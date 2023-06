MONTRÉAL, le 1er juin 2023 /CNW/ -

Mr. Cerqua,

Je vous écris cette lettre ouverte dans l'espoir que vous prendrez ce dossier au sérieux.

Voila deux semaines que realtor.ca annonce incorrectement l'apartement 112 au 3445 Ridgewood, Montreal, H3V 1B7 (le '112') dans sa section 'à louer' (MLS #16765089). Je vous écris depuis mais vous semblez refuser d'intervenir pour corriger cette grave erreur. Ces annonces ont été saisies dans les archive du Wayback Machine et peuvent être vues à ce lien: https://tinyurl.com/5b9jkjs2

Le 112 n'est pas disponible pour une location, mais pour une sous-location . La distinction est très importante selon les lois du logement québécoises: Les sous-locataires peuvent être évincés n'importe quand avec seulement dix jours de pré-avis alors que les locataires eux doivent recevoir au mois six mois de pré-avis en plus de compensations monétaires, et seulement quand cela est permis.

J'ai beaucoup souffert à cause d'une annonce gravement incorrecte, comme celle du 112 aujourd'hui, que realtor.ca montrait en 2021. Mon dossier est devant les tribunaux et l'OACIQ mais je dois vous dire que la négligence démontrée à présent par realtor.ca quant à l'annonce du 112 me convainc que l'ACI accepte son rôle de complice dans ce que j'ai souffert depuis.

Je vous souligne que:

1 - L'OACIQ est incapable de protéger le public québécois malgré son mandat et le public québécois le comprend très bien. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez lire ma lettre au Ministre des Finances du Québec du 3 avril 2023, disponible dans sa version caviardée à ce lien: https://tinyurl.com/3evwry4f

2 - André Mea du 'Mayflower' - la société mère qui détient toutes les unités du bâtiment où est situé le 112 - a témoigné sous serment devant des tribunaux que seuls des actionnaires du Mayflower peuvent détenir un bail de location pour une unité du batiment. Vérifiez avec lui ce que j'écris à propos des annonces gravement incorrectes du 112 que realtor.ca présente au public québécois.

3 - La structure du Mayflower semble montée ainsi pour donner à ses actionnaires le meilleur des deux mondes: (i) pouvoir évincer les sous-locataires à volonté et (ii) pouvoir annoncer les logements à sous-louer sur des plateformes légitimes comme realtor.ca dans leur section 'à louer'. Cela a duré assez longtemps, et il est temps que cet abus des lois québécoises cesse.

SOURCE Behrak Shahriari

Renseignements: Behrak Shahriari, 438-815-0302