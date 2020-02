LFL Group (Meubles Léon Limitée) publie des résultats records pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2019 et annonce une augmentation de 14,3 % de ses dividendes

TORONTO, le 28 févr. 2020 /CNW/ - Meubles Léon Limitée (« LFL » ou la « Société ») (TSX: LNF), a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du quatrième trimestre de 2019.

Faits saillants - Quatrième trimestre 2019

Le chiffre d'affaires total du réseau de magasins 1 était de 751 267 000 $ au quatrième trimestre de 2019, par rapport à 726 547 000 $ au quatrième trimestre de 2018.

était de 751 267 000 $ au quatrième trimestre de 2019, par rapport à 726 547 000 $ au quatrième trimestre de 2018. Les produits du trimestre ont atteint un niveau record de 621 441 000 $ comparativement à 601 660 000 $ au quatrième trimestre de 2018, une hausse de 3,3 %.

Le chiffre d'affaires des magasins comparables 1 a augmenté de 2,4 % au quatrième trimestre de 2019 en comparaison au quatrième trimestre de 2018.

a augmenté de 2,4 % au quatrième trimestre de 2019 en comparaison au quatrième trimestre de 2018. Le bénéfice ajusté par action dilué 1,2 a augmenté de 10,6 %, établissant un record de 0,52 $ au quatrième trimestre de 2019, par rapport à 0,47 $ au quatrième trimestre de 2018, exclusion faite de l'incidence de l'IFRS 16 au quatrième trimestre de 2019 3 .

a augmenté de 10,6 %, établissant un record de 0,52 $ au quatrième trimestre de 2019, par rapport à 0,47 $ au quatrième trimestre de 2018, exclusion faite de l'incidence de l'IFRS 16 au quatrième trimestre de 2019 . Le BAIIA ajusté 1,3 a augmenté de 41,5 % au quatrième trimestre de 2019 pour s'établir à 88 209 000 $ par rapport à 62 362 000 $ au quatrième trimestre de 2018; exclusion faite de l'incidence de l'adoption de l'IFRS 16 3 , le BAIIA ajusté a augmenté de 6 % au quatrième trimestre de 2019 pour s'établir à 66 123 000 $.

a augmenté de 41,5 % au quatrième trimestre de 2019 pour s'établir à 88 209 000 $ par rapport à 62 362 000 $ au quatrième trimestre de 2018; exclusion faite de l'incidence de l'adoption de l'IFRS 16 , le BAIIA ajusté a augmenté de 6 % au quatrième trimestre de 2019 pour s'établir à 66 123 000 $. Depuis l'acquisition de The Brick Ltd. en 2013, plus de 385 000 000 $ de la dette totale ont été remboursés jusqu'à ce jour et la Société est maintenant en situation de trésorerie nette positive.

La Société a augmenté son dividende, qui est passé de 0,14 $ à 0,16 $, une hausse de 14,3 %.

Au cours du quatrième trimestre de 2019, la Société a conclu un plan de rachat automatique d'actions pour lui permettre de racheter des actions ordinaires, dans le cadre de son offre de rachat dans le cours normal des activités, pendant la période d'interdiction de la Société.

Faits saillants - Exercice financier 2019

Le chiffre d'affaires total du réseau de magasins 1 a atteint 2 728 584 000 $ en 2019, par rapport à 2 684 759 000 $ en 2018.

a atteint 2 728 584 000 $ en 2019, par rapport à 2 684 759 000 $ en 2018. Les produits ont augmenté de 1,9 % pour se chiffrer à 2 283 411 000 $ comparativement à 2 241 437 000 $ en 2018.

Le chiffre d'affaires des magasins comparables 1 a augmenté de 1,1 % en 2019 en comparaison à 2018.

a augmenté de 1,1 % en 2019 en comparaison à 2018. Le bénéfice dilué par action ajusté1,2 a augmenté de 13 % pour s'établir à 1,48 $ en 2019, comparativement à 1,31 $ en 2018, exclusion faite de l'incidence de l'adoption de l'IFRS 16 le 1er janvier 2019.

