LONGUEUIL, QC, le 7 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Letenda, une entreprise qui réinvente le transport collectif avec des technologies d'énergies propres et durables, est heureuse d'annoncer sa première commande d'autobus électriques à ce jour aux États-Unis. Le Vermont Agency of Transportation lui attribuera un contrat pour 4 autobus Electrip, un autobus 100 % électrique de 30 pieds (9 mètres).

L'autobus Electrip (Groupe CNW/Letenda Inc.)

Ces véhicules seront livrés à Green Mountain Transit (GMT) et Marble Valley Regional Transit District (MVRTD) et seront en service à Burlington et Rutland. Ces 4 véhicules s'ajouteront aux 22 autobus électriques déjà en circulation ou en cours d'approvisionnement en poursuivant l'objectif de réduction de la pollution. L'efficacité énergétique supérieure de l'Electrip lui permet d'assurer d'excellentes performances en conditions hivernales, ce qui a contribué à la sélection de Letenda. Cette décision reflète également l'objectif de l'état du Vermont d'aider les entreprises qui tentent d'introduire davantage d'options de véhicules électriques sur le marché américain.

« Nous croyons à l'importance de soutenir les sociétés de transport dans leur transition vers l'électrification du transport collectif afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes fiers de faire partie de la solution en accompagnant nos clients : Green Mountain Transit (GMT) et Marble Valley Regional Transit District (MVRTD) et en soutenant l'état du Vermont dans ses efforts vers une économie zéro émission. Le Québec et l'état du Vermont partagent un climat et une proximité qui invite une opportunité de collaboration exceptionnelle », a mentionné M. Nicolas Letendre, président et chef de la direction de Letenda.

« Le Vermont s'est engagé à lutter contre le changement climatique et l'électrification du secteur des transports est un aspect important. Le Vermont est fier de devenir le premier récipiendaire aux États-Unis des autobus électriques Letenda, contribuant ainsi à montrer notre dévouement à ces efforts. Il est essentiel que nous montrions notre engagement avec les investissements que nous choisissons de faire. Je tiens à remercier nos partenaires, dont Letenda, pour leur travail de construire un avenir plus vert. » à déclaré Phil Scott, gouverneur du Vermont.

« VTrans est ravi d'ajouter 4 autobus électriques Letenda à notre flotte, qui compte déjà 4 autobus électriques dans l'État et 14 autres qui seront bientôt livrés. Green Mountain Transit et Marble Valley Regional Transit District travailleront ensemble pour se procurer ces véhicules auprès de Letenda, avec une possible livraison en 2023. Nous remercions la Federal Transit Administration, nos fournisseurs de transport en commun, les entreprises de services publics régionales et Letenda pour avoir travaillé à notre objectif de réduction de la pollution, d'amélioration de l'expérience utilisateur et de réduction de notre dépendance aux énergies fossiles. » a déclaré Joe Flynn, secrétaire d'État de la Vermont Transportation Agency.

« Félicitations à l'entreprise québécoise Letenda pour cette première commande aux États-Unis. Le Vermont et le Québec partagent plus qu'une frontière, nous partageons une vision pour un avenir plus vert et un système de transport à zéro émission. Grâce à cette vision commune, les entreprises du Québec et du Vermont peuvent collaborer et innover ensemble, tout en permettant aux communautés de prospérer des deux côtés de la frontière. », a déclaré Marie-Claude Francoeur, Déléguée du Québec à Boston

À propos de Letenda

Letenda est une entreprise québécoise manufacturière d'autobus à zéro émission fondée en 2016 et propulsée par ses valeurs de développement durable, d'innovation et par son esprit collaboratif. Letenda travaille de concert avec tous les acteurs de l'industrie afin de mettre sur pied une entreprise durable et un produit adapté aux besoins des opérateurs et des passagers. L'autobus Electrip de Letenda innove par son efficacité énergétique supérieure, sa géométrie unique spécialement développée pour une propulsion électrique et son concept manufacturier inspiré de l'industrie aéronautique.

