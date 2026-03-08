Les trois nouveaux modèles d'équipement et le lancement de LGMG ProCare soulignent la poursuite de l'expansion mondiale

LAS VEGAS, le 8 mars 2026 /CNW/ - Lors de la CONEXPO-CON/AGG 2026 à Las Vegas, qui a pris fin le 7 mars, LGMG a présenté trois nouveaux modèles sur sa plateforme de travail aérienne, son chariot télescopique et ses lignes de manutention, tout en présentant des initiatives visant à renforcer ses activités en Amérique du Nord. L'entreprise a également présenté sa gamme d'équipements miniers en soulignant les développements de produits et les améliorations de services en fonction des exigences régionales des clients.

LGMG dévoile ses nouveaux produits et ses initiatives de services à l'édition 2026 de la CONEXPO-CON/AGG (PRNewsfoto/LGMG)

Fort de sa présence nord-américaine croissante, LGMG continue d'investir dans le R&D localisé et dans le développement de produits axés sur le marché. Un équipement personnalisable adapté au rendement régional et aux normes réglementaires reflète cette orientation. Lors de l'exposition, des démonstrations d'équipement en direct et des zones de simulation de fonctionnement intelligent ont permis d'obtenir un aperçu pratique des capacités et de la performance opérationnelle des machines.

Le premier jour de l'exposition, LGMG a organisé un lancement dédié présentant trois nouveaux modèles : un élévateur à flèche télescopique de 125 pieds, le chariot télescopique H1256 et le chariot élévateur à contrepoids électrique de la série X7. Ces ajouts renforcent la position de l'entreprise dans le domaine de l'accès à grande portée, du levage de charges lourdes et de la manutention de matériaux électrifiés, en soutenant les entrepreneurs, les flottes de location et les exploitants industriels à la recherche de solutions de productivité accrue et de réduction des émissions.

En complément de son portefeuille d'équipements, LGMG a présenté sa nouvelle marque de service, « LGMG ProCare », fondée sur l'engagement de service « Toujours disponible, toujours fiable ». Le programme renforce le réseau mondial de services et les capacités de soutien localisé de l'entreprise, visant à renforcer la réactivité après-vente et la disponibilité des pièces dans les principaux marchés.

Au cours de l'événement, LGMG a signé des accords de coopération avec des partenaires stratégiques mondiaux, élargissant ainsi sa collaboration internationale. L'entreprise a également obtenu des bons de commande potentiels, ce qui témoigne de l'engagement soutenu des clients et de la confiance du marché.

La CONEXPO-CON/AGG 2026 a servi de plateforme pour démontrer la force de la marque et les capacités techniques de LGMG tout en réaffirmant son engagement à servir les marchés locaux et les clients mondiaux. L'entreprise continuera d'investir dans les technologies de base, d'améliorer ses activités localisées et d'approfondir ses partenariats stratégiques pour soutenir la croissance à long terme de l'industrie des équipements de construction.

Pour de plus amples renseignements sur la présentation de LGMG à la CONEXPO-CON/AGG 2026, visitez https://www.lgmg.com.cn

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2928568/LGMG_Showcases_New_Products_and_Service_Initiatives_at_CONEXPO_CONAGG_2026.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2925587/5841806/LGMG_Logo.jpg

SOURCE LGMG

CONTACT : Mlle Zhu, [email protected]