Lettre ouverte - Natation Artistique Canada : Il faut que ça change

Éléna Thibault-Arsenault - présidente, Natation Artistique Québec

Julie Vézina - directrice générale, Natation Artistique Québec

Julie Gosselin - présidente, Sports Québec

Luc Fournier - directeur général par intérim, Sports Québec

Josée Turcotte - présidente, Sport'Aide

Sylvain Croteau - directeur général, Sport'Aide

Guylaine Demers - présidente, Égale Action

Kim Dupré - directrice générale, Égale Action

MONTRÉAL, le 15 mars 2021 /CNW Telbec/ - Natation Artistique Québec, Sports Québec, Sport'Aide et Égale Action se sentent interpellés par les cris du cœur des cinq athlètes qui ont intenté une action collective contre la fédération nationale Natation Artistique Canada. Il nous est impossible de garder le silence et nous tenons à saluer le courage de ces athlètes.

De par ses structures compétitives, Natation Artistique Québec est étroitement lié à Natation Artistique Canada. De plus, l'équipe nationale s'entrainant au Québec, nous nous imposons la responsabilité supplémentaire de soutenir nos athlètes d'aujourd'hui et des prochaines générations en exerçant une pression et une influence soutenue auprès de la fédération nationale pour changer la culture actuelle du sport.

À nos yeux, les éléments exprimés dans la demande de recours collectif démontrent un problème systémique ancré depuis de nombreuses années, un problème qui dépasse les politiques écrites, qui dépasse la seule équipe d'entraineures et d'entraineurs. Il nous est impératif d'obtenir l'assurance que Natation Artistique Canada prendra ses responsabilités envers ses membres actuels et futurs.

Malgré une analyse du contexte et de la situation menée l'automne dernier et dont les conclusions extrêmement perturbantes ont été annoncées en novembre, les changements mis en place depuis nous semblent nettement insuffisants et ne nous permettent pas de croire que l'occasion a été saisie de faire un réel examen de conscience. Cela aurait pourtant permis d'implanter un changement concret et permanent, mettant fin une fois pour toutes à un problème systémique, à une culture déficiente et néfaste pour les athlètes et pour de nombreux acteurs du milieu. Les interventions menées par Natation Artistique Canada n'ont pas eu le poids attendu et espéré, et nous sommes aujourd'hui devant le constat que leurs actions ont également été insuffisantes.

Nous souhaitons par ailleurs profiter de l'occasion pour réitérer notre engagement envers notre propre plan d'action en matière de sport sain et sécuritaire, et pour saluer tous les efforts du Gouvernement du Québec et de la communauté sportive québécoise afin d'assurer l'intégrité des athlètes, entraineures, entraineurs et autres membres du Québec. Nous sommes résolument engagés à développer et à promouvoir un environnement sportif sécuritaire et respectueux. En 2019, en intégrant l'audace à nos valeurs, nous avons déterminé que nous souhaitions devenir un chef de file en matière de gestion sportive. Notre prise de position aujourd'hui va en ce sens : nous ne nous satisferons pas de ce qui a été fait. Nous aspirons à un changement de culture pour tous nos athlètes, entraineures et entraineurs, et nous avons les mêmes attentes envers la fédération nationale.

Bref, nous - Natation Artistique Québec et ses partenaires - voulons des réponses franches aux questions. Nous voulons un plan d'action concret, fiable et réfléchi par des professionnels externes à la natation artistique et indépendants. Nous voulons plus de transparence et d'authenticité. Nous voulons un changement profond qui perdurera pour les années à venir. Il faut que ça change.

