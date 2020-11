Avec ses bureaux à San Luis Obispo, en Californie, et à Québec, Hortau axe ses efforts sur les cultures de grande valeur, notamment les noix et amandes, les arbres fruitiers, les vignes, les légumes et les petits fruits. Sa technologie d'irrigation automatisée surveille les conditions météorologiques et hydriques ainsi que l'état du sol pour améliorer les récoltes tout en réduisant l'utilisation d'eau, d'énergie et de pesticides ainsi que le lessivage d'engrais.

La technologie brevetée d'Hortau combine les données de capteurs de tension du sol en temps réel avec une plateforme mobile simple d'utilisation afin de permettre aux agriculteurs d'anticiper les besoins en eau de leurs cultures et de programmer l'irrigation en conséquence. Ainsi, la plante dispose d'une quantité idéale d'eau, et la photosynthèse et la transpiration se produisent de façon optimale du lever au coucher du soleil. En retour, les récoltes sont plus abondantes et de meilleure qualité.

« Hortau est un leader technologique et commercial dans son créneau, explique Tim Hassler, directeur chez Lewis & Clark AgriFood. Les efforts de conservation de l'eau continueront à stimuler le développement des technologies d'irrigation intelligentes, et nos facilités de crédit aideront Hortau à profiter de cette croissance dans son secteur. »

Jocelyn Boudreau, PDG d'Hortau, précise que les stations de surveillance en temps réel de l'entreprise veillent depuis 2002 à l'irrigation de plus de 110 000 hectares de cultures au Canada et aux États-Unis. « Le soutien de Lewis & Clark AgriFood nous est précieux : il nous permettra de consolider notre soutien envers les agriculteurs, en les aidant à produire des cultures de grande qualité et à mieux gérer leurs ressources en eau et en énergie », se réjouit M. Boudreau.

Quelques mots sur Lewis & Clark AgriFood

Lewis & Clark AgriFood est une société de placement de St. Louis spécialisée dans l'agroalimentaire, qui fournit aux entreprises en croissance des capitaux tirés de ses fonds, soit l'AgriFood Growth Fund et l'AgriFood Rural (RBIC) Fund, avec le soutien de son équipe de placement chevronnée. Pour de plus amples renseignements, visiter le www.lewisandclarkagrifood.com ou suivre l'entreprise sur LinkedIn ou Twitter.

À propos d'Hortau

Depuis 2002, le système breveté de gestion de l'irrigation d'Hortau aide les producteurs à maintenir leurs cultures en santé et à utiliser l'information du système à bon escient. En suivant la tension du sol, une mesure directe de la quantité précise d'eau accessible à la plante, les producteurs anticipent les manques et assurent une irrigation en conséquence pour prévenir les dommages. Ainsi, le système d'Hortau garantit une croissance optimale des cultures tout en réduisant l'utilisation d'eau, la consommation d'énergie et les répercussions sur l'environnement.

