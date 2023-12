Conçue en partenariat avec le chef de file mondial en solutions de vitrage, l'antenne transparente de nouvelle génération de LG se distingue par sa conception harmonieuse et des télécommunications optimisées.

SÉOUL, le 20 déc. 2023 /CNW/ - LG Electronics (LG) s'apprête à dévoiler son antenne transparente pour véhicules lors du CES 2024. Appliquée directement comme une pellicule sur la vitre du véhicule, l'antenne transparente de LG a été conçue en collaboration avec le célèbre fabricant français de verre Saint-Gobain Sekurit. La solution télématique transparente de l'entreprise devrait faire des vagues dans le secteur dynamique de la mobilité, tout en renforçant la position de LG sur le marché des solutions automobiles.

Dans l'industrie automobile, où les véhicules électriques sont désormais la norme et où les véhicules autonomes et définis par logiciel sont sur le point de faire leur apparition, une révolution en matière de connectivité est sur le point de se produire. Cette transformation exige des environnements de télécommunications de pointe, capables de transférer des données en temps réel au sein d'espaces personnels hautement technologiques.

Compatible avec différents types de vitres et de véhicules, l'antenne transparente de LG sera offerte en tant que solution à installer en surface ou dans la vitre. La grande surface d'application de l'antenne de type pellicule garantit des performances de télécommunications fiables et permet de faire face à l'augmentation du trafic sur le réseau. Extrêmement adaptable, la plus récente innovation télématique de LG offre une connectivité améliorée avec la prise en charge de la 5G, du GNSS (système mondial de navigation par satellite) et du Wi-Fi.

L'antenne transparente peut être intégrée parfaitement dans les pare-brise ou dans les toits vitrés des voitures. Cela signifie que les constructeurs automobiles n'ont pas à faire de compromis en matière de conception lorsqu'ils développent de nouveaux modèles, puisqu'il n'est pas nécessaire d'utiliser le type de boîtier habituellement requis pour accueillir les antennes traditionnelles. L'antenne de type pellicule comporte plus de 80 innovations brevetées par LG, notamment la capacité de rendre l'antenne invisible ainsi que la technologie d'électrode transparente. En partenariat avec Saint-Gobain Sekurit, LG a amélioré l'intégrité du produit en mettant au point une méthode d'application de l'antenne transparente sur la vitre. Ce principal fabricant de verre équipe des véhicules électriques dans le monde entier.

« Nous sommes heureux de dévoiler notre vitre intelligente dotée de la technologie d'antenne transparente de LG au CES, véritable terrain d'expérimentation pour les technologies de pointe et les innovateurs mondiaux », a déclaré Thibaut Heitz, directeur Innovation et R&D de Saint-Gobain Sekurit. « En collaboration avec LG, chef de file dans le domaine des composants automobiles, nous serons à l'avant-garde du développement des télécommunications automobiles. Notre objectif commun est de fournir un environnement amélioré et unique à bord des véhicules, afin de concrétiser l'avenir de la mobilité. »

« Créée grâce à notre partenariat étroit avec Saint-Gobain Sekurit, l'antenne transparente est un produit de nouvelle génération qui a prouvé, lors d'essais sur les véhicules, ses performances exceptionnelles en matière de communication pour les applications automobiles », a déclaré Eun Seok-hyun, président de l'unité opérationnelle Composants de véhicules de LG. « En tant que chef de file mondial de la télématique et des solutions automobiles, LG s'engage à faire progresser ses capacités technologiques et continuera à présenter de nouvelles solutions qui font évoluer l'expérience de la mobilité. »

À propos de l'unité Composants de véhicules de LG Electronics

L'unité Composants de véhicules de LG Electronics apporte des innovations centrées sur l'humain à l'industrie automobile. Fort de sa réputation de partenaire fiable et novateur, l'entreprise poursuit sa mission de fournir des solutions intelligentes et respectueuses de l'environnement, notamment des systèmes d'infodivertissement, de connectivité et de vision automobile. En tant que partenaire innovateur pour la mobilité future, LG est déterminée à diversifier son portefeuille pour renforcer ses capacités grâce à des acquisitions, notamment celle du ZKW Group, fournisseur de systèmes d'éclairage automobile, celle de la société de cybersécurité des véhicules Cybellum, ainsi que la création de la coentreprise LG-Magna e-Powertrain. Pour obtenir de plus amples renseignements sur LG, veuillez consulter le site www.LG.com./global/mobility.

À propos de Saint-Gobain Sekurit

En activité depuis plus de 350 ans, Saint-Gobain est l'un des 100 groupes les plus innovants au monde. Saint-Gobain Sekurit conçoit et fabrique des systèmes de vitrage durables et innovants à haute performance, plus particulièrement pour les fabricants d'équipements d'origine (FEO) partout dans le monde. En tant que partenaire automobile de confiance, Saint-Gobain Sekurit a pour objectif de changer la donne, d'améliorer la mobilité individuelle et collective en faisant de chaque trajet une expérience agréable, tout en assurant la sécurité de tous et en préservant notre avenir. www.saint-gobain-sekurit.com/fr

