Leviton acquiert le canadien Viscor

Le plus grand fabricant indépendant d'éclairage du pays étoffera le portefeuille de produits d'éclairage diversifié et en expansion de Leviton.

MELVILLE, N.Y., 4 novembre 2019 /CNW/ - Leviton a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Viscor, le plus important fabricant indépendant d'éclairage au Canada, spécialisé dans l'éclairage architectural, commercial, médical, institutionnel et industriel. Cette dernière acquisition en date réitère l'engagement de Leviton à élargir stratégiquement son offre de produits d'éclairage et de contrôle.

Fondée en 1952, Viscor est une entreprise familiale axée sur la clientèle qui s'est engagée à fabriquer des produits d'éclairage à DEL. Avec plus de 150 familles de produits, 300 employés et une usine de pointe de 200 000 pieds carrés, Viscor apporte à l'équipe de Leviton une expertise, un esprit novateur et une passion extraordinaires.

« Viscor est une entreprise d'éclairage réputée et respectée au Canada avec une histoire riche et innovatrice », a déclaré Daryoush Larizadeh, président et chef de l'exploitation de Leviton. « En ajoutant Viscor à la famille Leviton, nous serons en mesure d'offrir à nos clients une gamme beaucoup plus vaste d'options d'éclairage. Tout aussi importante, la gamme de produits de Viscor s'enrichira encore avec l'accès à notre large gamme d'options innovantes de contrôle d'éclairage. »

« Viscor et Leviton partagent une vision et des valeurs communes. Le fait que nous puissions échanger nos innovations et notre expertise l'une avec l'autre est donc une aventure passionnante », a déclaré Bill Wiener, président de Viscor. « Nous sommes heureux que Viscor continue d'être aux mains d'une autre grande entreprise familiale. »

KPMG a représenté Viscor lors de la vente, qui a été officiellement conclue le 1er novembre 2019.

À propos de Leviton Lighting

Leviton Lighting fournit des solutions professionnelles d'éclairage et de contrôle pour des applications architecturales, commerciales et résidentielles partout en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. La gamme diversifiée de produits d'éclairage comprend des produits novateurs de quatre marques distinctes de matériel d'éclairage, à savoir Birchwood, ConTech, Intense, JCC, et leur cinquième marque de plate-forme de contrôle, Intellect. Chaque marque offre un éclairage de qualité et une solution de contrôle intégrée développée pour les prescripteurs, les distributeurs et les utilisateurs finaux. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Leviton Lighting solutions, consultez le site : www.leviton.com/lighting.

À propos de Viscor

Viscor Inc. est une organisation complète qui se spécialise dans les produits d'éclairage à DEL et la fabrication métallique. Fondé en 1952 par Daniel Wiener, Viscor est le plus important fabricant indépendant d'éclairage au Canada qu'il commercialise sous les marques Visioneering, Certolux, TBR et Canflex. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Viscor, visitez www.viscor.com.

À propos de Leviton

Chaque jour, Leviton propose des possibilités d'ingénierie qui font de l'avenir une réalité, en répondant aux besoins des clients résidentiels, commerciaux et industriels d'aujourd'hui à l'échelle mondiale. Qu'il s'agisse d'électricité, d'éclairage, de réseaux de données ou de gestion de l'énergie, Leviton développe des solutions réfléchies qui contribuent à rendre la vie de ses clients plus facile, plus sûre, plus efficace et plus productive. Leviton est animé par son engagement envers ses clients, l'ingéniosité de ses employés et la sécurité et la qualité de ses produits et solutions. Avec Leviton, l'AVENIR EST À NOS PORTES. Pour de plus amples renseignements, visitez http://www.leviton.com/, www.facebook.com/leviton, www.twitter.com/leviton, ou www.youtube.com/Levitonmfg