________________________________________________________________________________________________________________________ 1 Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » du présent communiqué pour obtenir de plus amples renseignements sur ces mesures. 2 À des fins de comparaison avec les résultats de l'exercice précédent, le bénéfice dilué par action ajusté de 0,52 $ et de 1,48 $ pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2019 présenté dans les faits saillants ci-dessus a été rajusté afin d'exclure l'incidence de la mise en œuvre par la Société de la norme IFRS 16 le 1er janvier 2019. 3 La Société a mis en œuvre l'IFRS 16, « Contrats de location » le 1er janvier 2019 selon la méthode rétrospective modifiée; ainsi, les résultats des périodes comparatives n'ont pas été redressés. Au trimestre clos le 31 décembre 2019, le BAIIA ajusté (excluant l'incidence d'IFRS 16) a augmenté de 6 % pour s'établir à 66 123 000 $ au quatrième trimestre de 2019.

Edward Leon, président et chef de la direction de LFL Group, a fait les commentaires suivants : « LFL a généré de solides résultats financiers au cours de l'exercice 2019, avec une hausse des produits d'un peu moins de 2,2 % sur une base de 2,2 milliards de dollars, et une croissance de 13 % du bénéfice dilué par action ajusté par rapport à une solide période comparative de 2018. Nous sommes particulièrement fiers de nos associés de partout au pays, qui nous ont permis de connaître un excellent quatrième trimestre dans ce qui demeure un environnement de vente au détail difficile. Les produits générés par nos activités du commerce électronique ont continué leur croissance à deux chiffres au quatrième trimestre et nous demeurons déterminés à investir dans l'innovation numérique pour attirer les clients vers nos canaux de commerce électronique et nos 304 emplacements physiques partout au pays. »

M. Leon a ajouté ce qui suit : « En janvier, Fairfax Financial a converti environ 48,5 millions de dollars de débentures convertibles en actions ordinaires de notre Société. Nous avons accueilli favorablement l'investissement de Fairfax dans LFL Group depuis 2013 et avons apprécié la confiance de son équipe au cours des dernières années. Alors que s'amorce l'année 2020, LFL est mieux placée que jamais. Comme prévu, nous avons procédé à une réduction importante de notre levier d'endettement à la suite de l'acquisition de The Brick en 2013 et nous avons maintenant une situation de trésorerie nette dans notre bilan élargi. Nous continuons à mettre l'accent sur l'augmentation de notre chiffre d'affaires de même qu'à exercer un contrôle strict des coûts afin de traduire cette croissance en bénéfices accrus pour nos actionnaires. Nous nous engageons également à mettre en œuvre nos initiatives stratégiques pour positionner la Société sur la voie du succès continu. »

Pour une description complète de l'emploi que fait la Société des mesures financières non conformes aux IFRS, consulter la rubrique du présent communiqué de presse intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS ».

Sommaire des faits saillants financiers



Pour le trimestre clos le 31 décembre









(en milliers de dollars, sauf les pourcentages et les montants par action) 2019 2018 Augmentation

en $ Augmentation

en % Chiffre d'affaires total du réseau de magasins1 751,267 726,547 24,720 3.4 % Chiffre d'affaires des franchises1 129,826 124,887 4,939 4.0 % Produits 621,441 601,660 19,781 3.3 % Chiffre d'affaires des magasins comparables1 600,226 586,049 14,177 2.42 % Marge bénéficiaire brute en pourcentage des produits 44.87 % 44.61 %



Frais de vente, frais généraux et frais d'administration2,3 220,392 214,734 5,658 2.6 % Frais de vente, frais généraux et frais d'administration2,3en pourcentage des produits 35.46 % 35.69 %



BAIIA ajusté1,2,4 88,209 62,362 25,847 41.45 % Bénéfice net ajusté1,2,5 42,505 38,289 4,216 11.0 % Bénéfice dilué par action ajusté1,2,5 0.52 $ 0.47 $ 0.05 $ 10.6 % Bénéfice net2 39,334 38,785 549 1.4 % Dividendes déclarés par action ordinaire 0.14 $ 0.14 $ - $ 0.0 %

1 Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » du présent communiqué pour obtenir de plus amples renseignements sur ces mesures. 2 La Société a mis en œuvre l'IFRS 16, « Contrats de location » le 1er janvier 2019 selon la méthode rétrospective modifiée; ainsi, les résultats du trimestre comparatif n'ont pas été redressés. 3 Frais de vente, frais généraux et frais d'administration. 4 Au quatrième trimestre de 2019, le BAIIA ajusté (excluant l'incidence de l'IFRS 16) a augmenté de 6 % pour s'établir à 66 123 000 $. 5 À des fins de comparaison avec le trimestre correspondant de l'exercice 2018, le bénéfice net ajusté de 42 505 000 $ et le bénéfice dilué par action ajusté de 0,52 $ du quatrième trimestre de 2019 présentés dans les faits saillants ci-dessus ont été rajustés afin d'exclure l'incidence de la mise en œuvre par la Société de la norme IFRS 16 à compter du 1er janvier 2019. Consultez la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » du présent communiqué.

