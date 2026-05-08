LIANYUNGANG, Chine, 8 mai 2026 /CNW/ - Après que sa mascotte « Monkey Baby » (Hou Bao) ait attiré une attention inattendue en ligne à la suite d'une mésaventure ludique dans sa garde-robe, la ville côtière chinoise de Lianyungang progresse rapidement pour transformer l'attention virale en occasion économique. Le 6 mai, la ville a dévoilé le plan « Golden Cudgel », une initiative de partenariat commercial liée à son rôle d'hôte des 21e Jeux provinciaux du Jiangsu.

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S'inspirant du symbolisme de l'arme légendaire du Roi des singes, la massue dorée, associé à une ambition et à une échelle audacieuses, le plan positionne Lianyungang comme une plateforme de croissance commerciale partagée. Son slogan : « Chaque once compte. Gagnons ensemble. » invite les partenaires mondiaux à participer à ce que la ville décrit comme une « occasion symbolique de 13 500 jin », faisant référence au poids mythique de la massue.

Le plan « Golden Cudgel » prévoit quatre niveaux de partenariat avec un cadre structuré des avantages, conçu pour mobiliser les participants, tant du côté des entreprises que de celui des particuliers :

Dinghai Shenzhen - Partenaire stratégique

Bailian Jingu - Partenaire de cocréation

Zhenchang Shenqi - Partenaire de croissance

Ruyi Xiuzhen - Chasseur de rêves (à partir de 3 000 RMB)

Le programme d'avantages comprend l'image de marque de la ville, la reconnaissance honorifique, l'accès aux services, les incitatifs aux consommateurs et les occasions d'engagement des entreprises.

En 2026, Lianyungang accueillera les 21e Jeux provinciaux du Jiangsu, coïncidant avec la Ligue de football du Jiangsu (« Su Chao »), créant un cycle de deux événements qui devrait accélérer l'activité économique de la ville.

Hu Zhu, un haut fonctionnaire de Lianyungang, a souligné le positionnement de la ville à travers trois récits illustratifs, chacun rappelant une dimension différente de son profil économique et culturel. L'histoire de « Monkey Baby » reflète l'ouverture et la résilience de la ville ; un récit centré sur une tasse de thé au lait illustre son économie de consommation en pleine croissance ; et une histoire sur les faux-ongles faits à la main illustre comment Lianyungang se connecte aux marchés mondiaux grâce à la créativité et à la fabrication légère. « Nous vous invitons sincèrement à devenir notre partenaire municipal et à vous joindre à nous pour saisir les opportunités de l'économie sportive pour une croissance partagée et à long terme », déclare Hu.

Lors de l'événement de lancement, Zhu Yaohui, président de Jiangsu Tanggou Liangxianghe Liquor Co., Ltd., et Fang Hao, fondateur de la marque de thé aux fruits frais Zuoxinfang, ont partagé leurs parcours entrepreneuriaux et leurs ambitions commerciales. Ensemble, ils ont contribué à l'énergie symbolique de la massue durée, renforçant le rôle de la ville en tant que plateforme commerciale collaborative.

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SOURCE The 21st Jiangsu Provincial Games

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