MONTRÉAL, le 9 déc. 2020 /CNW/ - Letko, Brosseau & Associés Inc., un gestionnaire de placement indépendant qui exerce le contrôle ou la direction sur environ 12,8 % des actions en circulation à droit de vote subalterne de catégorie B de Dorel Industries inc. (« Dorel » ou la « Société ») a réaffirmé aujourd'hui son intention de voter CONTRE la transaction de privatisation de Dorel par Cerberus Capital Management, L.P. et les actionnaires de contrôle de la Société (Martin Schwartz, Jeffrey Schwartz, Alan Schwartz et Jeff Segel ou les "Actionnaires de la famille"). Les Actionnaires de la famille détiennent des actions de classe A et B qui représentent environ 20,3 % des actions en circulation de Dorel sur une base économique, et 60,8 % sur une base de vote.

Selon l'analyse de Letko Brosseau, l'offre proposée est opportuniste et sous-estime considérablement la valeur de la Société :

Le prix proposé (14,50 $) n'offre aucune prime par rapport au dernier cours de l'action (14,39 $) avant l'annonce de la transaction. De plus, l'annonce de cette entente de principe est survenue seulement quatre jours avant la publication des meilleurs résultats trimestriels de Dorel depuis 2012. Ceci a eu pour effet de limiter la hausse du prix du titre de Dorel;





par rapport au dernier cours de l'action (14,39 $) avant l'annonce de la transaction. De plus, l'annonce de cette entente de principe est survenue seulement quatre jours avant la publication des meilleurs résultats trimestriels de Dorel depuis 2012. Ceci a eu pour effet de limiter la hausse du prix du titre de Dorel; Basé sur les estimés des analystes 1 , l'offre évalue la Société à seulement 13.2x son bénéfice de 2021 et 4.9x sa valeur d'entreprise sur le BAIIA. Par rapport à un groupe d'entreprises comparables 2 , cette évaluation représente un escompte de 33% basé sur le cours bénéfice, et de 61% basé sur la valeur d'entreprise sur le BAIIA;





, l'offre évalue la Société à seulement 13.2x son bénéfice de 4.9x sa valeur d'entreprise sur le BAIIA. Par rapport à un groupe d'entreprises comparables , cette évaluation représente un escompte de 33% basé sur le cours bénéfice, et de 61% basé sur la valeur d'entreprise sur le BAIIA; Selon nous, l'évaluation officielle et l'avis sur le caractère équitable de Valeurs Mobilières TD 3 sont très conservateurs et utilisent des ajustements financiers qui font baisser les estimés de la juste valeur de Dorel. Malgré tout, le prix proposé se situe en bas de la fourchette des estimés de la juste valeur fournis par TD (entre 12,41 $ et 23,54 $);





sont très conservateurs et utilisent des ajustements financiers qui font baisser les estimés de la juste valeur de Dorel. Malgré tout, le prix proposé se situe en bas de la fourchette des estimés de la juste valeur par TD (entre 12,41 $ et 23,54 $); Nous constatons que les Actionnaires de la famille semblent obtenir une valeur supérieure en retour de leurs actions. Ils possèdent présentement 20,3% des actions en circulation de Dorel. Selon notre interprétation, ils recevront une participation de 26,7% de la nouvelle entité, participation qui pourrait augmenter jusqu'à 31,5% si certaines conditions sont remplies 4 . En se basant sur l'offre de 14,50 $, cette participation additionnelle pourrait ajouter une valeur de 53 millions $.





. En se basant sur l'offre de 14,50 $, cette participation additionnelle pourrait ajouter une valeur de 53 millions $. Dorel a fait preuve de résilience pendant la pandémie avec une solide performance financière dans ses résultats du deuxième et du troisième trimestre de 2020.

Nous sommes des actionnaires de Dorel depuis plusieurs années. Pour protéger la valeur de notre investissement, nous avons l'intention de voter contre la transaction de privatisation proposée. Nous croyons fermement au potentiel à long terme du prix de l'action. Les Actionnaires de la famille partagent notre point de vue puisqu'ils prévoient demeurer actionnaires de la Société.

Letko, Brosseau & Associés Inc. est un gestionnaire de placement indépendant canadien fondé en 1987. L'entreprise gère des actifs pour des investisseurs institutionnels et des clients privés.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements contenus dans les présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent comporter des estimations, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou d'autres déclarations qui ne sont pas des énoncés de faits. Bien que Letko Brosseau soit d'avis que les attentes dont rendent compte ces énoncés sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles se matérialiseront. Ces énoncés sont assujettis à certains risques et incertitudes et peuvent être fondés sur des hypothèses faisant en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats prévus ou implicites qu'ils renferment. Les énoncés prospectifs de Letko Brosseau doivent être lus sous réserve de la présente mise en garde. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué sont faits au moment où il est rédigé, et Letko Brosseau n'a pas l'intention, et n'assume aucune obligation, de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle en est expressément requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

__________________________ 1 Source : données financières et analyses de FactSet 2 Le groupe d'entreprises comparables inclus Newell Brands, Man Wah Holdings, HNI Corporation, Knoll Inc., Kimball International, Steelcase inc., Shimano, Giant Manufacturing, Merida Industry Co., LaZBoy Inc., Ethan Allan Interiors Inc. Source: données financières et analyses de FactSet. 3 Appendice F de l'avis de convocation à l'assemblée extraordinaire des actionnaires de Les Industries Dorel Inc. 4 Source : l'avis de convocation à l'assemblée extraordinaire des actionnaires de Les Industries Dorel Inc.

SOURCE Letko, Brosseau & Associates Inc.

Renseignements: Peter Letko, Vice-président principal, [email protected], (514) 499-1200 ; Stéphane Lebrun, Vice-président, gestion d'investissement, [email protected], (514) 499-1200