LG NOVA DÉFINIT SA VISION DE L'AVENIR EN FINANÇANT 20 ENTREPRISES EN DÉMARRAGE

LG offre un financement de 2 millions $ en vue d'accélérer le développement de nouvelles entreprises œuvrant notamment dans les domaines de la santé en ligne, du métavers et de l'énergisation du transport.

SANTA CLARA, Californie, 21 juin 2022 /CNW/ - Le centre d'innovation nord-américain de LG Electronics (LG NOVA) a annoncé les 20 entreprises qui passent à l'étape suivante de son concours mondial Mission for the Future.

Les meilleurs candidats ont reçu 100 000 $ chacun, soit 2 millions $ au total pour 20 projets de démonstration de faisabilité. À mesure qu'elles progresseront, les entreprises en démarrage élaboreront un modèle d'entreprise avec leurs homologues de LG NOVA pour créer un cadre commercial.

Les startups "Selected 20" de LG NOVA passent à la prochaine phase du programme d'incubation (PRNewsfoto/LG Electronics USA)

« Au cours des derniers mois, notre collaboration avec les 50 premières entreprises en démarrage nous a permis de continuer à affiner notre vision de l'avenir, alors que nous envisageons de nouveaux domaines de croissance pour LG, a déclaré Sokwoo Rhee, Ph. D., vice-président principal de LG Electronics chargé de l'innovation et responsable de LG NOVA. Nous sommes inspirés par tous ceux qui ont participé jusqu'à présent et qui ont proposé des innovations technologiques révolutionnaires et réfléchies pour contribuer à notre communauté collaborative et à notre principe directeur d'innovation « de l'extérieur vers l'intérieur ». Dans le cadre de cette annonce, nous communiquons les résultats de notre travail continu avec la communauté des entreprises en démarrage et des entrepreneurs visant à créer des technologies révolutionnaires qui entraînent la société dans l'avenir. »

Parmi les entreprises en démarrage sélectionnées se trouvent de solides entreprises œuvrant dans les secteurs de la santé en ligne, du métavers et de l'énergisation du transport qui créent de nouvelles solutions susceptibles de transformer les marchés et les industries.

Parmi les entreprises passant à l'étape suivante dans les domaines des modes de vie intelligents et de l'innovation révolutionnaire figurent Digbi , une entreprise de soins de santé qui explore le domaine du microbiome intestinal et génétique; a · kin, une IA pour la maison intelligente conçue pour soutenir les activités de la vie quotidienne des soignants et des familles; et Chefling , un assistant de cuisine intelligent qui propose des recettes à cuisiner en fonction des ingrédients figurant sur vos factures d'épicerie. Ces trois entreprises représentent différents aspects des priorités changeantes des gens, qui souhaitent se simplifier la vie et vivre mieux grâce à des services personnalisés qui les aideront à se nourrir et à accomplir leurs tâches quotidiennes plus efficacement.

Dans le domaine de la santé en ligne, l'innovation est axée sur les soins et le bien-être centrés sur le patient et est accélérée par le rythme d'adoption des nouvelles technologies dans les soins de santé au cours des deux dernières années. Les entreprises en démarrage sélectionnées dans ce domaine témoignent de cette transition et des futurs services qui pourraient être créés alors que les gens réévaluent leur position sur les soins fondés sur les nouvelles technologies et souhaitent davantage contrôler leur santé et les services de santé qu'ils reçoivent. Les entreprises en démarrage œuvrant dans le domaine de la santé en ligne choisies par LG NOVA offrent des services technologiques innovants faisant appel à l'IA et au métavers associés à des plateformes de données et de services centrées sur les soins aux patients, quel que soit le contexte.

Souhaitant élaborer une plateforme technologique de prestation de services avancée, MayaMD, Inc. , LifeNome et Mindset Medical ont été sélectionnées pour passer à l'étape suivante du défi NOVA. Tirant parti de l'IA pour fournir davantage d'informations aux patients et aux prestataires de soins afin d'améliorer les services de santé, MayaMD est un assistant de santé numérique humain-IA conversationnel. LifeNome est une plateforme de santé d'entreprise personnalisée, biologique et de précision alimentée par la génomique et l'IA. Mindset Medical est une plateforme technologique reposant sur des capteurs de caméra qui permet d'effectuer des relevés biologiques et de santé à l'aide d'un appareil personnel afin de permettre aux médecins d'établir un diagnostic médical à distance. Reposant sur une plateforme de services aux patients, medZERO , une plateforme de bien-être financier parrainée par l'employeur, offre aux employés une façon plus intelligente de payer les soins de santé en leur permettant d'accéder, sur demande, à des fonds pour payer les frais remboursables au fil du temps, sans frais ni intérêt.

X RHealth , TRIPP, Inc. et NeuroTrainer offrent des solutions de rechange efficaces aux services de santé et de bien-être pour les patients en faisant appel aux capacités d'un environnement XR/VR/AR. XRHealth est une salle de traitement virtuelle qui permet de soigner et de rééduquer les patients grâce à la VR/AR, avec l'aide de cliniciens et d'une analyse de données en temps réel. TRIPP est une plateforme de bien-être XR qui innove dans le domaine des technologies de santé et de bien-être en renforçant la connexion avec soi-même par l'entremise de réalités alternées à immersion complète. Le NeuroTrainer améliore la concentration et les performances grâce à un entraînement cérébral en réalité virtuelle.

