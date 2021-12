ATLANTA, 30 novembre 2021 /CNW/ - LexisNexis® Risk Solutions a annoncé qu'elle figure au onzième rang de l'édition 2022 du classement Chartis Research RiskTech100®, en hausse de six positions par rapport à l'an dernier dans l'évaluation annuelle la plus complète des principaux fournisseurs mondiaux de solutions technologiques dans les domaines de la gestion du risque et de la conformité. Chartis Research a également désigné LexisNexis Risk Solutions comme gagnant dans la catégorie des données sur les crimes financiers pour une quatrième année consécutive.

« Le changement est constant, et LexisNexis Risk Solutions continue d'évoluer et d'adapter sa technologie de gestion des risques et de la conformité pour répondre aux besoins de ses clients, a déclaré Phil Mackenzie, spécialiste principal de la recherche chez Chartis Research. Le fait de remporter le prix dans la même catégorie lors quatre années consécutives et l'amélioration impressionnante de son classement annuel témoignent de son engagement envers l'innovation. Nous avons hâte de voir ce que l'avenir nous réserve quant à ses capacités de conformité en matière de criminalité financière. »

LexisNexis Risk Solutions a fait œuvre de pionnier mondial dans la collecte de vastes ensembles de données de la conformité en matière de criminalité financière grâce à sa technologie de liaison analytique révolutionnaire qui tire parti des données d'identité numérique pour transformer les flux de travail relatifs à la conformité en matière de criminalité financière. En 2021, LexisNexis Risk Solutions a annoncé une fusion avec Accuity, créant ainsi l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de solutions en matière de risque et de conformité. Cette fusion d'entreprises a enrichi une gamme de produits qui offrent désormais encore plus de valeur à la clientèle, en lui permettant de prendre de meilleures décisions par le biais d'une surveillance efficace du portefeuille des clients.

En août 2021, LexisNexis Risk Solutions a renforcé son portefeuille de conformité en matière de criminalité financière avec l'acquisition de TruNarrative, qui fournit une plateforme d'orchestration infonuagique qui détecte et prévient la criminalité financière et la fraude.

Cette année, LexisNexis Risk Solutions a également annoncé la disponibilité de sa solution de renseignements numériques sur la criminalité financière qui tire parti des données d'identité numérique pour transformer les flux de travail liés à la conformité en matière de criminalité financière. La solution fournit aux équipes de conformité les moyens de suivre le rythme et d'atténuer les risques de sanctions associés à l'adoption accélérée des transactions numériques.

« Nous sommes honorés que Chartis Research ait encore une fois reconnu LexisNexis Risk Solutions comme un chef de file de l'industrie en matière de technologie de risque et de conformité, a déclaré Leslie Bailey, vice-présidente, Stratégie de conformité en matière de criminalité financière, LexisNexis Risk Solutions. L'année 2021 a été porteuse de changements pour notre entreprise, et nous continuons de développer de nouveaux produits qui établissent la norme de l'industrie sur le plan de la conformité en matière de criminalité financière pour nos clients. »

À propos de LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis® Risk Solutions mobilise la puissance des données et des analyses avancées pour fournir des informations qui aident les entreprises et les entités gouvernementales à réduire les risques et à améliorer leurs décisions au profit des populations du monde entier. Nous fournissons des données et des solutions technologiques pour un large éventail de secteurs, notamment l'assurance, les services financiers, les soins de santé et le gouvernement. Notre siège social est situé dans la région métropolitaine d'Atlanta, en Géorgie, et nous avons des bureaux dans le monde entier. Nous faisons partie de RELX (LSE: REL/NYSE: un fournisseur mondial d'outils d'analyse et de prise de décision basés sur le traitement de l'information pour les clients professionnels et commerciaux. Pour en savoir plus, consultez les sites suivants : www.risk.lexisnexis.com et www.relx.com.

À propos de Chartis Research

Chartis Research est le principal fournisseur de solutions de recherche et d'analyse sur le marché mondial des technologies de gestion du risque. Elle fait partie d'Infopro Digital, qui possède des marques de premier plan comme Risk et WatersTechnology. L'objectif de Chartis est d'aider les entreprises à améliorer leurs performances grâce à gestion améliorée des risques, une meilleure gouvernance d'entreprise et une meilleure conformité, et d'aider ses clients à prendre des décisions technologiques et commerciales en connaissance de cause en leur fournissant des analyses approfondies et des conseils pratiques sur pratiquement tous les aspects de la technologie de gestion du risque.

