Lettre ouverte adressée au Premier ministre du Québec, Monsieur François Legault, en réaction à la décision injuste et discriminatoire de son gouvernement qui limite l'assistance dans les lieux de culte à 50 ou 25 personnes

Monsieur le Premier ministre,

Nous comprenons que notre province traverse une crise sans précédent et que présider à la tête d'une nation en période de pandémie demeure un défi énorme. Nous saluons votre courage guidant de grandes décisions qui influencent le devenir de millions de Québécois.

Nous voulons croire que ces décrets sont éclairés et informés de règles de justice et d'équité. Venons-en aux faits! Notre province vient de franchir un cap quant à l'augmentation constante du nombre de cas d'infection à la Covid-19 qui nous inscrit dans la deuxième vague exigeant de nous des sacrifices impliquant des restrictions quant à nos libertés de rassemblement.

Nous nous attendions à ce que la Santé publique adopte des mesures cohérentes reflétant une prise en compte de la nature des milieux non seulement plus susceptibles de favoriser des éclosions de contagion mais ayant des historiques en ce sens.

Le gouvernement avait, fort de cette démarche, décrété, en date du 26 août 2020 que « les lieux où les personnes sont assises relativement immobiles et parlent peu ou pas, par exemple les salles de spectacle, cinémas, théâtres et studios de captation audiovisuelle, peuvent continuer d'accueillir un maximum de 250 personnes ». Dans son arrêté 2020-059, le ministère avait déduit que les activités religieuses répondaient aux dernières descriptions : les fidèles, selon les exigences de la loi, étant assis pendant les cérémonies, respectant la distanciation physique d'un mètre cinquante et portant religieusement leur couvre-visage. Qu'on les assimile aux clients des bars ou aux citoyens qui font des fêtes privées de façon irresponsable est non seulement injuste mais révèle la fermeture du gouvernement au fait religieux qui, pourtant, participe des instruments accompagnant nos citoyens et citoyennes dans leurs efforts de ressourcement pour répondre aux détresses psychologiques émanant des contextes actuels.

Nous requérons du gouvernement les actions suivantes :

qu'il revienne sur sa décision de limiter l'assistance dans les lieux de culte à 50 ou 25 personnes;

qu'il considère les activités des lieux de culte en vertu des mêmes provisions régissant les salles de spectacle, les théâtres et les cinémas;

qu'il fasse preuve, en cas de contagion dans un lieu de culte, de cette même cohérence qui préside à la fermeture des écoles au cas par cas, quand il y a éclosion et non selon un critère régional de code de couleur ou d'une mesure mur à mur.

Nous restons à la disposition du gouvernement pour tout échange fructueux dans cet effort titanesque pour diminuer la propagation et gagner la guerre contre la Covid-19.

