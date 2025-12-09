Letenda s'allie à Metrolinx afin d'accélérer la transition vers la mobilité électrique en Ontario -- et se prépare à répliquer le succès au Québec

LONGUEUIL, QC, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Letenda, chef de file québécois de l'innovation en matière d'autobus électriques en transport collectif, est heureuse d'annoncer la signature d'une entente stratégique avec Metrolinx, l'agence de transport de la grande région du Grand Toronto et Hamilton. Cette collaboration marque une étape clé dans la mise en œuvre d'un réseau de transport plus écologique, flexible et durable en Ontario -- tout en soulignant la capacité de Letenda à accompagner le Québec dans sa propre transition vers des solutions de mobilité verte.

« Cette entente avec Metrolinx illustre pleinement notre vision : développer des solutions concrètes et adaptées pour un transport collectif durable, partout au Canada. Nous sommes fiers de contribuer à bâtir un réseau moderne, accessible et respectueux de l'environnement. » déclare le président de Letenda, M. Nicolas Letendre.

Un partenariat prometteur pour l'Ontario

Grâce au savoir-faire de Letenda en matière d'autobus électriques compacts, efficaces et entièrement électriques, Metrolinx pourra enrichir son offre de transport avec des véhicules adaptés aux trajets urbains ou suburbains moins achalandés -- là où les bus traditionnels de 40 pieds sont souvent surdimensionnés.

Cet accord s'inscrit dans la démarche plus large de Metrolinx visant à électrifier progressivement son parc de bus, dans le but d'offrir aux usagers un service plus propre, plus silencieux et mieux adapté aux réalités locales.

Une telle collaboration représente un pas concret vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre et vers un transport public plus durable, en phase avec les priorités environnementales de l'Ontario.

Un tremplin pour le Québec -- Letenda se tient prête

Letenda souligne que le Québec avance lui aussi vers l'électrification de son transport collectif. Grâce à l'expérience acquise auprès de partenaires comme Metrolinx, l'entreprise confirme qu'elle est prête à soutenir les sociétés de transport québécoises qui souhaitent accélérer leur transition vers des flottes plus propres.

En collaborant avec Letenda, les sociétés de transport et les municipalités misent sur une solution conçue ici même, au Québec, qui combine innovation, performance et responsabilité environnementale. Les autobus de Letenda sont fabriqués principalement en aluminium québécois, un matériau léger, robuste et entièrement recyclable.

Cette approche réduit la consommation d'énergie, améliore l'efficacité sur la route et diminue les coûts d'entretien -- tout en soutenant une filière industrielle locale. Les véhicules de Letenda répondent aux objectifs gouvernementaux de décarbonation et d'électrification du transport collectif, en plus d'offrir aux villes des autobus plus accessibles, plus maniables et mieux adaptés aux réalités de leurs réseaux. Avec Letenda, les municipalités choisissent une option durable, économique et cohérente avec la transition écologique déjà amorcée partout au pays.

En conjuguant les leçons tirées de l'expérience ontarienne à une forte volonté locale pour un Québec plus vert, Letenda aspire à devenir un acteur incontournable de la mobilité durable dans l'ensemble du Canada.

À propos de Letenda

Letenda conçoit et fabrique des autobus électriques compacts, accessibles et optimisés pour les trajets urbains ou suburbains de faible à moyenne densité. Grâce à une approche modulaire et innovante, l'entreprise répond aux besoins croissants des réseaux de transport qui souhaitent déployer des flottes plus souples, plus efficaces et compatibles avec les enjeux environnementaux.

SOURCE Letenda

Pour plus d'information ou pour toute demande d'entrevue : Hugo Morissette, [email protected]