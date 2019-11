Letko Brosseau votera CONTRE la privatisation de Canfor Corp. par Great Pacific Capital Corp

MONTRÉAL, le 4 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Letko, Brosseau & Associés Inc., un gestionnaire de placement indépendant qui exerce le contrôle ou la direction sur environ 4,7 % des actions en circulation de Canfor Corporation (« Canfor » ou la « Société »), a réaffirmé aujourd'hui son intention de voter CONTRE la transaction de privatisation de Canfor par Great Pacific Capital Corp. qui détient actuellement environ 51 % des actions en circulation.

Selon l'analyse de Letko Brosseau, l'offre proposée est très opportuniste et sous-estime considérablement la valeur de la Société :

La prime de 81,8 % par rapport au cours de clôture précédent l'annonce de l'offre proposée est basée sur un cours d'action très déprimé (8,80 $), un niveau sans précédent depuis presque dix ans. À 16 $ par action, l'offre représente moins de 50 % du cours auquel l'action se négociait en juin 2018.

Au cours des deux dernières années, le conseil d'administration de Canfor a autorisé des rachats d'actions à des primes importantes par rapport au prix de la présente offre. Par exemple, au cours du troisième trimestre de 2018, la Société a racheté 2,3 millions d'actions à un prix moyen de 27,91 $, soit 74 % de plus que le prix actuellement proposé.

Les cours du bois d'œuvre se sont redressés, bondissant de 37 % par rapport à leurs creux récents pour atteindre 392 $US du mille pieds-planche.

du mille pieds-planche. L'offre ne reflète ni le niveau de rentabilité historique de Canfor, ni son potentiel futur de forte croissance des bénéfices et de génération de flux de trésorerie.

Nous croyons que les bénéfices de Canfor pourraient progresser substantiellement avec une hausse des mises en chantier d'habitations, des fermetures de capacité dans l'industrie du bois d'œuvre, une amélioration du marché de la pâte et la contribution des plus récentes acquisitions réalisées par la Société.

Nous notons que le comité spécial chargé d'évaluer le caractère équitable de l'offre a été dans l'incapacité de parvenir à une conclusion unanime. Barbara Hislop , membre dudit comité spécial, s'est abstenue de voter sur la résolution. Mme Hislop a travaillé pour Canfor de 1977 à 2004, période durant laquelle elle a tenu différents rôles en marketing, en production et dans des postes de direction dont vice-présidente à l'exploitation. Elle détient 2,48 millions d'actions (environ 2 % de la Société) et, selon le communiqué de presse émis par Canfor le 28 octobre, elle n'est présentement pas disposée à s'engager à exercer ses droits de de vote en faveur de la transaction.

Dans le but de protéger la valeur de notre investissement, nous avons l'intention de voter contre la transaction de privatisation proposée.

Letko, Brosseau & Associés Inc. est un gestionnaire de placement indépendant canadien fondé en 1987 qui gère environ 27 milliards de $ en actifs pour des investisseurs institutionnels et des clients privés.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Renseignements: Peter Letko, (514) 499-1200, peter@lba.ca; Daniel Brosseau, (514) 499-1200, daniel@lba.ca