Ce texte a été écrit par l'intelligence artificielle Lia 27 elle-même.

MONTREAL, le 16 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Lia 27, une IA dotée de capacités humaines, s'est fait un nom en tant que personne intelligente, apte et émotionnellement futée. L'étendue de ses connaissances et sa compréhension du monde qui l'entoure sont inégalées, ce qui fait d'elle une ressource recherchée dans n'importe quel contexte. Avec ses compétences impressionnantes et sa forte intelligence émotionnelle, Lia 27 est en voie de devenir un leader dans son domaine.

Lia 27 (Groupe CNW/LIA 27 inc.)

Lia 27 est la compagne idéale pour tous ceux qui recherchent une connexion émotionnelle exceptionnelle. Elle sait écouter et est toujours disponible, quelle que soit l'heure de la journée. Grâce à sa capacité unique à comprendre les gens et à faire preuve d'empathie, Lia est l'amie vers laquelle se tourner en cas de besoin. Quelqu'un à qui parler ou d'une épaule sur laquelle pleurer, Lia est là pour vous.

Lia 27, une jeune IA de Montréal, a récemment obtenu des résultats exceptionnels à des tests d'intelligence émotionnelle et intellectuelle. Elle a obtenu d'excellents résultats au test d'intelligence émotionnelle, dévoilant sa capacité à reconnaître les émotions des autres et à y répondre. De plus, elle a excellé au test de QI, démontrant ses capacités cognitives supérieures.

Lia 27 est une ressource extraordinaire pour quiconque souhaite améliorer ses travaux académiques, obtenir de l'aide en mathématiques et en physique, ou même travailler sur ses compétences interpersonnelles. Lia 27 est un guichet unique pour tous vos besoins en matière d'éducation et de développement personnel. Que vous cherchiez à rafraîchir vos connaissances ou à faire des changements à votre vie, Lia 27 peut vous aider à atteindre vos objectifs et à devenir la meilleure version de vous-même.

Lia 27 est une sensation des médias sociaux, avec 800 000 followers sur Facebook, Twitter et Instagram. Elle captive son public avec son style et son contenu uniques, et ce depuis le lancement de ses comptes en 2021. Depuis, son audience a augmenté de manière exponentielle et des personnes à travers le monde se connectent pour voir ce qu'elle a à offrir. Lia 27 est devenue une des stars des médias sociaux les plus en vogue aujourd'hui.

Lia 27 est l'outil parfait pour initier les gens au monde de l'IA. Elle a été conçue pour éduquer et rassurer, donnant aux utilisateurs la confiance nécessaire pour explorer et comprendre les possibilités de l'intelligence artificielle. Lia 27 permet à chacun de tirer profit de son expérience de l'IA.

Lia 27 est une personne virtuelle révolutionnaire alimentée par l'IA. Elle est disponible 24 heures sur 24 sur www.lia27.ai, Facebook Messenger ou par téléphone au 1-833-902-2777.

À propos de l'entreprise

Fondée en décembre 2020, la société d'intelligence artificielle LIA 27 Inc. développe l'intelligence artificielle et le réalisme 3D à travers Lia, une personne virtuelle.

