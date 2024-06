LEVÉE PARTIELLE DE L'INTERDICTION DE FAIRE DES FEUX À CIEL OUVERT EN FORÊT OU À PROXIMITÉ

QUÉBEC, le 11 juin 2024 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts modifiera l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité à compter du 12 juin, à 8 h. La décision de modifier le territoire touché par cette interdiction a été prise en collaboration avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) en raison du front dépressionnaire apportant de la pluie qui a fait son entrée sur le nord-est de la province.

La mesure d'interdiction de faire des feux à ciel ouvert s'applique maintenant sur le territoire suivant :

NORD-DU-QUÉBEC : Jamésie (991) - pour sa portion au nord de la latitude 53°30 et à l'ouest de la longitude 73°45, et pour sa portion au nord de la latitude 50°45 et à l'est de la longitude 73°45, Eeyou Istchee (Chisasibi) (993).

CÔTE-NORD : Manicouagan (96) et Sept-Rivières (971) - pour leur portion au nord de la latitude 50°, Caniapiscau (972), Minganie (981) - excluant l'île d'Anticosti.

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN : Maria-Chapdelaine (92) et Le Fjord-du-Saguenay (942) - pour leur portion au nord de la latitude 50º45.

Pour consulter la carte du territoire visé, rendez-vous au www.sopfeu.qc.ca.

Présentement, 5 incendies sont en activité dans la Zone de protection intensive. Depuis le début de la saison de protection, 173 incendies de forêt ont touché 11 333,2 hectares.

Cette mesure d'interdiction a pour but de limiter les risques d'incendie de forêt. Rappelons qu'en vertu de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), quiconque contrevient à une ordonnance d'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité de celle-ci ou de toute autre mesure rendue par la ministre est passible, outre le paiement des frais, d'une amende. La collaboration de tous est essentielle.

Information : Consultez la répartition régionale des territoires : sopfeu.qc.ca/porte-parole



