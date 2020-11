S'appuyant sur des années d'expérience dans la technologie avancée des écrans plats, LG a élaboré ses moniteurs médicaux à l'aide d'un large éventail de technologies avancées pour aider à numériser les soins de santé grâce à une innovation de pointe. L'intégration de la haute technologie y est primordiale et on les retrouve actuellement dans 118 hôpitaux et cliniques à travers le monde.

« Les soins de santé étant de plus en plus numérisés, les besoins des cliniciens en matière d'outils évoluent », explique Andrew Chlebus, vice-président, solutions commerciales. « LG a remporté d'innombrables prix pour sa technologie d'affichage et, en 2016, la société a décidé de mettre cette expertise au service du secteur médical. Depuis, les moniteurs médicaux de LG ont été installés dans des hôpitaux du monde entier, et nous sommes heureux de pouvoir maintenant les offrir à la communauté médicale canadienne. »

Les dernières gammes de moniteurs médicaux offrent aux professionnels de la santé une meilleure efficacité au travail, un rendement avancé, un plus grand nombre d'écrans et une conception épurée et minimaliste.

Moniteurs de surveillance clinique de LG (27HJ712C, 27HJ713C et 19HK312C)

Qualité d'image précise : Les moniteurs de 27 po et de 8 Mpx dotés de la technologie IPS (commutation en plan) offrent une qualité d'image exceptionnelle avec des angles de visionnement parfaits de 178 degrés, ce qui permet à plusieurs personnes de les utiliser tout en maintenant une reproduction de la plus haute qualité et un minimum de décalage des couleurs.

Images médicales uniformes : Conçus selon la section 14 de la norme DICOM, les moniteurs garantissent les ombrages les plus précis et les plus uniformes possible. La fonction de stabilisation de la luminosité utilise un capteur de rétroéclairage interne pour stabiliser la luminosité afin qu'elle reste constante au fil du temps.

Confort oculaire optimal : Pour réduire la fatigue oculaire et accroître le confort des cliniciens, les moniteurs sont dotés de la technologie de protection contre le scintillement et du mode Lecture. La technologie de protection contre le scintillement élimine presque totalement le scintillement et le mode Lecture aide à réduire les émissions de lumière bleue.

Le moniteur IPS de 19 po et de 1,3 Mpx offre des caractéristiques similaires aux autres moniteurs, mais également un NTSC de 72 %, ce qui le rend adapté aux images radiographiques. Il est également doté de propriétés antimicrobiennes intégrées dans le boîtier en plastique pour inhiber la croissance des bactéries qui peuvent affecter ce dernier.

Moniteurs de diagnostic de LG (32HL512D, 21HK512D)

Qualité d'image exceptionnelle : Le moniteur de diagnostic IPS de 31,5 po et de 8 Mpx et le moniteur de diagnostic IPS de 21 po et de 3 Mpx permettent aux cliniciens d'examiner les détails d'images subtiles, comme les tomodensitogrammes et les angiographies, avec un angle de visionnement large de 178 degrés.

Gestion efficace des données de diagnostic avec contrôleur double : Les cliniciens peuvent facilement visualiser et examiner des images provenant de plusieurs appareils connectés à un seul écran, à un seul clavier et à une seule souris; ils peuvent ainsi consulter simultanément les renseignements sur les patients et les renseignements cliniques. Et grâce à son cadre pratiquement sans bordure sur quatre côtés, les cliniciens peuvent mettre en place un diagnostic multimoniteur.

Fonctionnalité de diagnostic optimisée : Les moniteurs peuvent maintenir la qualité d'image grâce à l'étalonnage automatique de la luminosité intégré, qui peut se gérer à distance et automatiquement. En mode Pathologie, le moniteur peut afficher une reproduction des couleurs encore plus précise.

Moniteurs chirurgicaux de LG (32HL710S, 27HJ710S)

Le moniteur chirurgical 4K IPS de 31,5 po dispose d'un grand écran ultra haute définition qui aide les chirurgiens à facilement déceler les détails, en présentant des images précises et réalistes pendant une opération. Et grâce à la large zone de visionnement de 178 degrés, plusieurs médecins peuvent participer à l'opération en cours.

Ce moniteur est conçu pour offrir une faible latence entre la source vidéo et l'affichage. La surveillance et le contrôle de la luminosité du rétroéclairage offrent des vidéos uniformes et sans scintillement. Le moniteur chirurgical peut être utilisé avec une grande variété de caméras endoscopiques pour permettre une mise à l'échelle remarquablement fluide et précise de la vidéo pleine HD.



Le moniteur prend également en charge le contenu à grande gamme dynamique (HDR 10), et il est possible d'obtenir des couleurs et un contraste impressionnants en le connectant à une caméra endoscopique ou à d'autres appareils compatibles. Le format vidéo HDR 10 avancé assure aux professionnels de la santé une image claire, facile à voir et à interpréter.

Le moniteur chirurgical de LG possède les modes 4PBP et PIP, ainsi que plusieurs ports d'entrée vidéo, qui permettent d'afficher presque simultanément des informations visuelles provenant de plusieurs appareils. Cela favorise une efficacité accrue du travail en permettant de visualiser une gamme complète de données sur un seul écran. Pour une plus grande polyvalence, le moniteur chirurgical peut offrir les fonctions Miroir et Rotation. Il peut également être équipé d'un verre de protection facile à nettoyer. Sa conception légère et élégante et son couvercle magnétique permettent une gestion précise des câbles.

Détecteur de rayons X numérique de LG (17HK700G-W, 17HK701-W)

Le nouveau détecteur de rayons X numérique peut convertir l'énergie des rayons X en images numériques avec un contraste supérieur et une haute résolution. Le détecteur est conçu pour être durable et portatif. Le détecteur a reçu la cote 1P41; il est donc protégé contre les contacts avec des liquides et la poussière. Également, il a été conçu avec une fibre de carbone; il est donc léger, mais durable, car il répond aux normes militaires. Ainsi, il peut être transporté de façon sécuritaire et pratique dans des conditions difficiles s'il est correctement manipulé.

Le moniteur peut être conçu pour capturer des images en trois à six secondes, ce qui permet aux cliniciens de diagnostiquer plus de patients dans un délai plus court.

Les écrans médicaux de LG sont maintenant offerts. Pour en savoir plus, veuillez visiter lehttps://www.lg.com/ca_fr/business.