Produits

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2019, les produits se sont chiffrés à 621 441 000 $, par rapport à 601 660 000 $ au quatrième trimestre de l'année précédente. Les produits ont augmenté de 19 781 000 $ au cours du trimestre, une hausse de 3,3 % comparativement au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Cette hausse est attribuable à l'augmentation des ventes dans toutes les catégories de produits, tant en magasin qu'en ligne.

Chiffre d'affaires des magasins comparables1

Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires des magasins comparables a augmenté de 2,42 % comparativement au quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Marge brute

La marge brute du quatrième trimestre de 2019 a augmenté, passant de 44,61 % à 44,87 %, comparativement au quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Frais de vente, frais généraux et frais d'administration

Les frais de vente, frais généraux et frais d'administration de la Société, après normalisation pour tenir compte de l'incidence de l'IFRS 16 au cours du trimestre à l'étude, exprimés en pourcentage des produits, ont diminué, s'établissant à 35,62 %, comparativement à 35,69 % au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Cette baisse s'explique par la gestion efficace de l'ensemble des frais de vente, frais généraux et frais d'administration tout au long du trimestre, conjuguée à l'augmentation des dépenses en publicité au cours du trimestre pour stimuler l'achalandage à la fois dans les magasins au détail et sur les sites Web de la Société.

BAIIA ajusté1

Le BAIIA ajusté a augmenté de 25 847 000 $ au cours du trimestre, une hausse de 41,4 % comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette hausse est due principalement à deux facteurs, le premier étant la mise en œuvre par la Société de la norme IFRS 16, selon la méthode rétrospective modifiée, qui permet d'éviter le redressement des résultats du trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le deuxième facteur est attribuable à une augmentation des produits financiers qui excluent l'incidence de l'IFRS 16. En vertu de la nouvelle norme sur les contrats de location, la charge d'amortissement sur les actifs loués et les charges d'intérêts sur les passifs au titre des contrats de location ont remplacé les charges locatives, qui étaient auparavant comptabilisées de façon linéaire dans le bénéfice d'exploitation sur la durée du contrat de location. Par conséquent, exclusion faite de l'incidence de la nouvelle norme sur les contrats de location, le BAIIA ajusté a augmenté de 3 761 000 $ pendant le trimestre, une hausse de 6 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, le solde de la hausse totale de 22 086 000 $ étant dû à la mise en œuvre de la nouvelle norme par la Société le 1er janvier 2019.

Bénéfice net ajusté1 et bénéfice ajusté par action dilué1

Exclusion faite de l'incidence de l'adoption de la norme IFRS 16 pendant le trimestre en cours, le bénéfice net ajusté pour le quatrième trimestre de 2019 a totalisé 42 505 000 $, une hausse de 4 216 000 $ ou 11 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. En conséquence, le bénéfice ajusté par action dilué de la Société a augmenté de 0,05 $ pour s'établir à 0,52 $ par action, une hausse de 10,6 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

1 Voir la rubrique sur les mesures financières non conformes aux IFRS du présent communiqué.

Résultats d'exploitation consolidés pour les exercices clos les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2018



Pour l'exercice clos le 31 décembre









(en milliers de dollars, sauf les pourcentages et les montants par action) 2019 2018 Augmentation/

(diminution) en $ Augmentation/

(diminution) en % Chiffre d'affaires total du réseau de magasins1 2,728,584 2,684,759 43,825 1.6 % Chiffre d'affaires des franchises1 445,173 443,322 1,851 0.4 % Produits 2,283,411 2,241,437 41,974 1.9 % Chiffre d'affaires des magasins comparables1 2,213,078 2,189,131 23,947 1.09 % Marge bénéficiaire brute en pourcentage des produits 43.73 % 43.58 %



Frais de vente, frais généraux et frais d'administration2,3 830,495 825,276 5,219 0.6 % Frais de vente, frais généraux et frais d'administration2,3en pourcentage des produits 36.37 % 36.82 %



BAIIA ajusté1,2,4 290,785 188,756 102,029 54.1 % Bénéfice net ajusté1,2,5 121,783 106,691 15,092 14.1 % Bénéfice dilué par action ajusté1,2,5 1.48 $ 1.31 $ 0.17 $ 13.0 % Bénéfice net2 106,929 111,030 (4,101) (3.7%) Dividendes déclarés par action ordinaire 0.56 $ 0.52 $ 0.04 $ 7.7 %

