Levez votre verre pour célébrer la Journée canadienne de la bière

« La bière rassemble les Canadiens et contribue grandement au tissu culturel de notre pays depuis des générations », a déclaré Luke Chapman, président intérimaire de Bière Canada. « 2020 a été une année difficile pour de nombreux Canadiens et entreprises, ce qui rend le rôle rassembleur de la bière d'autant plus important. Que ce soit virtuellement ou en personne, nous voulons nous appuyer sur le succès de la première Journée canadienne de la bière et montrer ce que nos brasseries, nos producteurs d'orge, nos restaurateurs et tous ceux qui sont liés à la bière représentent pour les Canadiens et notre pays. »

Bière Canada invite les Canadiens à participer à la Journée canadienne de la bière en savourant une bière fraîche de manière responsable, en publiant une photo de leur bière ou brasserie canadienne préférée sur les médias sociaux avec #CDNBeerDay et en partageant un moment qui les rends #BièreFier.

Les brasseurs canadiens emploient directement plus de 15 000 Canadiens, et 149 000 emplois sont soutenus d'une manière ou d'une autre par la production et la vente de bière dans les secteurs de l'hospitalité, du tourisme, de l'agriculture et de l'industrie manufacturière du Canada.

« Avec tous les défis que nous avons relevés ensemble cette année, il y a de quoi être fier en tant que Canadiens », a déclaré M. Chapman. « C'est formidable de voir notre pays s'unir et, dans le secteur de la bière en particulier, nous avons assisté à une démonstration impressionnante de l'esprit canadien de la part des brasseurs, des amateurs de bière et partenaires. »

Tout au long de la pandémie, les brasseurs canadiens ont soutenu les efforts de redressement au travers d'initiatives telles que la production de désinfectant pour les mains, l'adaptation de leurs opérations pour y inclure des services de livraison et de collecte, le soutien de partenaires dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie, des activités caritatives et des services de collecte et de livraison pour les consommateurs.

Pour en savoir plus sur la Journée canadienne de la bière, visitez le site www.canadianbeerday.ca/home-fr/.

QUELQUES FAITS

85% de la bière consommée au Canada est fabriquée ici.

149 000 emplois canadiens sont soutenus par la production et la vente de bière.

15 000 Canadiens travaillent dans des brasseries à travers le pays.

Le Canada compte 1 100 brasseries.

La bière contribue au PIB du Canada à la hauteur de 13,6 milliards de dollars par année.

À PROPOS DE BIÈRE CANADA

Bière Canada est la voix des personnes qui fabriquent les bières de notre nation. Nos membres comptent pour 90 % de la bière produite au Canada. La vente de bière soutient 149 000 emplois canadiens, génère 5,7 milliards de dollars en recettes fiscales pour les gouvernements et contribuent à notre produit intérieur brut à hauteur de 14 milliards de dollars.

Bière Canada représente les brasseurs canadiens depuis 1943 et présente l'aperçu statistique le plus complet et le plus opportun des tendances mensuelles et annuelles de l'industrie brassicole.

