LexisNexis redéfinit la veille juridique avec Lexis+ Canada

Des technologies avancées couplées à une interface de recherche juridique moderne et intuitive pour une expérience inégalée

TORONTO, le 15 août 2022 /CNW/ - LexisNexis® Legal & Professional, chef de file mondial de l'information et de l'analyse juridique, annonce le lancement officiel de son dernier produit novateur, Lexis+™ Canada.

Lexis+ Canada réunit la collection la plus complète d'information juridique : recherche juridique, conseils pratiques, outils analytiques, analyse de procédures, suivi législatif... toutes ces fonctionnalités sont réunies pour une expérience moderne hautement efficace et des résultats optimaux.

Lexis+ Main Page French (Groupe CNW/LexisNexis Canada)

Ce produit de nouvelle génération donne accès au vaste répertoire de droit primaire de LexisNexis, comprenant la plus grande collection des décisions de cours et de tribunaux, de quantums, de recueils de décisions, de citateurs de jurisprudence et d'autres sources actuelles.

En outre, Lexis+ Canada donne accès au Halsbury's® Laws of Canada, la seule encyclopédie juridique nationale actualisée, et au JurisClasseur™ Québec, une encyclopédie juridique québécoise rédigée par des experts juridiques. La plateforme comprend aussi une fonction de recherche en ligne donnant accès à plus de 490 manuels dans leur intégralité et à des publications à feuilles mobiles dans plus de 30 domaines différents, une offre inégalée sur le marché canadien.

L'interface a été simplifiée pour une expérience utilisateur plus facile que jamais. Un visuel captivant, des couleurs contrastantes et une typographie soigneusement choisie rehaussent la lisibilité et allègent l'interface pour laisser toute la place à l'information et aux fonctions.

On remarquera aussi les fonctionnalités rehaussées. Le menu Expérience donne un point de départ intégré pour réaliser diverses tâches. Basculez sans encombre d'une expérience et d'une tâche à l'autre. Grâce aux nouvelles fonctionnalités intuitives (analyse de procédures, recherche booléenne), l'utilisateur accède plus facilement à l'information, circonscrit mieux sa recherche et peut ainsi mieux faire son travail.

En somme, les concepteurs de Lexis+ Canada ont donné toute la place à l'expérience utilisateur, créant une solution axée sur la fluidité. Grâce à une interface intégrant harmonieusement toutes sortes d'outils différents, l'utilisateur s'évite les allers-retours entre plateformes et peut enfin se concentrer entièrement sur son travail.

« L'arrivée de Lexis+ Canada représente un jalon important dans notre mission consistant à doter les avocats d'une solution qui améliorera leur productivité, facilitera leur travail et réduira le temps nécessaire pour fournir des conseils stratégiques », explique Eric J. Wright, chef de la direction de LexisNexis Canada.

Fruit des multiples commentaires de la clientèle, Lexis+ Canada répond aux besoins des professionnels du droit de tous les domaines et secteurs d'activité. Voici quelques-unes de ses fonctionnalités importantes :

Analyse de procédures : Extraction de citations et de concepts juridiques, recommandation d'autres décisions pertinentes, affichage direct du document trouvé, tout cela sur une seule interface.





Extraction de citations et de concepts juridiques, recommandation d'autres décisions pertinentes, affichage direct du document trouvé, tout cela sur une seule interface. Conseils pratiques : Intégration complète de conseils pratiques (notes de pratique, précédents, listes de contrôle, outils de rédaction, ressources et conseils d'experts), le tout facilement accessible depuis le ruban d'accueil et les résultats de recherche.





Intégration complète de conseils pratiques (notes de pratique, précédents, listes de contrôle, outils de rédaction, ressources et conseils d'experts), le tout facilement accessible depuis le ruban d'accueil et les résultats de recherche. Lexis Answers : Réponse aux requêtes en langage naturel avec les résultats les plus fiables et les plus pertinents.





Réponse aux requêtes en langage naturel avec les résultats les plus fiables et les plus pertinents. Suivi législatif : Outil intégré regroupant tous les renseignements sur l'avancement des projets de loi des assemblées législatives fédérale et provinciales.





Outil intégré regroupant tous les renseignements sur l'avancement des projets de loi des assemblées législatives fédérale et provinciales. Des fonctions de recherche améliorées pour un meilleur contrôle sur les recherches.

Arbre de recherche booléen : Illustration des résultats de recherche booléenne et de l'effet de chaque mot-clé sur les résultats afin d'optimiser les requêtes.





Illustration des résultats de recherche booléenne et de l'effet de chaque mot-clé sur les résultats afin d'optimiser les requêtes.

Cartes des termes de recherche : Indication visuelle des concentrations de mots-clés dans les résultats pour tous les grands types de contenu pour une navigation facile et rapide, un examen des tendances facilité et un accès direct aux informations pertinentes.

« Lexis+ Canada a été créé en fonction des nombreux commentaires de la clientèle et d'une analyse du flux de travail, mentionne Jeff Pfeifer, chef de produits, LexisNexis Amérique du Nord, Royaume-Uni et Irlande. Les utilisateurs nous ont dit qu'ils voulaient une meilleure qualité et une meilleure rapidité de recherche, ainsi qu'une grande convivialité. Lexis+ Canada fait appel à une technologie de pointe, une interface moderne et des fonctionnalités avancées de présentation des données, facilitant la recherche pour le plus grand bonheur des avocats du Canada. »

« Nous sommes fiers de lancer ce produit de premier ordre, grâce auquel les avocats pourront répondre à des questions juridiques, mettre leurs stratégies en œuvre et accomplir leurs tâches, le tout sur une nouvelle plateforme d'une simplicité sans pareille, ajoute Alan Votary, responsable de produits au Canada. Notre solution novatrice répond aux besoins particuliers de nos clients : elle leur fait gagner en efficacité et en confiance. »

Dernier-né de la famille Lexis+, Lexis+ Canada s'ajoute aux moutures déjà lancées aux États-Unis et au Royaume-Uni. D'autres versions de Lexis+ verront le jour dans d'autres pays dans les prochains mois.

Pour en savoir plus, visitez Lexis+ Canada.

Pour les éditeurs

Pour demander une démonstration, communiquez avec notre personne-ressource aux médias aux coordonnées ci-dessous.





Jeff Pfeifer et Alan Votary sont disponibles pour une entrevue.

LexisNexis Legal & Professional

LexisNexis® Legal & Professional donne accès à de l'information et de l'analyse juridique, réglementaire et commerciale pour aider ses clients à augmenter leur productivité, améliorer leur processus décisionnel, atteindre des résultats optimaux et mettre de l'avant les principes de droit partout dans le monde. Véritable précurseure du numérique, l'entreprise fut la première à mettre en ligne l'information juridique et commerciale avec ses services Lexis® et Nexis®. Présente dans plus de 150 pays et employant plus de 10 500 personnes, LexisNexis Legal & Professional fait partie de RELX, un fournisseur mondial d'outils d'analyse d'information et de décision pour les professionnels et la clientèle d'affaires.

SOURCE LexisNexis Canada

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Collin Smith, Directeur, marketing, LexisNexis Canada, 1-905-695-5312, [email protected]