1 Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » du présent communiqué pour obtenir de plus amples renseignements sur ces mesures. 2 La Société a mis en œuvre l'IFRS 16, « Contrats de location » le 1er janvier 2019 selon la méthode rétrospective modifiée, ainsi, les résultats du trimestre comparatif n'ont pas été redressés. 3 Frais de vente, frais généraux et frais d'administration. 4 En cumul annuel jusqu'en décembre 2019, le BAIIA ajusté (exclusion faite de l'incidence de l'IFRS 16) a augmenté de 7,25 % pour s'établir à 202 435 000 $. 5 À des fins de comparaison avec le trimestre correspondant de l'exercice précédent en cumul annuel jusqu'en décembre 2018, le bénéfice net ajusté de 121 783 000 $ et le bénéfice ajusté par action dilué de 1,48 $ en cumul annuel jusqu'en décembre 2019 présentés dans les faits saillants ci-dessus ont été rajustés afin d'exclure l'incidence de la mise en œuvre par la Société de la norme IFRS 16 à compter du 1er janvier 2019. Consultez la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » du présent communiqué.

Produits

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, les produits se sont chiffrés à 2 283 411 000 $, par rapport à 2 241 437 000 $ pour l'exercice précédent. Les produits ont augmenté de 41 974 000 $, ou 1,87 %, alors que la plupart des catégories de produits ont continué à croître.

Chiffre d'affaires des magasins comparables1

Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires des magasins comparables a augmenté de 1,09 % comparativement à l'exercice précédent clos le 31 décembre 2018.

Marge brute

La marge bénéficiaire brute pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'est établie à 43,73 % comparativement à 43,58 % à l'exercice précédent, une hausse de 15 points de base.

Frais de vente, frais généraux et frais d'administration

Exclusion faite de l'incidence de l'IFRS 16, les frais de vente, frais généraux et frais d'administration de la Société en pourcentage des produits pour l'exercice 2019 se sont élevés à 36,41 % comparativement à 36,82 % à l'exercice précédent, une baisse de 41 points de base. Cette baisse s'explique principalement par une gestion efficace de l'ensemble des salaires et des dépenses du commerce numérique, et par l'efficacité continue du maintien d'un solide levier d'exploitation.

BAIIA ajusté1

Le BAIIA ajusté a augmenté de 102 029 000 $ au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, une hausse de 54,05 % comparativement à l'exercice précédent. Cette hausse est due principalement à deux facteurs, le premier étant la mise en œuvre par la Société de la norme IFRS 16 le 1er janvier 2019, selon la méthode rétrospective modifiée, qui permet d'éviter le redressement des résultats de l'exercice précédent. Le deuxième facteur est attribuable à l'amélioration du pourcentage des marges brutes pendant l'exercice en cours, grâce à un levier opérationnel plus grand et à une réduction des charges financières nettes, exclusion faite de l'incidence de l'IFRS 16. En vertu de la nouvelle norme sur les contrats de location, la charge d'amortissement sur les actifs loués et les charges d'intérêts sur les passifs au titre des contrats de location ont remplacé les charges locatives, qui étaient auparavant comptabilisées de façon linéaire dans le bénéfice d'exploitation sur la durée du contrat de location. Par conséquent, exclusion faite de l'incidence de la nouvelle norme sur les contrats de location, le BAIIA ajusté a augmenté de 13 679 000 $ pendant l'exercice, une hausse de 7,25 % par rapport à l'exercice précédent, le solde de la hausse totale de 88 350 000 $ étant dû à la mise en œuvre de la nouvelle norme par la Société le 1er janvier 2019.

Bénéfice net ajusté1 et bénéfice ajusté par action dilué1

Exclusion faite de l'incidence de l'adoption de la norme IFRS 16, le bénéfice net ajusté de l'exercice clos le 31 décembre 2019 a totalisé 121 783 000 $, une hausse de 15 092 000 $ ou 14,15 % par rapport à l'exercice clos le 30 décembre 2018. En conséquence, le bénéfice ajusté par action dilué de la Société a augmenté de 0,17 $ pour s'établir à 1,48 $ par action, une hausse de 13 % par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent.

