Letko Brosseau a l'intention de voter CONTRE la privatisation de Canfor Corp. par Great Pacific Capital Corp

MONTRÉAL, le 18 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Letko, Brosseau & Associés Inc., un gestionnaire de placement indépendant qui exerce le contrôle ou la direction sur environ 4,8 % des actions en circulation de Canfor Corporation (« Canfor » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui son intention de voter CONTRE la transaction de privatisation de Canfor par Great Pacific Capital Corp. qui détient actuellement environ 51 % des actions en circulation.

Selon l'analyse de Letko Brosseau, l'offre proposée est opportuniste et sous-estime considérablement la valeur de la société :

La prime de 81,8 % par rapport au cours de clôture précédent est basée sur un cours d'action très déprimé (8,80 $), un niveau sans précédent depuis 2010. À 16 $ par action, l'offre représente moins de 50 % du cours auquel l'action se négociait il y a environ un an.

L'offre ne reflète pas le niveau historique de rentabilité de Canfor, ni son potentiel de forte croissance des bénéfices et de génération de flux de trésorerie. Elle évalue la société à environ 4,2 fois son bénéfice ajusté de 2018, ce qui, à notre avis, est indûment bas considérant que l'ensemble du marché se négocie autour de 15 fois le bénéfice.

Pour protéger la valeur de notre investissement, nous avons l'intention de voter contre la transaction de privatisation proposée. Nous rappelons au conseil d'administration de la Société et à son comité spécial composé d'administrateurs indépendants que son devoir est de prendre en compte les intérêts de tous les actionnaires lorsqu'il examine le bien-fondé de cette offre.

Letko, Brosseau & Associés Inc. est un gestionnaire de placement indépendant canadien fondé en 1987. Au 31 août 2019, l'entreprise gère environ 26 milliards de $ en actifs pour des investisseurs institutionnels et des clients privés. Elle possède des bureaux à Montréal, Toronto et Calgary.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements contenus dans les présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent comporter des estimations, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou d'autres déclarations qui ne sont pas des énoncés de faits. Bien que Letko Brosseau soit d'avis que les attentes dont rendent compte ces énoncés sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles se matérialiseront. Ces énoncés sont assujettis à certains risques et incertitudes et peuvent être fondés sur des hypothèses faisant en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats prévus ou implicites qu'ils renferment. Les énoncés prospectifs de Letko Brosseau doivent être lus sous réserve de la présente mise en garde. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué sont faits au moment où il est rédigé, et Letko Brosseau n'a pas l'intention, et n'assume aucune obligation, de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle en est expressément requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

SOURCE Letko, Brosseau & Associates Inc.

Renseignements: Peter Letko, peter@lba.ca, (514) 499-1200; Daniel Brosseau, daniel@lba.ca, (514) 499-1200