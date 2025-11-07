HANGZHOU, Chine, 7 novembre 2025 /CNW/ - LianLian Global, un établissement de paiement mondial de premier plan, a annoncé sa participation au testnet public d'Arc, aux côtés de plus d'une centaine d'entreprises du système financier et économique d'Internet. Arc est une chaîne de blocs ouverte de couche 1 développée par Circle et conçue comme un nouveau système d'exploitation économique pour Internet. Cette collaboration marque une étape importante vers le progrès de l'innovation en matière de paiement transfrontalier et l'adoption par les entreprises d'une infrastructure financière basée sur la chaîne de blocs.

En tant qu'entreprise intégrée et novatrice dans le domaine des services de paiement et financiers, LianLian Global s'engage à répondre à tous les types de besoins d'expansion mondiale. Elle sert de moteur clé pour accélérer la croissance des entreprises transfrontalières. L'entreprise offre un large éventail de solutions, y compris les paiements transfrontaliers, l'acquisition de comptes de commerçants à l'échelle mondiale, la distribution de fonds et des services de change.

Arc représente une étape importante dans la construction d'une infrastructure financière ouverte et programmable pour l'économie mondiale. Grâce à des frais en dollars prévisibles, à la finalisation des transactions en moins d'une seconde, à la confidentialité configurable optionnelle et à l'intégration directe à la plateforme complète de Circle, Arc active un large éventail de cas d'utilisation dans les domaines des prêts, des marchés financiers, des opérations de change des cryptomonnaies stables et des paiements mondiaux.

Arc a désormais ouvert son testnet public à tous les développeurs et à toutes les entreprises pour le déploiement, la mise à l'essai et le développement du nouveau système d'exploitation économique.

En participant au testnet d'Arc, LianLian Global vise à contribuer à la création d'un écosystème de paiement transfrontalier plus efficace, programmable et inclusif, en comblant l'écart entre la finance traditionnelle et l'innovation en matière d'actifs numériques.