Dividendes

Comme elle l'a annoncé précédemment, la Société a versé un dividende trimestriel de 0,14 $ le 6 janvier 2020. Nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui que les administrateurs ont déclaré une augmentation du dividende trimestriel à 0,16 $ par action ordinaire, lequel sera versé le 9 avril 2020 aux actionnaires dûment inscrits à la clôture des marchés le 9 mars 2020. Depuis 2007, les dividendes versés par Meubles Léon Limitée sont des « dividendes déterminés » en vertu des changements apportés à la Loi de l'impôt sur le revenu par le projet de loi C-28 du Canada.

Perspectives

Malgré l'incertitude persistante visant certains indicateurs économiques clés, nous sommes d'avis que, globalement, l'économie demeure relativement solide. Bien qu'il soit difficile de prédire le niveau de confiance futur des consommateurs et son éventuelle incidence sur les ventes au détail, nous avons la conviction que nos ventes et notre rentabilité iront en augmentant. Compte tenu de la situation financière solide et en amélioration constante de la Société, notre principal objectif consiste à accroître notre part de marché et notre rentabilité. Nous demeurons centrés sur notre engagement à gérer efficacement nos coûts, mais aussi à continuer d'investir de façon soutenue dans l'innovation numérique qui permettra d'attirer davantage de clients à la fois vers nos canaux de commerce électronique et nos 304 emplacements physiques d'un bout à l'autre du Canada.

1 Voir la rubrique sur les mesures financières non conformes aux IFRS du présent communiqué.

Réseau de magasins

La Société possède 304 magasins de détail d'un océan à l'autre au pays sous les diverses bannières indiquées ci-dessous, ce qui comprend également 99 franchises : nous comptons plus de 10 000 employés au Canada en incluant nos franchises.

Le tableau qui suit illustre la continuité du nombre de magasins de la Société du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2019, par bannière de détail :

Magasins détenus

en propre

Au 31 décembre 2018 Ouverts Fermés Au

31 décembre 2019 Léon

50 2 -- 52 Appliance Canada

5 -- -- 5 The Brick1

113 2 -- 115 The Brick Mattress Store 25 -- (1) 24 Brick Outlet

10 -- (1) 9 Sous-total des magasins détenus en propre

203 4 (2) 205











Magasins

franchisés









Léon

36 -- (2) 34 The Brick

64 2 (1) 65 Sous-total des magasins franchisés

100 2 (3) 99 Total des magasins détenus en propre et des

magasins franchisés 303 6 (5) 304 1 Comprend la bannière Midnorthern Appliance









Mesures financières non conformes aux IFRS

La Société utilise des mesures financières qui n'ont pas de signification normalisée aux termes des IFRS et qui pourraient donc ne pas être comparables aux mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. La Société calcule les mesures financières non conformes aux IFRS en rajustant certaines mesures IFRS pour des éléments précis que la Société considère comme importants, mais qui ne sont pas représentatifs du rendement d'exploitation sous‐jacent des activités de la Société pendant la période, comme il est décrit ci-dessous :

Mesures non conformes aux IFRS Mesures conformes aux IFRS Bénéfice net ajusté Bénéfice net Bénéfice ajusté avant impôts sur le résultat Bénéfice avant impôts sur le résultat Résultat par action ajusté - de base Résultat par action - de base Résultat par action ajusté - dilué Résultat par action - dilué BAIIA ajusté Bénéfice net

Pour un rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS de la Société, veuillez consulter le rapport de gestion de la Société pour le trimestre clos le 31 décembre 2019, qui est disponible sur SEDAR à www.sedar.com.

Bénéfice net ajusté

Meubles Léon calcule les mesures comparables en excluant l'incidence de la variation de la juste valeur des instruments dérivés liée à l'incidence nette des contrats de change à terme libellés en dollars américains et à un swap de taux d'intérêt sur les facilités de crédit à terme de la Société. La Société a recours à des contrats de change à terme pour gérer le risque associé à ses achats libellés en dollars américains et à un swap de taux d'intérêt pour gérer le risque des taux d'intérêt sur ses facilités de crédit à terme conformément à la politique en matière de trésorerie de la Société. La direction est d'avis que l'exclusion du bénéfice de l'incidence des rajustements à la valeur de marché et les modifications qui y seraient apportées, jusqu'au règlement, établit une meilleure concordance entre l'intention et l'effet financier de ces contrats avec les flux de trésorerie sous-jacents.

