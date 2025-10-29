PITTSBURGH et MONTRÉAL, 29 octobre 2025 /CNW/ - Level, une société de marketing numérique soutenue par la société de capital-investissement Dubin Clark, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de BAM Strategy, réunissant deux chefs de file du secteur pour donner naissance à un partenaire de choix capable de propulser la croissance en attirant, en convertissant et en fidélisant les clients. Cette fusion de marketing de performance et de fidélisation à grande échelle proposera une croissance mesurable à la clientèle et une valeur durable.

Level has acquired BAM Strategy. The unified agency combines AI-driven performance media and digital marketing with enterprise-grade creative, CRM, and loyalty to deliver measurable growth today and durable customer relationships over time.

L'acquisition réunit l'expertise éprouvée de Level en matière de marketing numérique et de données analytiques alimentés par l'IA et la force de BAM en matière de stratégie de création, de GRC et de fidélisation. Ensemble, les équipes seront au service de plus de 150 clients dans les domaines de l'éducation, des services financiers, des biens de consommation, des technologies interentreprises, de la santé grand public et des services à domicile, tous des secteurs aux relations complexes et à long terme. La nouvelle entité comptera 250 employés répartis entre cinq bureaux en Amérique du Nord.

« Les clients recherchent une croissance mesurable et des relations clients durables, a déclaré Patrick Patterson, directeur général de Level. En accueillant BAM Strategy, nous associons un moteur d'excellence de calibre mondial à une offre de création, de gestion des relations clientèle et de fidélisation de qualité professionnelle pour mieux aider les marques à attirer, à convertir et à fidéliser leur clientèle tout en assurant une croissance mesurable à court terme et une fidélisation durable à long terme. Au-delà de la croissance, il s'agit d'un véritable virage qui génère des résultats durables grâce à la stratégie de marque. »

« BAM a toujours cherché à transformer l'attention en fidélité, a ajouté Lonn Shulkin, président de BAM Strategy. En rejoignant Level, nous offrons le meilleur de deux mondes : la créativité et l'aide en matière de gestion des relations clientèle que nos clients apprécient déjà et une connaissance plus poussée des facteurs de performance et des moyens de diffusion qui permet d'optimiser la valeur tout au long du cycle de vie client. »

Quant à lui, Thomas Cooperrider, associé principal chez Dubin Clark, a souligné la grande confiance de Dubin Clark dans l'innovation et la qualité du service que Level offre à ses clients, en ajoutant : « L'arrivée de BAM Strategy enrichit l'offre de Level et son potentiel de développement, car les entreprises recherchent de plus en plus des partenaires capables de stimuler à la fois l'acquisition de clientèle et la création de valeur à long terme. Ce partenariat répond à ce désir en proposant une plateforme de croissance diversifiée et récurrente très valorisée par les investisseurs et les clients. »

BAM continuera de servir sa clientèle sous sa marque pendant la transition, afin d'assurer la continuité tout en s'arrimant étroitement au cadre de performance de Level.

Grâce à cette acquisition, Level peut désormais accélérer ses efforts d'innovation, investir dans les talents et renforcer sa présence sur des marchés clés partout en Amérique.

À propos de Level

Level est un partenaire de marketing numérique au service de marques complexes de premier plan, notamment dans les secteurs de l'éducation, des services financiers, des services à domicile et des technologies interentreprises. L'agence réunit stratégie, création, achats médias et analytique propulsée par l'IA pour offrir une croissance mesurable et un élan toujours plus grand. Pensée comme le prolongement des équipes clients, Level est reconnue pour sa proactivité, son sérieux et son dynamisme mobilisateur. Chez Level, « Nous visons l'excellence ».

Pour en savoir plus sur Level, veuillez consulter le site www.level.agency.

À propos de Dubin Clark

Dubin Clark est une société de capital-investissement qui possède des bureaux à Jacksonville Beach, à Boston et à Miami. Forte de plusieurs décennies d'expérience sur le marché de la petite et moyenne entreprise, elle acquiert des participations majoritaires dans des compagnies de fabrication spécialisée et des firmes de services spécialisés au chiffre d'affaires de 10 millions de dollars ou plus. Sa mission consiste à faire croître les entreprises grâce à l'expansion interne, aux acquisitions complémentaires stratégiques et à la planification prospective, tout en préservant la culture et les valeurs de chaque entité.

Pour en savoir plus sur Dubin Clark, consultez le site www.dubinclark.com.

Personne-ressource pour les médias

Brad Stephenson

[email protected]

412-897-2702

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2806137/Level_has_acquired_BAM_Strategy.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2806136/Level_Agency__Logo.jpg

SOURCE Level Agency