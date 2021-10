Lancée en 2019, la Journée Canadienne de la Bière vise à célébrer la bière et les milliers de Canadiens qui brassent, vendent, livrent, servent et savourent la boisson préférée du Canada, appréciée par des millions de personnes partout au pays. La célébration, qui a lieu chaque année le mercredi précédant l'Action de Grâce, reconnaît et célèbre la bière et les brasseries du Canada ainsi que les secteurs qui participent directement à la chaîne d'approvisionnement de la bière - l'agriculture, la fabrication, le transport et l'hôtellerie.

« La bière rassemble les Canadiens et fait partie de la culture et des communautés de notre pays depuis plusieurs générations. Les 18 derniers mois ont été une période difficile pour les Canadiens et les entreprises canadiennes, en particulier pour les travailleurs du secteur hôtelier et touristique, ce qui a rendu plus important que jamais le rôle de la bière dans le rapprochement des amis et de la famille. » a déclaré Dana Miller, directrice par intérim des communications et engagement à Bière Canada.

« Qu'il s'agisse d'un petit groupe ou d'un rassemblement plus nombreux cette année, nous espérons que les Canadiens se joindront à nous de façon sécuritaire pour soutenir nos brasseurs, nos restaurateurs, nos producteurs d'orge et tous ceux qui sont liés à la bière, en levant un verre de votre bière préférée fabriquée au Canada aujourd'hui. » a ajouté Miller.

Cette année, la Journée Canadienne de la Bière a lancé une initiative de collecte de fonds pour les banques alimentaires du Canada afin d'aider les Canadiens aux prises avec l'insécurité alimentaire, en particulier pendant la pandémie de COVID-19. Des vêtements ont été vendus en ligne à des amateurs de bière de partout au pays, et Bière Canada versera un don équivalent au total des profits de vente peu après le 6 octobre.

Les brasseurs canadiens emploient plus de 19 000 Canadiens, et environ 149 000 emplois dans les secteurs canadiens de l'hôtellerie, du tourisme, de l'agriculture et de la fabrication sont soutenus par la production et la vente de la bière.

la Journée Canadienne de la Bière vise à célébrer cette boisson tant aimé des Canadiens et les contributions positives des brasseurs au cours de l'année. Pour en savoir plus, visitez https://canadianbeerday.ca/home-fr/.

Statistiques sur la bière :

85 % de la bière consommée au Canada est fabriquée au Canada .

est fabriquée au . La production et la vente de bière soutiennent plus de 149 000 emplois au Canada .

. Les brasseries emploient plus de 19 000 Canadiens.

Plus de 1 215 brasseries sont exploitées au Canada .

. La bière contribue 13,6 milliards de dollars par année au PIB du Canada .