Les deux tableaux suivants font le rapprochement du bénéfice net déclaré et du bénéfice par action comme il est indiqué dans les états consolidés des résultats de la Société au bénéfice net ajusté et au bénéfice par action, exclusion faite de l'incidence de l'IFRS 16. Étant donné que la Société a mis en œuvre la norme IFRS 16, « Contrats de location » le 1er janvier 2019, selon la méthode rétrospective modifiée, les montants indiqués dans le tableau ci-dessous portant sur le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2019 tiennent compte de la comptabilisation des contrats de location en vertu de l'IFRS 16 pour le bénéfice net, le bénéfice net ajusté, le résultat par action de base et dilué et le résultat par action ajusté de base et dilué. Les résultats du trimestre comparatif de 2018 n'ont pas été redressés. Voir la rubrique 10, « Conventions comptables récentes » du rapport de gestion (en anglais) de la Société pour de plus amples renseignements sur l'adoption de l'IFRS 16.





Pour le trimestre clos le Pour l'exercice clos le



31 décembre 31 décembre (en milliers de dollars, sauf les montants par action) 2019 2018 2019 2018 Bénéfice net1 39 334 38 785 106 929 111 030 (Gain) perte après impôt et taxes à la valeur du marché pour les instruments financiers dérivés 23 (496) (102) (4,339) Bénéfice net ajusté1 39 357 38 289 106 827 106 691 Incidence de la norme IFRS 16 après impôt 3 148 - 14 956 - Bénéfice net ajusté excluant l'incidence d'IFRS 16 42 505 38 289 121 783 106 691

1 La Société a mis en œuvre l'IFRS 16, « Contrats de location » le 1er janvier 2019 selon la méthode rétrospective modifiée. En conséquence, les résultats du trimestre et de l'exercice clos le 31 décembre 2019 de la Société tiennent compte de la comptabilisation des contrats de location en vertu de l'IFRS 16; les résultats des périodes comparatives n'ont pas été redressés.





Pour le trimestre clos le Pour l'exercice clos le



31 décembre 31 décembre





IFRS 16





IFRS 16







20191 Ajustements 20192 20181 2019 Ajustements 20192 2018 Résultat de base par action

0,51 $ 0,04 $ 0,55 $ 0,51 $ 1,38 $ 0,19 $ 1,57 $ 1,45 $ Résultat dilué par action

0,48 $ 0,04 $ 0,52 $ 0,48 $ 1,30 $ 0,18 $ 1,48 $ 1,36 $ Bénéfice par action ajusté de base

0,51 $ 0,04 $ 0,55 $ 0,50 $ 1,38 $ 0,19 $ 1,57 $ 1,40 $ Bénéfice dilué par action ajusté

0,48 $ 0,04 $ 0,52 $ 0,47 $ 1,30 $ 0,18 $ 1,48 $ 1,31 $

1 Comme indiqué dans les états consolidés des résultats du quatrième trimestre 2019 de la Société pour les montants du résultat par action de base et dilué. 2 Ces montants ne tiennent pas compte de l'incidence des ajustements liés à l'IFRS 16 pour le trimestre à l'étude.

En 2016, l'IASB a publié l'IFRS 16, Contrats de location qui remplace la norme IAS 17 et ses interprétations y afférentes. La norme met en place un modèle unique de comptabilisation au bilan et de mesure pour les locataires et élimine la séparation entre les contrats de location-exploitation et de location-financement. La Société a mis en œuvre la norme le 1er janvier 2019 selon la méthode rétrospective modifiée. Par conséquent, les résultats de la Société pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2019 tiennent compte de la comptabilisation des contrats de location en vertu de l'IFRS 16. Les résultats des périodes comparatives n'ont pas été redressés. Voir la rubrique 10, « Conventions comptables récentes » du rapport de gestion (en anglais) de la Société pour de plus amples renseignements sur l'adoption de l'IFRS 16.

La mise en œuvre de l'IFRS 16 a augmenté considérablement les actifs et les passifs au bilan de la Société et modifié le calendrier et la présentation des charges liées aux contrats de location dans les résultats financiers de la Société. La Société a constaté un actif au titre du droit d'utilisation de 430 480 000 $ et un passif au titre des contrats de location de 414 940 000 $ en fonction de la nouvelle norme. Selon la norme IFRS 16, la charge d'amortissement sur les actifs loués et les charges d'intérêts sur les passifs au titre des contrats de location ont remplacé les charges locatives, qui étaient auparavant comptabilisées de façon linéaire dans le bénéfice d'exploitation en vertu de la norme IAS 17 sur la durée du contrat de location.

