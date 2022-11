BEIJING, 2 novembre 2022 /CNW/ -- Afin de renforcer davantage les échanges amicaux entre les entreprises chinoises et les pays d'Amérique centrale, d'Amérique du Nord et des Caraïbes, et de promouvoir les échanges économiques et commerciaux et la coopération entre les entreprises, le Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT) tiendra l'exposition China-Central and North America and Caribean International Trade Digital Expo du 9 au 18 novembre 2022. L'exposition est organisée conjointement par la Chambre de commerce international de Chine et l'entreprise ZhongZhan Information Cooperation Data Service. Voici les détails concernant l'exposition et les méthodes d'inscription.

La China-Central and North America and Caribean International Trade Digital Expo de 2022.

Information de base sur l'exposition

Nom de l'exposition : China-Central and North America and Caribean International Trade Digital Expo

Dates : du 9 au 18 novembre 2022

Lieu : plateforme d'exposition infonuagique du CCPIT

Site Web : https:// cna2022.ccpit-expo.com

Commanditaire : Conseil chinois pour la promotion du commerce international

Organisateurs : La Chambre de commerce international de Chine

L'entreprise Beijing ZhongZhan Information Cooperation Data Service

Contenu de l'exposition :

Textiles et vêtements, automobiles et accessoires, articles de quincaillerie et matériaux de construction, biens de consommation Riyo, appareils électroménagers, produits électroniques grand public, etc.

Activités de soutien à l'exposition :

Les entreprises inscrites peuvent utiliser la diffusion en direct pour promouvoir leurs produits ou afficher leurs chaînes de production sur la plateforme favorisant les activités de rapprochement afin de mener des négociations d'affaires tout au long de la semaine du commerce. Voici les dispositions particulières :

Secteur d'activité Date Heure (heure de Beijing) Textiles et vêtements, et produits du coton 9 novembre 2022 De 10 h à 11 h 30 Pièces de véhicules automobiles 10 novembre 2022 De 10 h à 11 h 30 Articles de quincaillerie et matériaux de construction 11 novembre 2022 De 10 h à 11 h 30 Produits de consommation 14 novembre 2022 De 10 h à 11 h 30 Appareils électroménagers et meubles 15 novembre 2022 De 10 h à 11 h 30 Produits électroniques grand public 16 novembre 2022 De 10 h à 11 h 30

Méthode d'inscription :

Il est possible de s'inscrire en ligne pour participer à l'exposition ou visionner l'événement en ligne sans frais. Les exposants et les acheteurs professionnels qui souhaitent participer à l'exposition sont invités à accéder au site Web officiel de l'exposition pour s'inscrire en ligne. Une fois inscrit, vous pourrez participer à des expositions en ligne, procéder à des interactions et participer à des activités favorisant les activités de rapprochement dans le cadre de la semaine du commerce.

Site Web de la plateforme : https://cna2022.ccpit-expo.com

Nous invitons chaleureusement les exposants chinois et nos amis de tous les milieux en Amérique centrale, en Amérique du Nord et dans les Caraïbes à participer à l'exposition, négocier des ententes commerciales et favoriser différents types de coopération économique et commerciale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1935086/WechatIMG38.jpg

SOURCE ZhongZhan Information Cooperation Data Service Company

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Wenjie Liu, [email protected]