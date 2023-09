MONTREAL, le 22 sept. 2023 /CNW/ - Letko, Brosseau & Associés Inc. (« Letko Brosseau »), un gestionnaire de placement indépendant qui exerce une emprise sur environ 1,7 % des actions en circulation d'IMAX China Holding, Inc. (« IMAX China » ou la « société »), a annoncé aujourd'hui son intention de voter CONTRE la proposition d'IMAX Corporation, qui détient actuellement environ 71,6 % des actions en circulation d'IMAX China, de fermer le capital d'IMAX China.

IMAX China est un important fournisseur de technologie cinématographique, le licencié exclusif de la marque et de la technologie IMAX et la plateforme unique de diffusion des films au format IMAX dans la Grande Chine. Le 13 juillet 2023, les actionnaires minoritaires ont reçu une proposition de l'actionnaire majoritaire IMAX Corporation ayant pour but d'acquérir la participation restante dans IMAX China pour une contrepartie de 10,00 $ HK par action.

D'après la propre analyse de Letko Brosseau, l'offre proposée sous-évalue sensiblement la société et avantage indûment IMAX Corporation au détriment des actionnaires minoritaires. L'offre arrive à point nommé, car la société commence à émerger de la pandémie de COVID-19 qui l'a obligée à fermer bon nombre de ses cinémas pendant de longues périodes de 2020 à 2022.

La prime de 39,5 % par rapport au cours de clôture précédent se fonde sur un cours très déprimé (7,17 $ HK). À 10 $ HK par action, l'offre représente moins de 60 % du cours auquel l'action se négociait avant la pandémie. Elle ne tient pas compte du niveau de rentabilité historique d'IMAX China, ni de son potentiel futur de forte croissance des bénéfices et de génération de flux de trésorerie.

L'annonce a précédé d'à peine quelques jours la publication des résultats d'IMAX China pour le premier semestre de 2023, qui ont fait état de la récente réouverture de tous les cinémas, ainsi que d'un vif rebond des revenus (en hausse de 39 %) et du profit rajusté (multiplié par 6) en glissement annuel.

L'offre valorise la société à environ 9 fois le bénéfice rajusté de 2024[1], ce qui représente moins de la moitié du niveau de valorisation historique de la société et, selon nous, est exagérément bas compte tenu du fort potentiel de reprise.

Pour protéger la valeur de son placement, Letko Brosseau a l'intention de voter contre la proposition de fermeture du capital et encourage tous les autres actionnaires minoritaires à examiner de près les avantages de cette offre.

____________________________ 1 Source : Données financières et analyses de FactSet ( www.factset.com ).

Letko, Brosseau & Associés Inc., est un gestionnaire de placement indépendant fondé en 1987, et possède des bureaux à Montréal, Toronto et Calgary. L'entreprise gère des actifs tant pour des investisseurs institutionnels que pour des clients privés.