BAIIA ajusté

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôt sur le résultat et amortissement, et avant les rajustements à la valeur de marché liés aux changements apportés à la juste valeur des instruments financiers dérivés de la Société et les charges uniques imputables aux bénéfices (« BAIIA ajusté ») est une mesure financière non conforme aux IFRS utilisée par la Société. La Société considère le BAIIA ajusté comme une mesure efficace de la rentabilité du point de vue de l'exploitation, qui est actuellement perçue comme une mesure indirecte des flux de trésorerie d'exploitation, un indicateur de succès pour nombre d'entreprises. Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux IFRS utilisée par la Société. Le BAIIA ajusté de la Société pourrait ne pas être comparable au BAIIA ajusté d'autres entreprises, mais, de l'avis de la direction, il reflète de manière adéquate la situation financière particulière de Léon. Cette mesure n'est pas présentée comme un substitut du bénéfice net, lequel, conformément aux IFRS, est un indicateur du rendement opérationnel.

Ce qui suit est un rapprochement du bénéfice net déclaré au BAIIA ajusté :



Pour le trimestre clos le Pour l'exercice clos le

31 décembre 31 décembre (en milliers de dollars) 2019 2018 2019 2018 Bénéfice net 39 334 38 785 106 929 111 030 Charge d'impôt sur le résultat 12 987 13 995 36 117 39 560 Charges financières, montant net 6 113 1 545 25 184 6 928 Amortissements 29 745 8 719 122 695 37 156 (Gain) perte à la valeur du marché pour les instruments financiers dérivés 30 (682) (140) (5 918) BAIIA ajusté 88 209 62 362 290 785 188 756

1 La Société a mis en œuvre l'IFRS 16, « Contrats de location » le 1er janvier 2019 selon la méthode rétrospective modifiée. En conséquence, les résultats du trimestre et de l'exercice clos le 31 décembre 2019 de la Société tiennent compte de la comptabilisation des contrats de location en vertu de l'IFRS 16; les résultats des périodes comparatives n'ont pas été redressés.

BAIIA ajusté, excluant l'incidence de l'IFRS 16



Pour le trimestre clos le Pour l'exercice clos le

31 décembre 31 décembre (en milliers de dollars) 2019 2018 2019 2018 BAIIA ajusté1 88 209 62 362 290,785 188 756 Incidence de l'IFRS 16 (nette) (22 086) - (88 350) - BAIIA ajusté, excluant l'incidence de l'IFRS 16 66 123 62 362 202 435 188 756

1 La Société a mis en œuvre l'IFRS 16, « Contrats de location » le 1er janvier 2019 selon la méthode rétrospective modifiée. En conséquence, les résultats du trimestre et de l'exercice clos le 31 décembre 2019 de la Société tiennent compte de la comptabilisation des contrats de location en vertu de l'IFRS 16; les résultats des périodes comparatives n'ont pas été redressés.

Selon la norme IFRS 16, la charge d'amortissement sur les actifs loués et les charges d'intérêts sur les passifs au titre des contrats de location ont remplacé les charges locatives, qui étaient auparavant comptabilisées de façon linéaire dans le bénéfice d'exploitation en vertu de la norme IAS 17 sur la durée du contrat de location. Après normalisation pour tenir compte de l'incidence de l'augmentation de la charge d'amortissement et des intérêts débiteurs sur la charge locative en raison de l'adoption de la norme IFRS 16 le 1er janvier 2019, le BAIIA ajusté a augmenté de 3 761 000 $ au cours du trimestre, une hausse de 6 % par rapport au trimestre clos le 31 décembre 2018, et a augmenté de 13 679 000 $ pendant l'exercice, soit une hausse de 7,25 % par rapport à l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Chiffre d'affaires des magasins comparables

Le chiffre d'affaires des magasins comparables représente les ventes générées par des magasins ouverts depuis plus de 12 mois sur une base annuelle et inclut les ventes en ligne. Le chiffre d'affaires des magasins comparables ne constitue pas une mesure du bénéfice reconnue par les IFRS et il n'a pas une définition normalisée prescrite par les IFRS, mais il est un indicateur clé utilisé par la Société pour mesurer le rendement par rapport aux résultats de la période précédente. Le chiffre d'affaires des magasins comparables figurant dans ce rapport de gestion peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Cependant, cette mesure est couramment utilisée dans le secteur du commerce de détail. Nous croyons qu'il est utile de communiquer cette mesure pour les investisseurs parce qu'elle leur permet de mieux comprendre le niveau de croissance de notre entreprise.

