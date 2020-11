MONTRÉAL, le 2 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Letko, Brosseau & Associés Inc., un gestionnaire de placement indépendant qui exerce le contrôle ou la direction sur environ 13,1 % des actions en circulation à droit de vote subalterne de catégorie B de Dorel Industries Inc. (« Dorel » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui son intention de voter CONTRE la transaction de privatisation de Dorel par Cerberus Capital Management, L.P. et les actionnaires de contrôle de la Société (Martin Schwartz, Jeffrey Schwartz, Alan Schwartz et Jeff Segel ou les "Actionnaires de la famille"). Les Actionnaires de la famille détiennent des actions de classe A et B qui représentent environ 19,18 % des actions en circulation de Dorel sur une base économique, et 60,17 % sur une base de vote.

Selon l'analyse de Letko Brosseau, l'offre proposée est opportuniste et sous-estime considérablement la valeur de la Société :

Le prix proposé (14,50 $) n'offre aucune prime par rapport au dernier cours de l'action (14,39 $) avant l'annonce de la transaction;

Basé sur les estimés des analystes 1 , l'offre évalue la Société à environ seulement 11,3 fois son bénéfice de 2020 et 2 fois les flux financiers par action;

, l'offre évalue la Société à environ seulement 11,3 fois son bénéfice de 2 fois les flux financiers par action; La Société a démontré sa résilience pendant la pandémie avec deux de ses trois divisions d'affaires ( Dorel Sports et Dorel Maison ) affichant des ventes records pendant le deuxième trimestre de 2020.

Nous sommes des actionnaires de Dorel depuis plusieurs années. Pour protéger la valeur de notre investissement, nous avons l'intention de voter contre la transaction de privatisation proposée. Nous croyons fermement au potentiel à long terme du prix de l'action. Les Actionnaires de la famille partagent notre point de vue puisqu'ils planifient de demeurer actionnaires de la Société.

Nous rappelons au conseil d'administration de la Société et à son comité spécial composé d'administrateurs indépendants que son devoir est de prendre en compte les intérêts de tous les actionnaires lorsqu'il examine le bien-fondé de cette offre.

Letko, Brosseau & Associés Inc. est un gestionnaire de placement indépendant canadien fondé en 1987. L'entreprise gère des actifs pour des investisseurs institutionnels et des clients privés.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements contenus dans les présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent comporter des estimations, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou d'autres déclarations qui ne sont pas des énoncés de faits. Bien que Letko Brosseau soit d'avis que les attentes dont rendent compte ces énoncés sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles se matérialiseront. Ces énoncés sont assujettis à certains risques et incertitudes et peuvent être fondés sur des hypothèses faisant en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats prévus ou implicites qu'ils renferment. Les énoncés prospectifs de Letko Brosseau doivent être lus sous réserve de la présente mise en garde. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué sont faits au moment où il est rédigé, et Letko Brosseau n'a pas l'intention, et n'assume aucune obligation, de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle en est expressément requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

____________________________________ 1 Source : données financières et analyses de FactSet

