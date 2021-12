Lévis, secteur Saint-Nicolas - Réaménagement des routes 116 et 132 en boulevard urbain : l'étude d'opportunité est terminée

LÉVIS, QC, le 16 déc. 2021 /CNW Telbec/ - L'étude d'opportunité portant sur le réaménagement des routes 116 et 132 en boulevard urbain, entre le chemin Olivier et le pont de Québec, à Lévis, est maintenant terminée. Cette étude démontre le réel potentiel d'optimisation de cet axe routier. Les améliorations amèneront une meilleure desserte en transport collectif, plus de sécurité dans le secteur ainsi qu'une plus grande fluidité de la circulation et du transport actif.

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le député des Chutes-de-la-Chaudière, M. Marc Picard, sont satisfaits des différentes solutions présentées dans le rapport d'étude. Celles-ci incluent l'aménagement d'un boulevard urbain à trois voies de circulation dans chaque direction, dont une voie réservée, ainsi qu'un terre-plein central et des aménagements conviviaux pour les piétons et cyclistes.

« Le dépôt de cette étude représente une étape importante dans la réalisation de ce projet. Les pistes de solutions avancées prennent en compte les besoins actuels et futurs sur le plan de la circulation automobile, ce qui permettra d'atteindre une plus grande fluidité dans le secteur et, surtout, de prévoir des aménagements sécuritaires pour les piétons et les usagers du transport actif et collectif. Nous avançons concrètement dans notre plan en vue d'offrir une plus grande mobilité durable dans le secteur. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Cette étude nous dévoile le portrait futur de la mobilité dans ce secteur névralgique de Lévis. Peu importe la solution qui sera retenue, les citoyennes et citoyens trouveront sans aucun doute une mobilité efficace, sécuritaire et durable, et ce, peu importe le moyen de transport choisi. »

Marc Picard, député des Chutes-de-la-Chaudière

« Au cours des dernières années, nous avons mis en place, en étroite collaboration avec le ministère des Transports, un vigoureux plan de mobilité durable dont le déploiement est en cours. La route 116 et le boulevard Guillaume-Couture sont les deux axes majeurs identifiés pour améliorer la fluidité de la circulation, offrir une solide colonne vertébrale pour le déploiement du transport collectif et favoriser le transport actif. Le gouvernement répond oui à ces deux projets et nous en sommes très fiers. »

Gilles Lehouillier, maire de Lévis

L'étude d'opportunité a été réalisée par le consortium Stantec/Norda Stelo.

Les prochaines étapes à franchir sont :

l'étude d'impact;



la conception de la solution;



la préparation des plans et devis;



la construction.

Le projet représente des investissements situés entre 50 M$ et 100 M$.

Un important accroissement de la circulation est observé sur les routes 116 et 132 depuis plusieurs années et est appelé à se poursuivre au cours des années à venir.

