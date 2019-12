Letko, Brosseau & Associés Inc. - Déclaration

MONTRÉAL, le 2 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Letko, Brosseau & Associés Inc. (« Letko Brosseau » ou la « Société ») a eu connaissance d'un article paru dans La Presse le 26 novembre 2019, selon lequel Novacap aurait sollicité ou pourrait solliciter l'achat de Letko Brosseau. Au cours des trente-deux années qui se sont écoulées depuis la création de la Société, la vente de celle-ci n'a jamais été envisagée et la Société demeure totalement désintéressée par de telles discussions. Letko Brosseau possède des structures de gouvernance solides et un plan de succession qui ne dépendent pas de ses deux fondateurs.

Letko Brosseau est un gestionnaire de placement indépendant canadien fondé en 1987 qui gère environ 27 milliards de $ en actifs pour des investisseurs institutionnels et des clients privés.

