MONTRÉAL, le 23 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Letko, Brosseau & Associés Inc., un gestionnaire de placement indépendant qui exerce le contrôle ou la direction sur environ 12,6 % des actions en circulation à droit de vote subalterne de catégorie B de Dorel Industries inc. (« Dorel » ou la « Société ») a réaffirmé aujourd'hui son intention de voter CONTRE la transaction de privatisation de Dorel par Cerberus Capital Management, L.P. et les actionnaires de contrôle de la Société (Martin Schwartz, Jeffrey Schwartz, Alan Schwartz et Jeff Segel ou les "Actionnaires de la famille"). Les Actionnaires de la famille détiennent des actions de classe A et B qui représentent environ 20,3 % des actions en circulation de Dorel sur une base économique, et 60,8 % sur une base de vote.

Nous avons examiné le communiqué de presse de la Société daté du 21 décembre 2020 qui concerne ses perspectives à court terme et formulons les commentaires suivants :

La proposition tire profit de la récente période de baisse du cours des actions de Dorel, au cours de laquelle elles se sont négociées à un escompte substantiel par rapport à la fourchette de 20 $ à 43 $ d'une grande partie des 20 dernières années.





Nous sommes actionnaires de Dorel pour le long terme, et avons confiance dans les opportunités futures de la Société. Nous notons que les Actionnaires de la famille et Cerberus demeurent engagés à compléter la privatisation de la Société et ce, malgré ces turbulences passagères.





A notre avis, l'évaluation officielle et l'avis sur le caractère équitable de Valeurs Mobilières TD sont trop conservateurs et ne tiennent pas compte des perspectives favorables à long terme de la Société, qui possède un portefeuille de marques mondiales fortes, une présence internationale et des relations avec certains des meilleurs détaillants au monde (Amazon, Walmart, Wayfair).





Les actionnaires minoritaires sont invités à vendre leurs actions de Dorel au moment où la Société a déclaré des ventes records pour les 12 derniers mois se terminant le 30 septembre 2020. Au cours de son dernier trimestre, la Société a également généré ses marges de profits les plus élevées de tous les trimestres depuis 2012. Nous notons également de nombreux rapports au cours des derniers mois sur l'épuisement des stocks et des pénuries de bicyclettes, ce qui suggère des ventes potentielles élevées.





Selon la circulaire de sollicitation, l'arrangement avec Cerberus donne aux Actionnaires de la famille une augmentation de 6,4% de leur participation dans l'entreprise, soit de 20,3% à 26,7%, sans coûts additionnels apparents. Les Actionnaires de la famille pourraient également recevoir 4,8% supplémentaires si certains objectifs sont atteints. En se basant sur l'offre de $14,50 , par action, nous estimons que cette participation additionnelle pourrait ajouter une valeur de $53 millions .

Letko Brosseau a l'intention de voter toutes les actions sous son contrôle contre le projet de privatisation. Nous sommes actionnaires depuis de nombreuses années et souhaitons participer à la fois au redressement complet et au plein potentiel qu'offre Dorel, aux côtés des Actionnaires de la famille et des autres actionnaires minoritaires.

Letko, Brosseau & Associés Inc. est un gestionnaire de placement indépendant canadien fondé en 1987. L'entreprise gère des actifs pour des investisseurs institutionnels et des clients privés.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements contenus dans les présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent comporter des estimations, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou d'autres déclarations qui ne sont pas des énoncés de faits. Bien que Letko Brosseau soit d'avis que les attentes dont rendent compte ces énoncés sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles se matérialiseront. Ces énoncés sont assujettis à certains risques et incertitudes et peuvent être fondés sur des hypothèses faisant en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats prévus ou implicites qu'ils renferment. Les énoncés prospectifs de Letko Brosseau doivent être lus sous réserve de la présente mise en garde. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué sont faits au moment où il est rédigé, et Letko Brosseau n'a pas l'intention, et n'assume aucune obligation, de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle en est expressément requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

