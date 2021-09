Lévis, secteur Saint-Nicolas - Réaménagement de l'intersection de la route des Rivières et de la rue Jérôme-Demers

LÉVIS, QC, le 30 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Afin d'améliorer la fonctionnalité et la sécurité au carrefour, de même que la fluidité de la circulation dans le secteur, le ministre des Transports, M. François Bonnardel, annonce le début des travaux de réaménagement de l'intersection de la route des Rivières (route 116) et de la rue Jérôme-Demers, à Lévis.

Les travaux consistent principalement à mettre en place des feux de circulation au carrefour, incluant l'installation de feux pour assurer la traverse sécuritaire des piétons et des cyclistes. Le coût du projet totalise 668 000 $.

Le député des Chutes-de-la-Chaudière, M. Marc Picard, accueille avec enthousiasme cette annonce qui concrétise des modifications nécessaires à la sécurité des citoyens.

« Il était essentiel d'intervenir à ce carrefour pour accroître la sécurité des usagers, l'une des principales priorités de votre gouvernement. La fluidité de la circulation sur la route des Rivières sera, elle aussi, grandement améliorée. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Des interventions étaient nécessaires afin de rendre plus sécuritaire la piste cyclable longeant la route des Rivières et la traversée des piétons à cette intersection. L'ajout de ces feux constitue un geste concret qui rappelle aux usagers que la cohabitation entre les piétons, les cyclistes et les automobilistes est plus que souhaitable. Je me réjouis de l'aboutissement de ce dossier, que je considérais comme prioritaire ».

Marc Picard, député des Chutes-de-la-Chaudière

Les travaux de réaménagement ont été amorcés le 27 septembre dernier et se poursuivront jusqu'au 22 octobre.

Environ 10 900 véhicules circulent chaque jour sur la route des Rivières.

Il est à noter que ces travaux entraînent la fermeture d'une voie sur deux dans chaque direction, en dehors des heures de pointe du matin et du soir.

