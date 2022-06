Letenda accueille Québec comme nouvel actionnaire

« La technologie développée par Letenda représente un potentiel exceptionnel pour révolutionner l'industrie du transport urbain et routier. Nous sommes fiers d'accueillir le gouvernement du Québec comme nouvel actionnaire afin de nous appuyer dans les prochaines étapes de croissance de l'entreprise. Nous sommes aussi persuadés que cet appui saura générer d'autres opportunités d'affaires en attirant des investisseurs privés du Québec et de l'étranger », a mentionné M. Nicolas Letendre, président et chef de la direction de Letenda.

« C'est en bâtissant un écosystème innovant et performant dans les secteurs des batteries, des véhicules électriques et de l'énergie verte qu'on sera en mesure de décarboner notre économie. Avec son autobus urbain à zéro émission, Letenda est un acteur clé pour amener le Québec encore plus loin dans le développement d'une économie durable, forte et prospère », a fait savoir Mme Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie.

« La demande pour les véhicules électriques explose à l'échelle mondiale, notamment en raison de la lutte contre les changements climatiques. Le Québec est en bonne position pour accélérer le virage vers l'électrification des transports. Grâce à notre appui, Letenda continuera à développer son savoir-faire et à former une main-d'œuvre spécialisée en transports intelligents », a ajouté Mme Shirley Dorismond, députée de Marie Victorin.

« Investissement Québec est fier de contribuer à faire du Québec le principal pôle en électrification des transports en Amérique du Nord en soutenant des entreprises d'ici dans ce marché en forte croissance. C'est notamment grâce à des outils comme Impulsion PME, que nous sommes en mesure d'accompagner des entreprises comme Letenda dans un moment névralgique de leur développement. » a souligné Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

Letenda est une entreprise québécoise manufacturière d'autobus à zéro émission fondée en 2016 et propulsée par ses valeurs de développement durable, d'innovation et par son esprit collaboratif. Letenda travaille de concert avec tous les acteurs de l'industrie afin de mettre sur pied une entreprise durable et un produit adapté aux besoins des opérateurs et des passagers. L'autobus ElectripMD de Letenda innove par son efficacité énergétique supérieure, sa géométrie unique spécialement développée pour une propulsion électrique et son concept manufacturier inspiré de l'industrie aéronautique.

Pour plus d'information sur Letenda, visitez letenda.com

Doté d'une enveloppe de 50 millions de dollars, le programme Impulsion PME, géré par Investissement Québec comme mandataire du gouvernement du Québec, a pour objectif d'aider les jeunes entreprises innovantes, à fort potentiel de croissance à avoir accès à du capital d'investissement au stade de l'amorçage.

