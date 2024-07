Lettre ouverte aux premiers ministres des provinces du Canada: les Canadiens atteints de cancer meurent d'envie d'être une priorité

TORONTO, le 10 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'alliance agir contre le cancer maintenant a publié la letter ouverte aux premiers ministres des provinces du Canada l'urgence et de la nécessité de discuter des lacunes actuelles en matière de soins aux personnes atteintes de cancer.

Madame et messieurs les premiers ministres des provinces et des territoires,

À l'occasion de votre réunion à Halifax visant à aligner vos efforts collectifs pour renforcer la fédération canadienne et exercer un leadership sur les questions importantes pour les personnes vivant au Canada, nous souhaitons vous faire part de l'urgence et de la nécessité de discuter des lacunes actuelles en matière de soins aux personnes atteintes de cancer.

Des statistiques éloquentes

Selon un rapport publié dans le Journal de l'Association médicale canadienne, on prévoit plus de 247 000 nouveaux cas de cancer diagnostiqués en 2024 et plus de 88 000 décès liés au cancer cette année1.

Les personnes atteintes d'un cancer au Canada sont confrontées à des défis importants en matière de dépistage, d'obtention d'un diagnostic et d'accès au traitement. De plus, les temps d'attente angoissants peuvent sembler une éternité pour celles et ceux qui vivent dans l'incertitude.

Un témoignage poignant

Judy Ross, une résidente de la Nouvelle-Écosse âgée de 71 ans, a reçu un diagnostic de cancer du sein de stade 3 non pas une seule fois, mais bien deux fois. Elle a eu du mal à obtenir des soins en temps opportun, ce qui l'a amenée à manquer des mammographies pendant plusieurs années et à attendre six mois pour recevoir un traitement.

Le message de Judy aux décideurs politiques est de réduire les temps d'attente et de fournir un soutien immédiat aux personnes diagnostiquées d'un cancer, notamment en améliorant l'accès aux soins primaires. L'histoire de Judy n'est malheureusement pas la seule et figure parmi tant d'autres. Elle met cependant en lumière un système qui ne parvient pas à répondre aux besoins des patients et des familles touchés par le cancer.

Notre demande au gouvernement

L'organisation Agir contre le cancer maintenant souhaite donc reconnaître les engagements pris par le gouvernement au cours de l'année dernière pour améliorer l'accès et l'expérience des patients, y compris les nouveaux fonds alloués aux initiatives spécifiques aux soins du cancer décrits dans les budgets 2024 des provinces de la Saskatchewan, du Manitoba et de la Colombie-Britannique. Bien que des progrès significatifs aient été réalisés, il reste encore beaucoup à faire.

Agir contre le cancer maintenant interpelle les premiers ministres des provinces et des territoires afin de faire du cancer une priorité politique afin que les personnes vivant avec le cancer soient traitées en priorité.

Nous croyons vivement que les premiers ministres du Canada doivent travailler ensemble et en partenariat avec le gouvernement fédéral pour faire du cancer une priorité et surtout, pour élaborer un plan d'action pancanadien visant à améliorer les soins contre le cancer au Canada grâce à des efforts coordonnés.

Ainsi, nous demandons à tous les premiers ministres des provinces et des territoires de :

S'engager à réaliser de nouveaux investissements en vue d'améliorer les résultats pour les patients atteints de cancer en tenant compte de la contribution des parties prenantes, y compris des représentants des patients et des soignants. Pour ce faire, il est possible de mettre au point des tableaux de bord accessibles au public qui présentent régulièrement des données primordiales sur les soins en cancérologie. Ces outils permettraient également de renforcer les réseaux pancanadiens de données fédérées sur l'oncologie. Prioriser la détection et le dépistage précoces du cancer en augmentant le financement des programmes existants, en soutenant la recherche de nouvelles méthodes de détection, en garantissant un accès équitable aux services de dépistage et en renforçant les soins de première ligne interdisciplinaires en équipe. Veiller à ce que toutes les décisions relatives aux soins en oncologie soient prises dans une optique d'équité afin que les populations défavorisées touchées par le cancer puissent avoir accès aux soins dont elles ont besoin et à proximité de leur domicile. Explorer une procédure accélérée d'examens et d'approbations de traitements précurseurs et innovants, et garantir un accès équitable à ces traitements pour les personnes atteintes d'un cancer au Canada .

Le progrès se mesurera par l'augmentation du nombre de Canadiennes et de Canadiens chez qui l'on diagnostiquera un cancer à un stade précoce, à la diminution du nombre de celles et de ceux chez qui l'on diagnostiquera un cancer à un stade avancé et à l'épanouissement des personnes atteintes d'un cancer qui ne pourront malheureusement pas survivre. Cela signifiera que notre système de soins en cancérologie répond véritablement aux besoins des patients et qu'il est à la hauteur des promesses qu'il a faites au niveau mondial.

Sincèrement,

L'alliance Agir contre le cancer maintenant

À propos d'Agir contre le cancer maintenant

Agir contre le cancer maintenant est une alliance nationale d'organisations de patients, d'associations professionnelles et d'entreprises du secteur des sciences de la vie qui ont pris conscience de l'ampleur du problème auquel sont confrontés nos systèmes de soins en cancérologie et leurs patients. Nous nous sommes réunis pour demander aux gouvernements de s'attaquer aux problèmes de nos systèmes de soins en cancérologie afin que les Canadiennes et les Canadiens atteints de cancer aient la chance de vivre plus longtemps et mieux que partout ailleurs dans le monde.



__________________

1 Brenner, Darren R., Jennifer Gilis, Alain A. Demers, et.al. Projected estimates of cancer in Canada. Canadian Medical Association Journal (2024).

