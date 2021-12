Le purificateur d'air PuriCare AeroTower de LG est idéal pour une utilisation tout au long de l'année. Il souffle de l'air pur et propre à 360 degrés dans l'un des trois modes : Chauffage, Ventilation ou Diffusion. Lors des journées froides, utilisez le mode Chauffage pour envoyer un jet d'air chaud (jusqu'à 30 °C) capable d'augmenter la température de l'air ambiant de 5 °C en moins de 10 minutes¹. Le mode Ventilation produit une brise rafraîchissante et offre un confort personnalisé avec 10 niveaux d'intensité de débit d'air. Le mode Diffusion assure une qualité optimale de l'air intérieur en toute saison en diffusant de l'air propre et filtré vers le haut et vers l'extérieur à l'aide du diffuseur Air Guard qui offre une circulation d'air plus large et plus puissante².

Grâce à la technologie Air Valley de LG, le purificateur d'air crée un jet d'air qui épouse une surface donnée. Ce type de mouvement de l'air est communément appelé l'effet Coandă. Il en résulte une brise constante et confortable qui peut être ressentie dans toute la pièce. Les ailettes verticales effilées du purificateur d'air PuriCare AeroTower sont très silencieuses - le bruit du vent n'atteignant que 23 dB - et la conception cylindrique élégante offre une esthétique moderne qui s'harmonise avec n'importe quel type de décor. Le tout nouveau modèle PuriCare de LG sera offert en deux couleurs subtiles et sophistiquées : beige et argent³.

Des organismes de test internationaux tels que les laboratoires IBR ont certifié que le purificateur d'air PuriCare AeroTower de LG améliore la qualité de l'air intérieur. Les filtres HEPA authentiques à plusieurs étages capturent 99,97 % des différents types de particules d'une taille aussi petite que 0,3 micron⁴. Un autre avantage est la technologie UVnanoMC de LG qui utilise la lumière ultraviolette C pour réduire la présence de bactéries qui s'accumulent souvent sur le ventilateur⁵.

En plus de ses performances et de son style, la toute dernière solution de traitement de l'air de LG offre une commodité exceptionnelle grâce à l'attention portée à l'expérience de l'utilisateur. Les clients peuvent vérifier rapidement diverses données à propos de la qualité de l'air sur l'écran ACL lumineux du purificateur ou sur l'application mobile gratuite LG ThinQMC. L'application Android et iOS permet également de surveiller l'appareil en temps réel et de régler les paramètres à distance.

« Notre nouveau ventilateur purificateur d'air PuriCare AeroTower a été conçu en tenant compte de la tendance actuelle en matière de style de vie à la maison », a déclaré Lyu Jae-cheol, président de la société d'appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air de LG. « Qu'il s'agisse de refroidir, de chauffer ou de purifier l'air, cet appareil s'en occupe avec style. »

Pour découvrir le nouveau purificateur d'air PuriCare AeroTower de LG, visitez le kiosque d'exposition virtuel de LG au CES 2022 à partir du 5 janvier (HNP).

1 Test effectué à l'interne dans un centre d'essais environnementaux de 19 m² de LG. Basé sur les résultats de tests internes de LG menés avec des modèles de produits vendus sur le marché coréen. Les résultats peuvent varier selon l'environnement d'utilisation réel. 2 Portée maximale du débit d'air mesurée à 10 m en mode Direct. 3 Les couleurs peuvent varier selon le marché. 4 Mis à l'essai conformément aux tests effectués par les laboratoires IBR de SGS à l'aide de la méthode de test conforme à la norme IEST RP CC001.6 (2016) pour les filtres HEPA et ULPA. 5 Testé par TÜV Rheinland en comparant le nombre de colonies (Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae) subsistant sur le ventilateur après avoir exposé le groupe d'essai contaminé à la lumière UV d'une ampoule à DEL de LG pendant une heure à la vitesse la plus basse du ventilateur. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions pratiques d'utilisation du produit.

La société d'appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air de LG Electronics est un chef de file mondial dans le domaine des appareils électroménagers, des solutions relatives aux maisons intelligentes, des systèmes d'amélioration de la qualité de l'air ainsi que des produits visionnaires, dont l'IA ThinQ de LG. La société crée des solutions complètes pour la maison avec ses technologies fondamentales de pointe et est déterminée à améliorer la qualité de vie et la santé des consommateurs en créant avec discernement des appareils pour la cuisine, des électroménagers et des solutions de climatisation et de chauffage et de purification d'air. Combinés, ces produits offrent une commodité accrue, de superbes performances, un fonctionnement efficace et des avantages irréfutables pour la santé. Pour obtenir de plus amples renseignements sur LG, veuillez consulter le site www.LGnewsroom.com.

