un cadre interprétatif la concernant. Cette demande avait initialement été faite par la FQPPU à l'occasion des consultations sur l'Université québécoise du futur, à l'automne 2020. La Fédération avait alors soumis un projet de loi sur la liberté académique aux parlementaires québécois.

Elle réitère aujourd'hui cette demande, qui permettrait d'établir les droits et obligations des universités et du personnel d'enseignement et de recherche en matière de liberté académique, en plus de mieux la définir et d'éclaircir son champ d'application. Rappelons que cette proposition a été entérinée unanimement par les 18 associations et syndicats membres de la FQPPU. La Fédération est d'avis que seule l'adoption d'une loi permettrait d'aller au-delà des déclarations à portée symbolique et permettrait des avancées concrètes en ce qui a trait à cette liberté cruciale pour l'exercice des missions d'enseignement et de recherche à l'université.

La FQPPU compte participer prochainement aux audiences organisées par la Commission Cloutier pour permettre à ses membres d'approfondir les propositions contenues dans le mémoire déposé aujourd'hui et répondre à leurs questions.

Depuis 1991, la FQPPU est l'instance de concertation et de représentation du corps professoral québécois.

