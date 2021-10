L'Association des consommateurs du Canada reproche à Santé Canada de discréditer les commentaires des consommateurs.

VANCOUVER, BC, le 12 oct. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des consommateurs du Canada (ACC) redouble d'efforts pour s'assurer que les voix des consommateurs sont entendues alors que Santé Canada prépare de nouvelles réglementations visant les saveurs dans les produits de vapotage par le biais de mémoires présentés au gouvernement, de publicités radio et d'une nouvelle vidéo de témoignages.

Premièrement, l'ACC a déposé un mémoire condamnant Santé Canada pour avoir fait taire 24 000 voix de consommateurs lors d'une consultation antérieure sur la restriction des saveurs dans les produits de vapotage.

Deuxièmement, l'ACC relance une campagne nationale de publicité radio pour protester contre cette action, en s'inspirant des annonces qui ont été diffusées au début du mois d'août.

Troisièmement, l'ACC a publié une nouvelle vidéo de témoignages de consommateurs et d'experts en santé qui expliquent en détail l'importance des saveurs pour aider les fumeurs à cesser de fumer, démontrant pourquoi les consommateurs doivent être entendus sur cette question.

« Il est inacceptable que Santé Canada, ou toute autre organisme gouvernemental, exclue ouvertement les voix des consommateurs sur une question qui les touchent directement. C'est un précédent très dangereux que nous ne prenons pas à la légère », a déclaré Bruce Cran, président de l'ACC.

Dans le projet de réglementation visant à restreindre les saveurs dans les produits de vapotage publié le 18 juin dans la Gazette du Canada, Santé Canada indique avoir reçu plus de 24 000 mémoires lors d'une consultation antérieure, « dont près de 23 000 cartes postales et près de 1 450 courriels provenant de personnes qui vapotent » contre « 288 réponses uniques provenant de diverses parties prenantes, 100 mémoires provenant de professionnels de la santé, d'organismes de santé et du grand public ». Le projet de règlement indique ensuite que « si l'on exclut les réponses par carte postale , 66 % des voix entendues étaient favorables à de nouvelles restrictions » (emphase ajoutée). Aucune des réponses par carte postale des consommateurs n'était favorable aux restrictions proposées.

« Santé Canada a ignoré les plus de 24 000 réponses qu'il a reçues des vapoteurs, qui sont les personnes les plus touchées par le règlement. De plus, pour calculer le soi-disant soutien de 66 %, Santé Canada a apparemment tenu compte des campagnes de lettres des « professionnels de la santé, » mais pas des vapoteurs eux-mêmes. Cela semble être une tentative flagrante de modeler les chiffres pour faire prétendre un soutien aux restrictions, puisque si les réponses des consommateurs étaient prises en compte, la proposition serait rejetée par 95 % des répondants », a déclaré M. Cran.

La proposition de Santé Canada interdirait toutes les saveurs dans les produits de vapotage autres que le tabac, la menthe et le menthol. Sur cette question, l'ACC a pris position en faveur du choix des consommateurs adultes, estimant que les adultes devraient pouvoir choisir le produit qu'ils préfèrent, en particulier celui qui pourrait les aider à réduire ou à cesser de fumer. Par conséquent, il est aussi alarmant de constater que le projet de réglementation de Santé Canada reconnaît que le manque de choix pourrait, en fait, mener les consommateurs du vapotage à recommencer à fumer la cigarette et empêchera les fumeurs de tabac à passer au vapotage.

« Il s'agit peut-être de la décision la plus déconcertante prise par un service de santé publique au cours des dernières années : préparer une réglementation qui incitera les gens à fumer davantage. C'est une chose de discréditer naïvement le concept de réduction des risques avec une réglementation mal conçue, mais le faire en connaissance de cause est méprisable », a ajouté M. Cran.

Le mémoire de l'ACC fait valoir qu'il existe des solutions de rechange aux restrictions proposées par Santé Canada qui permettraient aux adultes de continuer à avoir accès à leurs saveurs préférées, tout en empêchant les jeunes de vapoter.

À propos de l'Association des consommateurs du Canada

L'Association des consommateurs du Canada (ACC), fondée en 1947, est un organisme national indépendant, sans but lucratif et composé de bénévoles. L'organisation de consommateurs la plus ancienne et la plus respectée au Canada a pour mandat d'informer et d'éduquer les consommateurs sur les questions relatives au marché, de défendre les intérêts des consommateurs auprès du gouvernement et de l'industrie et de travailler avec le gouvernement et l'industrie pour résoudre les problèmes du marché.

SOURCE Association des consommateurs du Canada

Renseignements: Pour une entrevue avec monsieur Bruce Cran, veuillez contacter : Laird Greenshields, 438-381-9697, [email protected]

Liens connexes

http://www.consumer.ca/