Dans le domaine du métavers, LG cherche à concevoir différentes applications visant à favoriser une adoption plus vaste des nouvelles technologies immersives et interactives et à créer de plus grands débouchés commerciaux. Les entreprises en démarrage choisies par l'équipe LG NOVA dans cette catégorie sont iQ3Connect , Snickerdoodle Labs et YBVR . iQ3Connect offre une technologie d'espace de travail immersif en 3D et une plateforme sans code pour permettre aux équipes distribuées de travailler, de collaborer et de suivre des formations de manière rentable, où qu'elles soient, sur n'importe quel appareil AR, VR ou 2D. Snickerdoodle Labs s'affaire à concevoir une couche de liaison de données agnostique et respectueuse de la vie privée au sein de laquelle les personnes sont propriétaires de leurs données et de la valeur qu'elles génèrent. YBVR permet aux partisans de visionner des événements en direct grâce à une technologie qui tire parti du contenu vidéo en direct pour offrir des expériences de visualisation immersives et de mobilisation.

Enfin, la catégorie de l'énergisation du transport de LG se concentre sur le secteur du transport électrique et sur l'écosystème de l'infrastructure de chargement des VE, qui sont essentiels pour assurer un avenir plus durable. Les entreprises sélectionnées dans cette catégorie offrent un vaste éventail de solutions exploitables pour accroître la possibilité d'adoption sur les marchés des particuliers et des entreprises. SparkCharge offre aux propriétaires de véhicules électriques un moyen abordable et pratique de recharger leur véhicule sans chargeur à accès direct, à la maison ou sur la route. Driivz fournit une plateforme logicielle de gestion de la recharge des VE et de l'énergie qui permet aux acteurs du secteur du tourisme réceptif d'offrir un modèle de service de recharge des VE perturbateur.

I-EMS Group, Ltd. fait appel à des systèmes de gestion des ressources énergétiques distribuées et à des plateformes logicielles novatrices d'énergie transactive reposant sur l'IA et la chaîne de blocs pour favoriser l'optimisation de l'énergie au sein des villes intelligentes et des maisons intelligentes ainsi que le transport électrique. La technologie audio 3D de Kardome améliore la précision de la reconnaissance vocale dans des environnements sonores difficiles, transformant l'interface vocale d'une expérience dépendante du nuage en une expérience utilisateur sécurisée, en temps réel et personnalisable dans n'importe quel environnement. Faction a une approche unique de la technologie sans conducteur et des véhicules électriques légers qui permet de déplacer plus efficacement les biens et les personnes.

Sélectionnées parmi plus de 1 300 candidates, les 20 entreprises retenues poursuivront le processus de développement de leurs idées aux étapes de l'incubation et du projet pilote tout en collaborant étroitement avec l'équipe d'experts en innovation et en entrepreneuriat de LG NOVA au cours des deux prochains mois. L'objectif suprême? Faire partie des 10 finalistes du défi Mission for the Future. Nommées en août 2022, les 10 entreprises finalistes auront l'occasion de se développer en collaboration avec LG pour accélérer leur progression et auront accès à l'expertise, au mentorat et aux services de LG NOVA Capital Alliance et à des investissements de LG.

Depuis son lancement officiel en août 2021, le défi Mission for the Future a invité les innovateurs et les entrepreneurs à soumettre leurs idées commerciales, leurs technologies et leurs concepts visant à faire progresser les personnes, les collectivités et la planète. Les 50 premières entreprises sélectionnées dans le cadre du programme ont eu accès à une infrastructure commerciale de base et à un réseau après avoir démontré la faisabilité de leur projet dans des secteurs émergents ainsi que le potentiel d'un partenariat réussi au sein de l'entreprise LG.

Mission for the Future est un défi annuel qui vise à trouver des idées, des concepts et des entreprises qui sortent de l'ordinaire et qui contribueront à améliorer la qualité de vie dans l'avenir. Ce défi vise à aider LG à découvrir de nouvelles innovations. En plus de recevoir plusieurs prix, les finalistes peuvent bénéficier de ressources et d'investissements totalisant 20 millions $ pour développer leur entreprise en démarrage, et ont l'occasion de travailler avec l'équipe d'incubation de LG NOVA pour faire évoluer leur entreprise.

À propos de LG NOVA

LG NOVA, le centre d'innovation nord-américain du leader mondial de l'innovation LG Electronics, cherche à tirer parti des innovations mises au point en dehors de LG. L'équipe de LG NOVA se trouve à Santa Clara, en Californie. La mission du centre consiste à créer, à entretenir et à développer des innovations qui ont une incidence sur l'avenir. Pour en savoir plus, consultez le site www.lgnova.com.

À propos de LG Electronics Canada

LG Electronics USA inc., dont le siège se trouve à Englewood Cliffs, au New Jersey, est la filiale nord-américaine de LG Electronics inc, un innovateur technologique et manufacturier mondial dont les ventes représentent 63 milliards $. Aux États-Unis, LG vend une vaste gamme d'appareils ménagers innovants, de produits de divertissement à domicile, d'écrans commerciaux, de systèmes de climatisation, de solutions énergétiques et de composants de véhicules. LG est lauréate du prix Partenaire de l'année 2022 ENERGY STARMD - Prix d'excellence soutenue. L'engagement de l'entreprise envers la durabilité environnementale et sa ligne directrice commerciale « Life's Good » démontrent comment LG se consacre au bonheur des gens en dépassant les attentes aujourd'hui et demain. www.LG.com.

Personnes-ressources pour les médias :

LG Electronics

Linda Quach

+1 408 903-3045

[email protected]

Madison Miranda

+1 714 609-0828

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1844409/LG_NOVA_selected_20_finalists.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1734631/LG_Logo.jpg

SOURCE LG Electronics USA