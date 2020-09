LesPAC devient entièrement gratuit pour les particuliers

Le premier site d'annonces classées au Québec poursuit le déploiement de sa vision stratégique et devient entièrement gratuit pour toutes ses catégories

MONTRÉAL, le 23 sept. 2020 /CNW Telbec/ - LesPAC, le premier site d'annonces classées au Québec, est maintenant gratuit à travers toute sa plateforme, décision qui s'inscrit dans sa vision stratégique. Le site LesPAC, encore payant jusqu'à mai dernier pour certaines catégories comme l'immobilier, les services et les voyages, permet maintenant aux particuliers d'y publier des annonces sans frais. Effectivement, depuis mai 2020, LesPAC remarque une croissance du nombre de visiteurs uniques sur son site comparativement à la même période l'an dernier.

La gratuité de la plateforme LesPAC s'inscrit dans le déploiement du plan d'affaires échelonné sur 3 ans et mis en place en 2017, année qui a marqué le début de la gratuité partielle de ses catégories. « Au fil des ans, LesPAC a grandi et évolué, tout comme son offre qui est plus actuelle que jamais. La gratuité pour toutes les catégories d'annonce représente un objectif que l'entreprise avait dans sa mire depuis plusieurs années. Maintenant que les catégories restantes sont gratuites pour les particuliers, ceci marque la dernière étape du développement de la vision stratégique en lien avec l'accessibilité sans frais aux catégories du site », mentionne Luc Morin, VP ventes et expérience client pour LesPAC.

Depuis sa fondation, les besoins de ses usagers ont été au cœur des priorités de LesPAC. La nouvelle accessibilité sans frais à ses 12 catégories, qui comptent chacune entre 2 et 20 sous-catégories, concrétise cette vision et démarche globale de l'entreprise. À titre d'exemple, pour la section immobilière, LesPAC note une croissance annuelle de 29% du nombre de visiteurs uniques ainsi qu'une croissance de 50% des vues par annonce. LesPAC continue de se mobiliser afin de toujours mieux servir ses usagers.

À propos de LesPAC

Créé en 1996, LesPAC est l'un des sites de petites annonces classées les plus connu et fiable au Québec. Sa plateforme, maintenant 100% gratuite, est centrée sur ses utilisateurs et est dédiée à faciliter l'échange de biens et services. En constante évolution depuis ses débuts, LesPAC aspire à être la plateforme la plus pertinente de l'industrie en permettant à ses utilisateurs de tout vendre et tout acheter en un seul clic. Réseau LesPAC est détenu par Société TRADER qui est le chef de file de la mise en marché numérique du secteur automobile canadien.

SOURCE LesPAC

Renseignements: Contact médias: Mara Vezeau, CO-OP, T : 514-260-2974, C : [email protected]