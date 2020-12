Lettre d'opinion - La solidarité c'est bien, mais la solidarité inclusive c'est mieux!

QUÉBEC, le 3 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Ceci est une lettre d'opinion du Conseil québécois des entreprises adaptées (CQEA) pour souligner la journée internationale des personnes handicapées. La pandémie frappe depuis maintenant presque 9 mois. Elle pèse de plus en plus lourd et affecte peu à peu notre moral. L'économie reste relativement active, mais plusieurs secteurs sont profondément écorchés.

Pour assurer sa relance suite à cette pandémie historique, le Québec doit être plus solidaire que jamais. On voit d'ailleurs plusieurs personnalités publiques lancer des messages invitant les québécois à se serrer les coudes et à se soutenir en cette période difficile.

Pour faire sa part, on pense spontanément à acheter local pour soutenir les commerçants et favoriser le maintien des produits et services de proximité. Toute la population du Québec souhaite faire sa part pour favoriser la relance. Pour y arriver, on aura besoin de toute la capacité de travail disponible, incluant celle des personnes vivant avec des limitations. Il faut changer nos paradigmes et développer une culture d'inclusion afin de montrer à ces personnes qu'elles sont les bienvenues sur le marché du travail.

Il n'y a pas si longtemps, avant l'ère COVID-19, on entendait beaucoup parler de société inclusive et de diversité en milieu de travail. On vivait alors une période de rareté de main-d'œuvre sans précédent et tout le monde trouvait logique et approprié de faire le maximum pour favoriser l'intégration des personnes handicapées sur le marché du travail.

En cette période de pandémie, l'intégration des personnes handicapées en emploi a malheureusement beaucoup moins de visibilité et ne figure certes pas au top des actualités. Pourtant, les dernières statistiques démontrent que le taux d'emploi des personnes avec incapacité de 15 à 64 ans est de 55 % comparativement à 75 % chez les personnes sans incapacité. Eh oui, l'écart est encore de 20% et beaucoup de travail reste à faire pour réduire celui-ci.

En ce 3 décembre, journée internationale des personnes handicapées, soyons solidaire afin de stimuler l'économie et favoriser la relance, bien sûr, mais soyons aussi inclusif! Il est important de réaliser que ce n'est pas parce qu'on entend moins parler de la place des personnes handicapées sur le marché du travail, que cet enjeu n'en est plus un!

Osez la différence! Par votre engagement social auprès d'une entreprise adaptée, en osant choisir la qualité des produits et services des entreprises adaptées et en contribuant localement à l'achat auprès des entreprises adaptées, vous osez la différence!

Votre choix nous permet de remplir notre mission d'intégration et de maintien en emploi de personnes vivant avec des limitations : parce que s'adapter aux ExCEPTIONNELS, c'est notre raison d'être!

Posons des gestes simples et significatifs pour éliminer les préjugés, limiter les obstacles et surtout, encourager ses personnes exceptionnelles à devenir des citoyens et des citoyennes à part entière en prenant part à l'économie québécoise elles aussi.

Il y a des emplois partout au Québec pour les personnes vivant avec des limitations qui désirent prendre part à cette société plus inclusive. Le Conseil québécois des entreprises adaptées (CQEA) regroupe, sur son site web, les emplois actuellement disponibles pour les personnes vivant avec des limitations de nature physique, mentale ou intellectuelle. Découvrez-les ici et surtout partagez l'information! Un petit geste qui pourrait contribuer à changer la vie d'un ExCEPTIONNEL en lui offrant un milieu de travail encadrant, un milieu de vie épanouissant et un milieu de formation enrichissant !

En ce temps des fêtes qui débute, rappelez-vous que la solidarité c'est bien, mais que la solidarité inclusive c'est encore mieux ! Et si ça commençait par votre action de partager ce texte pour le faire voir par le plus grand nombre de personne possible! Merci d'oser la différence, avec nous!

Raymond Gouin

Directeur général du Conseil québécois des entreprises adaptées

Le CQEA

Le Conseil québécois des entreprises adaptées réunit 38 entreprises adaptées réparties sur l'ensemble du territoire du Québec. Ces entreprises d'économie sociale emploient plus de 5000 travailleurs, dont près de 4000 sont des personnes handicapées et oeuvrent dans divers secteurs d'activité économique. Leur unique mission est de créer des emplois adaptés pour les personnes handicapées et favoriser leur transition vers le marché régulier de l'emploi.

