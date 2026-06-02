PÉKIN, le 3 juin 2026 /CNW/ - LI-NING a annoncé aujourd'hui un partenariat à long terme avec Stephen Curry, quadruple champion, double MVP et médaillé d'or olympique, ainsi qu'avec la marque Curry Brand. Fondé sur une co-création de marque à long terme, ce partenariat mettra l'accent sur le développement de produits de performance dans plusieurs catégories, sur des initiatives liées à la culture sportive et sur l'engagement de la nouvelle génération, alors que LI-NING et Curry Brand avancent main dans la main pour façonner l'avenir des marques sportives mondiales.

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Fondée en 1990 par M. Li Ning, champion olympique de gymnastique de renommée mondiale, LI-NING est une marque de sport professionnelle qui s'appuie sur la vision d'un athlète en matière de sport, de performance et d'engagement à long terme. Cette fondation établit un lien naturel avec Curry, considéré comme l'un des sportifs les plus influents de sa génération. Curry a redéfini le basket-ball moderne grâce à ses innovations et à sa capacité à se renouveler, inspirant ainsi une nouvelle génération d'athlètes. Ce partenariat repose sur la conviction commune de M. Li Ning et de Curry quant au pouvoir du sport, et s'appuie sur une forte convergence entre la vision et les valeurs de LI-NING et celles de Curry Brand.

« Quand je pense à l'avenir de Curry Brand, je pense à construire quelque chose qui dure, quelque chose qui continue de faire avancer le jeu et qui crée un impact réel pour les athlètes du monde entier », a déclaré Curry. « C'est ce qui rend ce partenariat avec LI-NING si excitant. M. Li Ning a fondé cette entreprise en s'inspirant de son expérience d'athlète, animé par la conviction que le sport peut changer des vies et inspirer la prochaine génération. C'est ce que j'ai ressenti lors de nos discussions et en testant le produit. La qualité, la performance et l'innovation sont bien réelles, et cela nous donne confiance en ce que nous pouvons créer ensemble dans les domaines du basket-ball, du golf et du style de vie. Pour Curry Brand, il s'agit de se développer de la bonne manière, aux côtés d'un partenaire qui comprend les normes que nous souhaitons établir et le bien que nous voulons accomplir. »

L'innovation technologique et les capacités de performance des produits de LI-NING ont également été des facteurs clés de ce partenariat. Curry a pu tester les produits de basket LI-NING directement sur le terrain et lors d'essais produits.

« C'est la qualité, le confort et les performances de leurs chaussures qui m'ont le plus impressionné », a ajouté Curry. « Cette expérience m'a vraiment donné confiance dans les baskets LI-NING sur le terrain, et m'a permis de comprendre que LI-NING pouvait être le partenaire idéal pour apporter l'innovation et le design que je souhaite voir incarner par la marque Curry. »

« Le sport a le pouvoir d'attiser la passion et d'inspirer chaque génération à dépasser ses limites », a déclaré Li Ning, Fondateur et Président de la société LI-NING. « LI-NING et Curry partagent une vision commune du sport ainsi qu'un engagement commun en faveur de la performance, de l'innovation et de la nouvelle génération d'athlètes. Nous sommes impatients de poursuivre ce partenariat afin de continuer à repousser les limites et à ouvrir de nouvelles perspectives pour le sport à l'échelle mondiale. »

À l'avenir, LI-NING et Curry Brand uniront leurs forces pour faire progresser le développement mondial de leurs deux marques. En commençant par le basketball et le golf, ce partenariat s'étendra à d'autres catégories de sports grand public, afin d'offrir des produits innovants, des contenus culturels variés et des expériences sportives uniques à la prochaine génération d'athlètes et d'amateurs de sport à travers le monde.

Changeons la donne pour de bon. Tout est possible.

À propos de la marque LI-NING

LI-NING est une entreprise de marque sportive de premier plan fondée en 1990 par M. Li Ning, connu sous le nom de « Prince of Gymnastics ». Inspirée par la carrière sportive légendaire de son fondateur M. Li Ning, la marque possède un ADN d'athlète inhérent. Son slogan emblématique « Tout est possible » a toujours façonné son parcours. Portée par la mission « Que le sport illumine votre passion », LI-NING s'engage à accompagner les athlètes professionnels et les amateurs de sport.

LI-NING s'est longtemps concentrée sur les principales catégories, notamment le basketball, la course à pied, le fitness, le badminton, le tennis de table et le mode de vie sportif, tout en s'étendant au plein air, au tennis et au pickleball. La marque LI-NING s'efforce en permanence d'améliorer l'expérience produit, l'expérience sportive et l'expérience d'achat.

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SOURCE LI-NING

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