Chiffre d'affaires total du réseau de magasins

Le chiffre d'affaires total du réseau de magasins représente les produits agrégés comptabilisés dans les états financiers consolidés de la Société plus les ventes aux clients effectuées dans les magasins franchisés qui ne sont pas comprises dans les produits présentés dans les états financiers consolidés de la Société. Le chiffre d'affaires total du réseau de magasins ne constitue pas une mesure reconnue par les IFRS et il n'a pas une définition normalisée prescrite par les IFRS, mais il est un indicateur clé utilisé par la Société pour mesurer le rendement par rapport aux résultats de la période précédente. Par conséquent, le chiffre d'affaires total du réseau de magasins figurant dans le rapport de gestion peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Nous croyons qu'il est utile de communiquer cette mesure pour les investisseurs parce qu'elle sert d'indicateur de la force du réseau global de magasins de la Société, qui a au bout du compte une incidence sur les résultats financiers.

Chiffre d'affaires des franchises

Le chiffre d'affaires des franchises représente les ventes aux clients effectuées dans les magasins franchisés qui ne sont pas comprises dans les produits présentés dans les états financiers consolidés de la Société ni dans le chiffre d'affaires des magasins comparables présenté dans le rapport de gestion. Le chiffre d'affaires des franchises ne constitue pas une mesure reconnue par les IFRS et il n'a pas une définition normalisée prescrite par les IFRS, mais il est un indicateur clé utilisé par la Société pour mesurer le rendement par rapport aux résultats de la période précédente. Par conséquent, le chiffre d'affaires des franchises figurant dans le rapport de gestion peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Encore une fois, nous croyons qu'il est utile de communiquer cette mesure pour les investisseurs parce qu'elle sert d'indicateur de la force des marques de la Société, qui a au bout du compte une incidence sur les résultats financiers.

Meubles Léon Limitée

LFL est le plus important détaillant de meubles, de matelas, d'appareils électroménagers et d'appareils électroniques au Canada. Nos bannières de détail sont les suivantes : Léon, The Brick, The Brick Mattress Store et The Brick Outlet. Enfin, avec la bannière Midnorthern Appliance et la bannière Appliance Canada, la Société est également le plus important détaillant au pays d'appareils électroménagers auprès des constructeurs, des promoteurs immobiliers, des hôtels et des entreprises de gestion immobilière. LFL possède 304 magasins de détail sous diverses bannières d'un océan à l'autre au pays. De plus, la Société exploite trois sites Web : leons.ca, thebrick.com et, le plus récent, furniture.ca.

Énoncés prospectifs

Les renseignements fournis dans ce communiqué qui ne sont pas des données factuelles actuelles ou historiques peuvent constituer des renseignements prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment des renseignements financiers prospectifs et des perspectives financières. Ces renseignements se fondent sur certaines hypothèses concernant la croissance prévue, les résultats d'exploitation, le rendement de l'entreprise, et les perspectives et occasions d'affaires. Bien que la Société considère ces hypothèses comme étant raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose à l'heure actuelle, celles-ci pourraient se révéler inexactes. Les renseignements prospectifs sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de la Société. Parmi ces risques, incertitudes et autres facteurs, on trouve : le risque de crédit, de marché, de change, opérationnel, de liquidité et de financement, comprenant les changements de la situation économique, les taux d'intérêts ou d'imposition, le moment choisi pour les produits futurs et leur acceptation par le marché, et la concurrence sur les marchés de la Société.

Dans la mesure où les déclarations prospectives dans ce communiqué constituent des renseignements financiers prospectifs ou des perspectives financières, au sens des lois sur les valeurs mobilières, ces déclarations décrivent le potentiel de la Société et les lecteurs doivent savoir que ces déclarations peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Les renseignements financiers prospectifs et les perspectives financières, comme les renseignements prospectifs en général, se fondent sur des hypothèses et sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs. Les résultats réels peuvent différer de façon importante des prévisions actuelles de la Société. À l'exception de ce qui est exigé en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société ne s'engage pas à mettre à jour les renseignements prospectifs à un moment donné. En conséquence, le lecteur ne doit pas accorder une importance indue à ces renseignements prospectifs, ni s'y fier à une autre date. Tous les renseignements prospectifs contenus dans ce communiqué sont expressément et entièrement fournis sous réserve de la présente mise en garde.

SOURCE Meubles Leon Limitée

Renseignements: Constantine Pefanis, Chef de la direction financière, Meubles Léon Limitée, Tél. : 416 243-4073 ; Jonathan Ross, LodeRock Advisors, Relations avec les investisseurs - Meubles Léon Limitée, [email protected], Tél. : 416 283-0178

Liens connexes

www.leons.ca